Oscar-díj - Több helyszíne is lesz az Oscar-gála műsorának

Los Angeles, 2021. február 11., csütörtök (MTI/AP) - Több helyszínről is jelentkezik az Oscar-gála: a szervezők szerdán jelentették be, hogy a hagyományokhoz híven a hollywoodi Dolby Színház lesz a díjátadó műsorának fő színtere, de egyéb helyszínek is bekapcsolódnak majd a közvetítésbe.

Az amerikai filmakadémia korábban április 25-re tolta el a díjátadó ceremóniát, hogy a pandémia miatti korlátozások enyhülésével már közönség részvételével is meg lehessen rendezni.

A műsorral kapcsolatos pontos terveket később hozzák nyilvánosságra. Mint a testület fogalmazott: a filmakadémia olyan Oscart akar rendezni, amely nem hasonlít a korábbiakhoz, de elsődleges szempontként tekint a közönség és minden résztvevő egészségének megőrzésére és biztonságára.

Az Oscar-gála műsorát idén Steven Soderbergh tekintélyes rendező-producerre, Stacey Sher producerre és a díjátadókon már nagy tapasztalattal rendelkező Jesse Collinsra bízták.

A ceremónia producerei még nem közölték, hogy idén lesz-e házigazdája a show-nak. Tavaly minden eddiginél kevesebb, 23,6 millió nézője volt az Oscar-gálának.

Az Oscart megelőző Golden Globe-díjkiosztót február 28-án rendezik meg virtuálisan. Újdonság, hogy a rendezvényt két helyszínen, Los Angelesben és New Yorkban tartják, a díjazottak a világ több tájáról kapcsolódnak be az adásba. A műsor házigazdájaként New Yorkból Tina Fey, Los Angelesből pedig Amy Poehler jelentkezik be.

Több helyszínről is jelentkezik az Oscar-gála: a szervezők szerdán jelentették be, hogy a hagyományokhoz híven a hollywoodi Dolby Színház lesz a díjátadó műsorának fő színtere, de egyéb helyszínek is bekapcsolódnak majd a közvetítésbe.

Az amerikai filmakadémia korábban április 25-re tolta el a díjátadó ceremóniát, hogy a járvány miatti korlátozások enyhülésével már közönség részvételével is meg lehessen rendezni.

A műsorral kapcsolatos pontos terveket később hozzák nyilvánosságra. Mint a testület fogalmazott: a filmakadémia olyan Oscart akar rendezni, amely nem hasonlít a korábbiakhoz, de elsődleges szempontként tekint a közönség és minden résztvevő egészségének megőrzésére és biztonságára.

Az Oscar-gála műsorát idén Steven Soderbergh tekintélyes rendező-producerre, Stacey Sher producerre és a díjátadókon már nagy tapasztalattal rendelkező Jesse Collinsra bízták.

A ceremónia producerei még nem közölték, hogy idén lesz-e házigazdája a show-nak. Tavaly minden eddiginél kevesebb, 23,6 millió nézője volt az Oscar-gálának.

Az Oscart megelőző Golden Globe-díjkiosztót február 28-án rendezik meg virtuálisan. Újdonság, hogy a rendezvényt két helyszínen, Los Angelesben és New Yorkban tartják, a díjazottak a világ több tájáról kapcsolódnak be az adásba. A műsor házigazdájaként New Yorkból Tina Fey, Los Angelesből pedig Amy Poehler jelentkezik be.

Magyar idő szerint szerdán kora hajnalban hirdette ki az Oscar-díjakról döntő Amerikai Filmakadémia a díj kilenc kategóriájának szűkített listáját, azaz a jelöléshez legközelebb került filmek címeit. Ez a magyarok számára is fontos esemény volt, hiszen az idegen nyelvű filmek között esélyes lehetett Horvát Lili amerikai lapokban is jó kritikákat kapott Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmje, az animációs rövidfilmek között pedig sikeres fesztiválszerepléseik miatt két magyar alkotást is neveztek az Oscarra: Andrasev Nadja Szimbiózisát és M. Tóth Géza Matches című kisfilmjét, azonban egyik magyar film sem került fel a szűkített listára.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: