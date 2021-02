Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármennyire is örömteli a koronavírus elleni oltás felvétele, az azt igazoló dokumentumot senki ne posztolja a közösségi médiában – figyelmeztet az amerikai fogyasztóvédelem. A szakhatóság tömeges adatlopásoktól tart.","shortLead":"Bármennyire is örömteli a koronavírus elleni oltás felvétele, az azt igazoló dokumentumot senki ne posztolja...","id":"20210208_vakcinaigazolas_koronavirus_oltas_kozossegi_media_megosztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969565e1-191a-4a9d-b37d-dd0ee02e0510","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_vakcinaigazolas_koronavirus_oltas_kozossegi_media_megosztas","timestamp":"2021. február. 08. 08:03","title":"A magyaroknak is érdemes lesz megfogadniuk a szabályt, amelyre az első beoltottakat figyelmeztetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés a túléléshez az eddig felajánlott kormányzati segítség az ágazat szereplői szerint.","shortLead":"Kevés a túléléshez az eddig felajánlott kormányzati segítség az ágazat szereplői szerint.","id":"20210206_Vendeglato_Iparkamara_Adossagspiralba_kerulhetnek_a_vallalkozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0d3753-4311-4f8a-9d5e-67257209ebc5","keywords":null,"link":"/kkv/20210206_Vendeglato_Iparkamara_Adossagspiralba_kerulhetnek_a_vallalkozasok","timestamp":"2021. február. 06. 20:36","title":"Vendéglátó Iparkamara: Adósságspirálba kerülhetnek a vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több orvos is azt mondta, hogy a rendező nem élt vissza a személyes adataikkal. ","shortLead":"Több orvos is azt mondta, hogy a rendező nem élt vissza a személyes adataikkal. ","id":"20210207_szasz_janos_hazkutatas_csokay_andras_mutet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a71740c-ea85-43db-80bb-f4def81ed21a","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_szasz_janos_hazkutatas_csokay_andras_mutet","timestamp":"2021. február. 07. 10:55","title":"Nem értik a sziámi ikreket szétválasztó orvosok, miért volt házkutatás Szász Jánosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bea3e8-9e68-46d5-975f-12a1b948d729","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mianmari junta az egész internetet lezárta szombaton az országban, míg előző nap még csak a közösségi médiát nem lehetett használni.","shortLead":"A mianmari junta az egész internetet lezárta szombaton az országban, míg előző nap még csak a közösségi médiát nem...","id":"20210206_Lekapcsoltak_az_internetet_Mianmarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4bea3e8-9e68-46d5-975f-12a1b948d729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642c29d2-b892-4882-b908-f95696121dec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_Lekapcsoltak_az_internetet_Mianmarban","timestamp":"2021. február. 06. 10:29","title":"Lekapcsolták az internetet Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bőven 10 százalék alatt van a pozitív teszek aránya, az aktív fertőzöttek száma 84 ezer alá csökkent. ","shortLead":"Bőven 10 százalék alatt van a pozitív teszek aránya, az aktív fertőzöttek száma 84 ezer alá csökkent. ","id":"20210207_Elhunyt_64_koronavirusos_beteg_1370_uj_fertozottet_talaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcc10cb-741a-4f54-acca-b33034a21f72","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Elhunyt_64_koronavirusos_beteg_1370_uj_fertozottet_talaltak","timestamp":"2021. február. 07. 08:47","title":"Elhunyt 64 koronavírusos beteg, 1370 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig ott volt a neve a listán, most viszont eltűnt.","shortLead":"Eddig ott volt a neve a listán, most viszont eltűnt.","id":"20210207_szajer_jozsef_nke_egyetemi_tanar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1d834d-2830-4c8d-8870-53b118bcde70","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_szajer_jozsef_nke_egyetemi_tanar","timestamp":"2021. február. 07. 08:29","title":"Szájer neve eltűnt az NKE címzetes egyetemi tanárainak a listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210207_melyik_vakcina_jobb_koronavirus_elon_musk_majom_agya_spacex_starship_robbanas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfa2036-5990-4dee-b8d9-a9dc370408d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_melyik_vakcina_jobb_koronavirus_elon_musk_majom_agya_spacex_starship_robbanas","timestamp":"2021. február. 07. 12:00","title":"Ez történt: Magyar vírustudósok elmondták, melyik vakcina szerintük a legjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6591f2f6-3021-42b7-b967-250569d2a794","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hasnyálmirigyet is károsíthatja az új típusú koronavírus, a SARS-CoV-2 – állapították meg az Ulmi Egyetemi Klinika kutatói.","shortLead":"A hasnyálmirigyet is károsíthatja az új típusú koronavírus, a SARS-CoV-2 – állapították meg az Ulmi Egyetemi Klinika...","id":"20210207_hasnyalmirigy_koronavirus_cukorbetegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6591f2f6-3021-42b7-b967-250569d2a794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59a186d-b5b6-470d-ad15-0fdbad6dd86d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_hasnyalmirigy_koronavirus_cukorbetegseg","timestamp":"2021. február. 07. 20:03","title":"Újabb szervről derült ki, hogy támadja a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]