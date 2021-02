Régi hagyomány, hogy a legnagyobb szabású hollywoodi kasszasiker-várományos filmek előzeteseit a Super Bowl reklámszüneteiben mutatják be. Így volt ez idén is.

Bár idén a járvány miatt valamivel kevesebb lélegzetelállítónak szánt reklámot és előzetest mutattak be a Super Bowl alatt, azért most is voltak nagy dobások: tíz év után sikerült rávenni Bruce Springsteent, hogy reklámban szerepeljen, de autóreklámként, és világsztárokkal forgatták le az Ollókezű Edward "folytatását" is. És bár a legtöbb mozi még mindig zárva tart, azért hat hollywoodi szuperprodukció előzetesét is bemutatták a sporteseményen. Ráadásul ezeket már össze is gyűjtötték egy videóba.

A videó a Halálos iramban 9. részének félperces trailerével kezdődik; a Vin Diesel nevével fémjelzett sorozatról így nyolc rész után már nemigen van mit elmondani, ha csak azt nem, hogy május 28-án mutatják majd be.

A második előzetes a Marvel következő nagy dobásához, A Sólyom és a Tél Katonájához készült: a Disney+ sorozata az Amerika Kapitány pajzsát megöröklő Sólyom kalandjairól szól majd, és már márciusban látható lesz.

A harmadik a Disney gyerekfilmje, a Raya és az utolsó sárkány előzetese: a Jégvarázs alkotóinak új meséje is hamarosan debütál, de egyelőre csak Amerikában, magyar premierje még kérdéses.

Három percnél kezdődik a Hatodik érzék rendezőjének, M. Night Shyamalannak újabb agyzsibbasztó filmje, az Old előzetese; erről korábban itt írtunk.

Fél perccel később indul a Breaking Badből és a Better Call Saulból ismert Bob Odenkirk akciófilmje, a Senki előzetese. A film a John Wick-sorozat írójához kötődik, és április 1-jén tervezik bemutatni.

Végül pedig a több mint 30 éve várt Amerikába jöttem 2. hosszú előzetese is megjelent Eddie Murphyvel, akiről, mármint a filmben játszott karakteréről kiderül, hogy van egy fia. A film az Amazon itthon is elérhető streamingszolgáltatójánál érkezik március 5-én.

A vasárnap esti Super Bowlt egyébként a Tom Bradyvel pályára lépő Tampa Bay nyerte, részleteket itt olvashat.

