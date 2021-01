Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Heiko Maas szerint semmi értelme azokat a polgárokat korlátozni, akik már megkapták a vakcinát.","shortLead":"Heiko Maas szerint semmi értelme azokat a polgárokat korlátozni, akik már megkapták a vakcinát.","id":"20210117_Engedne_szorakozni_a_beoltottakat_a_nemet_kulugyer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad57aa08-8e5b-4d53-b819-e33490312cb9","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Engedne_szorakozni_a_beoltottakat_a_nemet_kulugyer","timestamp":"2021. január. 17. 16:42","title":"Engedné szórakozni a beoltottakat a német külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3b5eec-0f43-4cad-afe6-8316383ef93a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy friss elemzés szerint jelentős azok aránya, akik hosszabb távon is átállnának a tömegközlekedésről az autóhasználatra.","shortLead":"Egy friss elemzés szerint jelentős azok aránya, akik hosszabb távon is átállnának a tömegközlekedésről...","id":"20210118_Rengeteg_uj_vasarlot_hoz_az_autoiparnak_a_koronavirusjarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a3b5eec-0f43-4cad-afe6-8316383ef93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c4ff3a-1353-4708-94cd-b1e2f75e6ecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_Rengeteg_uj_vasarlot_hoz_az_autoiparnak_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. január. 18. 09:51","title":"Az ezredfordulós generációból sokan a koronavírus miatt lesznek autóvásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf36b8ef-b491-48d0-9106-a767cb5210c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A művész barátai szerint kabarészínészt csakis mosolyogva szabad búcsúztatni.","shortLead":"A művész barátai szerint kabarészínészt csakis mosolyogva szabad búcsúztatni.","id":"20210119_temetes_sas_jozsef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf36b8ef-b491-48d0-9106-a767cb5210c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc98d4c6-02f3-4b89-ae9d-02efaa55bdb7","keywords":null,"link":"/elet/20210119_temetes_sas_jozsef","timestamp":"2021. január. 19. 10:15","title":"Rendhagyó temetéssel vesznek búcsút Sas Józseftől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak negatív koronavírus-teszt felmutatásával lehet belépni az országba.","shortLead":"Csak negatív koronavírus-teszt felmutatásával lehet belépni az országba.","id":"20210118_Egyesult_Kiralysag_karantenkotelezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62857ecf-b249-40f0-8214-b3bd99e902f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Egyesult_Kiralysag_karantenkotelezettseg","timestamp":"2021. január. 18. 06:57","title":"Hétfő hajnaltól él az Egyesült Királyságba utazók karanténkötelezettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2426d-a2ca-4c41-858d-158bbee146d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vita nem ült el az Open Library (Nyílt Könyvtár) körül, de az internetes kölcsönzést néhány hete azzal könnyítették meg, hogy igazi könyvtárra emlékeztető virtuális polcokra helyezték a könyveket. ","shortLead":"A vita nem ült el az Open Library (Nyílt Könyvtár) körül, de az internetes kölcsönzést néhány hete azzal könnyítették...","id":"202102_open_library_virtualis_kozkonyvtar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2426d-a2ca-4c41-858d-158bbee146d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728baa55-c726-41c1-8782-75dc666e9bb6","keywords":null,"link":"/360/202102_open_library_virtualis_kozkonyvtar","timestamp":"2021. január. 18. 17:00","title":"Globális tudásnépszerűsítés vagy a szerzői jogok világméretű megsértése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca24f79e-7a43-4623-8c4a-1da7d188e53f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 1,1 milliárd forintos kárt szenvedett a magyarországi vadállomány.\r

","shortLead":"Több mint 1,1 milliárd forintos kárt szenvedett a magyarországi vadállomány.\r

","id":"20210118_Vad_gazolas_vadaszati_ideny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca24f79e-7a43-4623-8c4a-1da7d188e53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773117da-3716-4515-a543-66d51cf13f2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_Vad_gazolas_vadaszati_ideny","timestamp":"2021. január. 18. 18:04","title":"16 ezer vadat gázoltak el az elmúlt vadászati idényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c34bf96-31e4-4b5b-80f1-6233608d6da9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két nappal az ostrom után beszélt egy laptop eltűnéséről Pelosi szóvivője. ","shortLead":"Két nappal az ostrom után beszélt egy laptop eltűnéséről Pelosi szóvivője. ","id":"20210118_nancy_pelosi_lopott_laptop_orosz_titkosszolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c34bf96-31e4-4b5b-80f1-6233608d6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a492c6a3-13d3-4194-863c-abe797d53cad","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_nancy_pelosi_lopott_laptop_orosz_titkosszolgalat","timestamp":"2021. január. 18. 18:54","title":"Nancy Pelositől lopott adathordozót próbálhatott az oroszoknak eladni a Capitolium egy ostromlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcff087-0fd5-4fba-abb1-b12dc33cef93","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy több mint 2500 éves halotti templomot és más annál is régebbi szarkofágokat fedeztek fel a szakkarai nekropoliszban, amely már tavaly is szenzációs felfedezésekkel lepte meg a tudósokat – jelentette be az egyiptomi műemlékvédelmi minisztérium.","shortLead":"Egy több mint 2500 éves halotti templomot és más annál is régebbi szarkofágokat fedeztek fel a szakkarai...","id":"20210118_egyiptom_szarkofagok_halotti_templom_szakkara_nekropolisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fcff087-0fd5-4fba-abb1-b12dc33cef93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6e1a06-99bf-4b59-9091-c07996595614","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_egyiptom_szarkofagok_halotti_templom_szakkara_nekropolisz","timestamp":"2021. január. 18. 06:03","title":"52 darab 3000+ éves szarkofágot és egy halotti templomot találtak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]