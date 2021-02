Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a2b10bd-d97c-41be-b0a9-38bbf62ab216","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség a lakosság segítségét is kéri, hogy megtalálják a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"A rendőrség a lakosság segítségét is kéri, hogy megtalálják a feltételezett elkövetőt.","id":"20210208_Rongalas_Jozsefvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a2b10bd-d97c-41be-b0a9-38bbf62ab216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91aeccb3-573c-457f-92a4-fb80ef6dd3e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_Rongalas_Jozsefvarosban","timestamp":"2021. február. 08. 09:14","title":"Milliós kárt okozott ez a piros ruhás nő, amikor körbekarcolt egy terepjárót a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31b0d81-1455-41e3-8068-30c9a36ee435","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sofőr, amikor meglátta a rendőröket a szalagkorláton átugorva az úttestre menekült.","shortLead":"A sofőr, amikor meglátta a rendőröket a szalagkorláton átugorva az úttestre menekült.","id":"20210208_halalos_gazolas_m6_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f31b0d81-1455-41e3-8068-30c9a36ee435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a446410-e87b-4b46-92e7-99f6182c70ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_halalos_gazolas_m6_autopalya","timestamp":"2021. február. 08. 21:08","title":"Halálra gázoltak egy menekülő embercsempészt az M6-os autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6fc640-8afc-4615-a740-dca7811a691c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A címben feltett kérdés annyira nem valóságtól elrugaszkodott, hogy maga a Xiaomi kíváncsi a felhasználók véleményére.","shortLead":"A címben feltett kérdés annyira nem valóságtól elrugaszkodott, hogy maga a Xiaomi kíváncsi a felhasználók véleményére.","id":"20210208_xiaomi_felmeres_draga_telefonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e6fc640-8afc-4615-a740-dca7811a691c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b786fc9-4129-4129-8de1-0ba7aeba79ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_xiaomi_felmeres_draga_telefonok","timestamp":"2021. február. 08. 07:03","title":"Fizetne 500-600 ezret egy Xiaomi telefonért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9dd842-bd99-4b8c-9bc4-65a0ffa12815","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem valami mágneses vihar miatt zavarodott meg egyszerre az autók elektronikája. ","shortLead":"Nem valami mágneses vihar miatt zavarodott meg egyszerre az autók elektronikája. ","id":"20210208_Itt_eppen_egyszerre_frissitenek_le_tobb_ezer_Teslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f9dd842-bd99-4b8c-9bc4-65a0ffa12815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da0773e-fc75-4824-a9af-5fff54929bb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_Itt_eppen_egyszerre_frissitenek_le_tobb_ezer_Teslat","timestamp":"2021. február. 08. 17:06","title":"Így néz ki, amikor egyszerre frissítenek le több száz Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7d3958-2b0e-49f2-b6a1-2af0fe9ecb35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rossz manőverek miatti balesetek, illetve a sofőröket érintő atrocitások számának csökkenését várja legújabb műszereitől az Amazon. Más kérdés, hogy ehhez folyamatosan ellenőrizni kell a vezetőt.","shortLead":"A rossz manőverek miatti balesetek, illetve a sofőröket érintő atrocitások számának csökkenését várja legújabb...","id":"20210209_mesterseges_intelligencia_menetrogzito_kamera_amazon_driveri_netradyne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7d3958-2b0e-49f2-b6a1-2af0fe9ecb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb35a60-3b73-4ff1-92fa-7b2cf93c8cca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_mesterseges_intelligencia_menetrogzito_kamera_amazon_driveri_netradyne","timestamp":"2021. február. 09. 11:03","title":"Autónként négy MI-kamerával figyeli majd az Amazon, mit csinálnak a futárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intézkedés minden külföldről érkezőre vonatkozik.","shortLead":"Az intézkedés minden külföldről érkezőre vonatkozik.","id":"20210209_egyesult_kiralysag_koronavirus_teszt_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc539c3e-1761-45fb-9d86-062bf23848f8","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_egyesult_kiralysag_koronavirus_teszt_karanten","timestamp":"2021. február. 09. 06:47","title":"Nagy-Britanniában az érkezés után is kötelező lesz a koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ec5301-ba75-42b8-9f0c-ab6cca3dc30b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy amerikai egyetem diákjai a magyar határkerítés szerbiai oldalán szembesülnek először a menekültválsággal. Civil szervezetek munkatársai bevezetik őket a mindennapi küzdelmeikbe, hogy milyen napi gondokat jelenthet akár csak egy zuhanyzás is. Migrációs Tanulmányok, első rész. ","shortLead":"Egy amerikai egyetem diákjai a magyar határkerítés szerbiai oldalán szembesülnek először a menekültválsággal. Civil...","id":"20210209_Doku360_Migracios_Tanulmanyok_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36ec5301-ba75-42b8-9f0c-ab6cca3dc30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ecbaf4-bc86-4568-ba6f-d45a8935315b","keywords":null,"link":"/360/20210209_Doku360_Migracios_Tanulmanyok_elso_resz","timestamp":"2021. február. 09. 19:00","title":"Doku360: Amikor meglátod, sokkol. Hihetetlen, hogy ide térünk vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c523bf-b01a-4b06-85a4-f7e64ffd38bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Q2 crossover legerősebb sportváltozata 14 millió forint feletti áron debütál.","shortLead":"A Q2 crossover legerősebb sportváltozata 14 millió forint feletti áron debütál.","id":"20210209_300_loeros_meregzsak_magyarorszagon_az_uj_audi_sq2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00c523bf-b01a-4b06-85a4-f7e64ffd38bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5cbc1e-d895-433b-ba89-2bcb9414d3d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_300_loeros_meregzsak_magyarorszagon_az_uj_audi_sq2","timestamp":"2021. február. 09. 06:41","title":"300 lóerős kis méregzsák: Magyarországon az új Audi SQ2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]