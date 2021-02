Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c9fb2ef-4ab9-4341-ba1a-aa15043d7516","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mondhatni veretes börtönhagyományokkal rendelkezik Oroszország – elég ha csak a cári időktől tekintjük át a történelmet a Gulagon át napjainkig. Láthatjuk, vannak dolgok, amik nem változtak. Nem vár könnyű sor a letöltendő börtönbüntetésre ítélt orosz ellenzéki vezetőre, Alekszej Navalnijra.","shortLead":"Mondhatni veretes börtönhagyományokkal rendelkezik Oroszország – elég ha csak a cári időktől tekintjük át a történelmet...","id":"20210210_Ilyen_korulmenyek_varnak_Navalnijra_a_bortonben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c9fb2ef-4ab9-4341-ba1a-aa15043d7516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2ca8ab-96de-4f38-b3f0-be790842ba8f","keywords":null,"link":"/360/20210210_Ilyen_korulmenyek_varnak_Navalnijra_a_bortonben","timestamp":"2021. február. 10. 13:20","title":"Ilyen körülmények várnak Navalnijra a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy héten át azt fogják megvitatni, hogy alkotmányos-e az eljárás.","shortLead":"Egy héten át azt fogják megvitatni, hogy alkotmányos-e az eljárás.","id":"20210209_impeachment_trump_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0c78c6-6a55-4ba6-991a-1f6b0b1f9798","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_impeachment_trump_targyalas","timestamp":"2021. február. 09. 20:12","title":"Megkezdődött Trump második alkotmányos felelősségre vonási tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AT&T egyik ügyfele különös módját választotta, hogy kritizálja a szolgáltató internetcsomagját.","shortLead":"Az AT&T egyik ügyfele különös módját választotta, hogy kritizálja a szolgáltató internetcsomagját.","id":"20210210_lassu_internet_ujsaghirdetes_panasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e075cedd-c293-469c-8925-d3824a238e41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_lassu_internet_ujsaghirdetes_panasz","timestamp":"2021. február. 10. 20:18","title":"Egész oldalas újsághirdetésekben panaszkodott a lassú internetre egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff383fb6-c4a7-4079-91d4-5cf842b3dc1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is megkapja, akinél azt igazolják, hogy már átesett a fertőzésen.","shortLead":"Az is megkapja, akinél azt igazolják, hogy már átesett a fertőzésen.","id":"20210211_vedettseget_igazolo_okmany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff383fb6-c4a7-4079-91d4-5cf842b3dc1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fa774f-03dc-4c7c-ad7a-6dd0ba833a29","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_vedettseget_igazolo_okmany_koronavirus","timestamp":"2021. február. 11. 11:35","title":"Jön a védettséget igazoló okmány, a vele járó jogokra még várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar középpályás csapata a Puskás Arénában játszik a Liverpool ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A magyar középpályás csapata a Puskás Arénában játszik a Liverpool ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.","id":"20210210_Szoboszlai_Dominik_Leipzig_Bundesliga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366e79ec-28f8-4a65-a478-7e5fcee24c01","keywords":null,"link":"/sport/20210210_Szoboszlai_Dominik_Leipzig_Bundesliga","timestamp":"2021. február. 10. 17:42","title":"Szoboszlai már edz, de Budapesten még nem láthatjuk játszani jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató Facebook-oldalán egyre több felhasználó panaszkodik rá, hogy gond van a Digi internetével: a kapcsolat lassú, szakad, valahol tévéadás sincs.","shortLead":"A szolgáltató Facebook-oldalán egyre több felhasználó panaszkodik rá, hogy gond van a Digi internetével: a kapcsolat...","id":"20210210_digi_internet_kozponti_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8d930e-4d68-43ad-8253-61ce9c74dc5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_digi_internet_kozponti_hiba","timestamp":"2021. február. 10. 21:04","title":"Hiba van a Digi rendszerében, Budapest több kerületében sem jó a net","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A földrengés 7,7-es erősségű volt. A hatóságok később visszavonták a riadót.","shortLead":"A földrengés 7,7-es erősségű volt. A hatóságok később visszavonták a riadót.","id":"20210210_foldrenges_csendes_ocean_ausztralia_uj_zeland_cunami","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb3b907-bdaa-44b4-8811-f9d7ab525d82","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_foldrenges_csendes_ocean_ausztralia_uj_zeland_cunami","timestamp":"2021. február. 10. 21:46","title":"Nagy erejű földrengés miatt Új-Zéland és Ausztrália is cunamiriadót fújt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d330518-e751-4ae2-adc3-099567d577ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság szerint a kosárlabdázó halálát okozó balesethez az vezethetett, hogy Ara Zobayan az időjárási körülmények ellenére a felhők közé repült.","shortLead":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság szerint a kosárlabdázó halálát okozó balesethez az vezethetett...","id":"20210209_Repulesi_szabaly_Kobe_Bryant_helikopter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d330518-e751-4ae2-adc3-099567d577ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b459df81-384d-4615-8bef-c05174542021","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Repulesi_szabaly_Kobe_Bryant_helikopter","timestamp":"2021. február. 09. 21:43","title":"Megsértette a repülési szabályokat a Kobe Bryant helikopterét vezető pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]