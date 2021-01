Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fce24b28-5952-44aa-bc74-6a19202ba09d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Két tehetséges ifjúsági úszó mindennapjait követhetjük végig, akik azért küzdenek, hogy felnőttválogatottak lehessenek. Anyjuk egyedül neveli őket, de mindenben segíti pályafutásukat, miközben ő maga is próbál előrelépni az életben. Vonal felett, első rész. ","shortLead":"Két tehetséges ifjúsági úszó mindennapjait követhetjük végig, akik azért küzdenek, hogy felnőttválogatottak lehessenek...","id":"20210116_Doku360_Vonal_felett_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fce24b28-5952-44aa-bc74-6a19202ba09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991c6653-d8da-4903-a644-7e9ef03a82b3","keywords":null,"link":"/360/20210116_Doku360_Vonal_felett_elso_resz","timestamp":"2021. január. 16. 19:00","title":"Doku360: A 19 méteres medencénkből jutott el a két lányom az ifi Európa-bajnoki címig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1c56f0-2368-4e09-bd1e-8afbb20d6829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is mondta a 112-es segélyhívónak, hogy terrortámadásra készül. A gyanúsított letartóztatásban marad.","shortLead":"Azt is mondta a 112-es segélyhívónak, hogy terrortámadásra készül. A gyanúsított letartóztatásban marad.","id":"20210115_segelyhivo_parlament_terrortamadas_fenyegetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f1c56f0-2368-4e09-bd1e-8afbb20d6829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c6f2dd-c3ec-484d-b1d3-552a46500ede","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_segelyhivo_parlament_terrortamadas_fenyegetes","timestamp":"2021. január. 15. 18:07","title":"Három évet kaphat a férfi, aki a Parlament lerohanásával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86de9502-9dd7-4514-8f7a-f10930548a19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A korábbi olasz kormányfőt szívelégtelenség miatt kezelték Monacóban.","shortLead":"A korábbi olasz kormányfőt szívelégtelenség miatt kezelték Monacóban.","id":"20210115_Slivio_Berlusconi_Monaco_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86de9502-9dd7-4514-8f7a-f10930548a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399945bb-427b-4850-8db7-dee014ae7084","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_Slivio_Berlusconi_Monaco_korhaz","timestamp":"2021. január. 15. 19:45","title":"Silvio Berlusconit kiengedték a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e611b8-7d8b-46b4-ab79-0b1ff108eae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú éveken keresztül csak az Electronic Arts (EA) szállíthatott Star Wars témájú videojátékot. Most fordul a kocka, és nem is akármilyen irányba.","shortLead":"Hosszú éveken keresztül csak az Electronic Arts (EA) szállíthatott Star Wars témájú videojátékot. Most fordul a kocka...","id":"20210115_ubisoft_massive_star_wars_nyilt_vilagu_videojatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8e611b8-7d8b-46b4-ab79-0b1ff108eae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe1bcaf-2b73-4449-947c-aa97fc5d81ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_ubisoft_massive_star_wars_nyilt_vilagu_videojatek","timestamp":"2021. január. 15. 10:33","title":"Nagyszabású Star Wars-játék készül, ezúttal a Ubisoftnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták Kálnál a Nyíregyháza felé tartó sávokat, az autókat a 3-as útra terelik a rendőrök.","shortLead":"Lezárták Kálnál a Nyíregyháza felé tartó sávokat, az autókat a 3-as útra terelik a rendőrök.","id":"20210116_m3_gyalogost_gazoltak_halalra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098d1257-98eb-4868-a4b7-3b5d425eb315","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_m3_gyalogost_gazoltak_halalra","timestamp":"2021. január. 16. 09:21","title":"Halálra gázoltak egy férfit, aki az M3-as autópályán gyalogolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szigorítás célja, hogy a világban esetleg létező, de még nem azonosított vírusmutációk ne juthassanak be a szigetországba.","shortLead":"A szigorítás célja, hogy a világban esetleg létező, de még nem azonosított vírusmutációk ne juthassanak be...","id":"20210115_egyesult_kiralysag_karanten_utazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d62bf28-cb29-4e23-8de8-6b08484ba140","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_egyesult_kiralysag_karanten_utazas","timestamp":"2021. január. 15. 19:12","title":"Ideiglenesen megszünteti a karanténmentes beutazást az Egyesült Királyság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már az oltás enyhe mellékhatásai is halálosak lehetnek a számukra. Az országban 23-an haltak meg röviddel az oltás beadása után, többnyire olyanok, akik nagyon idősek és nagyon rossz egészségügyi állapotban voltak.","shortLead":"Már az oltás enyhe mellékhatásai is halálosak lehetnek a számukra. Az országban 23-an haltak meg röviddel az oltás...","id":"20210115_koronavirus_vakcina_oltas_idosek_betegek_norvegia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db6629b-7981-4d7f-bb78-85eaa3e5184c","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_koronavirus_vakcina_oltas_idosek_betegek_norvegia","timestamp":"2021. január. 15. 13:27","title":"Talán nem érdemes beoltani a legidősebb súlyos betegeket, figyelmeztetnek a norvégok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4e4184-cf47-4094-b5fb-fbe1e1c287b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Befejeződött a Fiat Chrysler és a PSA hosszú egyesülési folyamata, a Stellantis névre keresztelt új vállalat a világ negyedik legnagyobb autógyára. Az új részvényekkel már a jövő hét elején kereskedni lehet.","shortLead":"Befejeződött a Fiat Chrysler és a PSA hosszú egyesülési folyamata, a Stellantis névre keresztelt új vállalat a világ...","id":"20210116_Matol_Stellantis_ami_korabban_Fiat_Chrysler_es_Peugeot_Citroen_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f4e4184-cf47-4094-b5fb-fbe1e1c287b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e1a558-fd40-43b5-9adc-b557fedd9bc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Matol_Stellantis_ami_korabban_Fiat_Chrysler_es_Peugeot_Citroen_volt","timestamp":"2021. január. 16. 17:26","title":"Mától Stellantis, ami korábban Fiat Chrysler és Peugeot Citroen volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]