A Pieces of a Woman főszereplője, Vanessa Kirby újabb jelölése mellett a filmkritikusok díjára az anyját játszó Ellen Burstyn is esélyes.

Legjobb női főszereplő és legjobb női mellékszereplő kategóriában is jelölést kapott Mundruczó Kornél filmje, a Pieces of a Woman az amerikai filmkritikusok által odaítélt Critics Choice Awardsra – adta hírül a Variety. Vanessa Kirbyt már több fontos díjra jelölték a filmért, és az Oscarra is az esélyesek között emlegetik, ahogy az Oscar-díjas Ellen Burstyn is több kisebb díjat elnyert már a filmért.

A jelölésekben egyébként a Mundruczó filmjét is gyártó Netflix az abszolút győztes: nemcsak, hogy 46 jelölést gyűjtött be, de a streamingszolgáltató rekordot is döntött azzal, hogy négy filmje is esélyes a legjobb film díjára (Az 5 bajtárs, Mank, Ma Rainey: A blues nagyasszonya és A chicagói hetek tárgyalása), amennyi esélyes filmet eddig még egy stúdió sem tudott bemutatni. (A további jelöltek a legjobb film díjára: Minari, News of the World, Nomadland, One Night in Miami, Promising Young Woman, Sound of Metal.)

A Mank egyébként is vezeti a jelölések listáját: 12 kategóriában esélyes. A második helyezett a Minari 10 jelöléssel. A jelöltek teljes listája a Varietyn olvasható.

