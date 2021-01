Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f3ab327-5bae-4d2e-8b7f-03cef8c5f71d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzoltóság szerint egy hajléktalantáborban csaptak fel a lángok. Senki sem sérült meg.","shortLead":"A tűzoltóság szerint egy hajléktalantáborban csaptak fel a lángok. Senki sem sérült meg.","id":"20210118_Capitolium_nyugati_szarny_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f3ab327-5bae-4d2e-8b7f-03cef8c5f71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc77e7c6-bc70-4509-8187-72e822fce635","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Capitolium_nyugati_szarny_tuz","timestamp":"2021. január. 18. 17:52","title":"Tűz volt a Capitoliumnál, lezárták és evakutálták a nyugati szárnyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf06041-72c0-430f-8de6-c89900503213","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Melyik a kockázatosabb: terhesen elkapni a koronavírust, vagy beadatni az ellene kifejlesztett oltóanyagot? Világszerte gyermeket tervező nők százezrei szembesülnek a fenti dilemmával, a válaszként alkalmazott gyakorlat azonban egyelőre országonként különbözik. Szakértői vélemények szerint az mRNS oltások elméletben nem veszélyesek a várandósokra, de klinikai kísérletek hiányában ezt egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni. Magyarországon ezért nem ajánlják az oltást terheseknek, az Egyesült Államokban viszont az érintettekre bízzák a döntést. Kivételek azonban nálunk is akadnak.","shortLead":"Melyik a kockázatosabb: terhesen elkapni a koronavírust, vagy beadatni az ellene kifejlesztett oltóanyagot? Világszerte...","id":"20210119_kismama_terhesseg_koronavirus_elleni_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcf06041-72c0-430f-8de6-c89900503213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038fe096-520b-4a98-afec-e0daa0c21b5d","keywords":null,"link":"/elet/20210119_kismama_terhesseg_koronavirus_elleni_oltas","timestamp":"2021. január. 19. 11:40","title":"Nálunk nem ajánlott kismamáknak a koronavírus elleni oltás, de van, ahol megkaphatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0196fbbe-2815-4682-a05b-e3f5bdeaadc7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kihalás szélén álló északi szélesszájú orrszarvú újabb két embrióját sikerült létrehoznia decemberben egy nemzetközi kutatócsoportnak. Az alfajnak már csak két képviselője él, mindkettő nőstény.","shortLead":"A kihalás szélén álló északi szélesszájú orrszarvú újabb két embrióját sikerült létrehoznia decemberben egy nemzetközi...","id":"20210118_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_ket_uj_embrio_ol_pejeta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0196fbbe-2815-4682-a05b-e3f5bdeaadc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb4d9ec-5472-4251-8199-3d635cdd9338","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_ket_uj_embrio_ol_pejeta","timestamp":"2021. január. 18. 07:33","title":"Sikerült létrehozni az északi szélesszájú orrszarvú két újabb embrióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2832cef2-8de4-4631-8786-fdde44c9e9d5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Már a kétezres évek elején Budapest orrára koppintott az UNESCO, hogy talán nem kéne a zsidónegyedben házakat rombolni. Ehhez képest most megint arról beszélünk, hogy milyen épületek tűnnének el a negyedben. De szabad-e egyáltalán bontani a védett zónában? Mi ellen véd a műemléki státusz? Hogyan sorvadt el a hazai örökségvédelem, és mi köze a műemlékbontásoknak a magyarok egészségi állapotához? Interjú Klaniczay Péter és Lővei Pál műemléki szakértőkkel. ","shortLead":"Már a kétezres évek elején Budapest orrára koppintott az UNESCO, hogy talán nem kéne a zsidónegyedben házakat rombolni...","id":"20210118_20_ev_alatt_kiderult_hogy_bontani_nagyon_szeretnek_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2832cef2-8de4-4631-8786-fdde44c9e9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84204559-fc21-4069-913e-3ff8b74a1375","keywords":null,"link":"/elet/20210118_20_ev_alatt_kiderult_hogy_bontani_nagyon_szeretnek_a_magyarok","timestamp":"2021. január. 18. 20:00","title":"Húsz év alatt kiderült, hogy „bontani nagyon szeretnek a magyarok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7b7a7-1265-4a4f-9013-c4e96b2f8fce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"14,9 forintos keretből dolgozhatnak.","shortLead":"14,9 forintos keretből dolgozhatnak.","id":"20210119_meszaros_garancsi_tender_citadella","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae7b7a7-1265-4a4f-9013-c4e96b2f8fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c857e3bb-6608-4b85-aedc-990855fa0317","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_meszaros_garancsi_tender_citadella","timestamp":"2021. január. 19. 10:05","title":"Mészáros és Garancsi cégei újíthatják fel a Citadellát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8db24c-ef42-4d65-95aa-be7bc6feb559","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány miatt sokan dolgoznak home office-ban, ezért most jóval nehezebb felismerni a depresszióval küzdő munkatársakat. A depresszióra amúgy nem hajlamos embereket is könnyen negatív irányba tolhatja a világjárvány, ezért jelenleg még fontosabb odafigyelnünk egymásra.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt sokan dolgoznak home office-ban, ezért most jóval nehezebb felismerni a depresszióval küzdő...","id":"remotivextra_20210118_5_jel_depresszios_kollega_munkahely_stressz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e8db24c-ef42-4d65-95aa-be7bc6feb559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7549e18f-2b47-4e55-8ffd-6bd9bc395a71","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20210118_5_jel_depresszios_kollega_munkahely_stressz","timestamp":"2021. január. 18. 07:30","title":"5 jel, amiből felismerhetjük a depressziós kollégát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"836049b0-98ca-4462-9433-62f23db7d6bd","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Nonszensz, hogy vannak, akik a véleménypiacon úgy versenyeznek az algoritmus figyelméért, hogy privilegizált, szabad emberként rabságot árulnak.","shortLead":"Nonszensz, hogy vannak, akik a véleménypiacon úgy versenyeznek az algoritmus figyelméért, hogy privilegizált, szabad...","id":"20210119_Cegledi_Boldog_lennek_a_vilagban_amiert_kuzdok_Te_tulelned_a_tiedet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=836049b0-98ca-4462-9433-62f23db7d6bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b6ebeb-45e4-4487-a78e-dea991dedd60","keywords":null,"link":"/360/20210119_Cegledi_Boldog_lennek_a_vilagban_amiert_kuzdok_Te_tulelned_a_tiedet","timestamp":"2021. január. 19. 15:00","title":"Ceglédi: Boldog lennék a világban, amelyért küzdök. Te túlélnéd a tiédet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 4,2 milliónál is több ember kapta meg az első oltási adagot.","shortLead":"Már 4,2 milliónál is több ember kapta meg az első oltási adagot.","id":"20210119_Nagy_Britannia_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69854507-c1f4-4b6e-bd31-d13a793b6f8c","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Nagy_Britannia_koronavirus","timestamp":"2021. január. 19. 18:05","title":"Egy nap alatt több mint 1600-an haltak meg koronavírusban Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]