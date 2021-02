Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vegyipari hulladékot engedtek a szennyvízhálózatba. Az illegális csatornaszennyezés felelőseit keresik.","shortLead":"Vegyipari hulladékot engedtek a szennyvízhálózatba. Az illegális csatornaszennyezés felelőseit keresik.","id":"20210223_FCSM_Buz_csatornacsatornaszennyezs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8605ac4f-d403-4fd4-a32b-7ce6147fd74f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210223_FCSM_Buz_csatornacsatornaszennyezs","timestamp":"2021. február. 23. 17:17","title":"Kiderült, mi okozta az orrfacsaró bűzt Budán a múlt héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4379b5-b9bd-40dd-ba61-724d132d3195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet hallani arról, hogy megszűnhet az iPhone vezetékes töltése, és így eltűnhet a speciális Lightning-csatlakozó. Egy bejegyzésből kiderül, hogy kezdetben nem is úgy képzelte el az Apple ezt, amivé azután alakult.","shortLead":"Egyre többet hallani arról, hogy megszűnhet az iPhone vezetékes töltése, és így eltűnhet a speciális...","id":"20210224_apple_lightning_csatlakozo_prototipus_kepei_a_twitteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc4379b5-b9bd-40dd-ba61-724d132d3195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84261b4-0868-4934-8475-be6b87715074","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_apple_lightning_csatlakozo_prototipus_kepei_a_twitteren","timestamp":"2021. február. 24. 10:03","title":"Más csatlakozót képzelt el az iPhone-okra az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcf9cdd-7e7e-4c97-81b2-14cfff00522a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Uránia a kuratórium állításával szemben sosem volt valódi színház, ígért felújítása több okból is problémás, ráadásul a mozit üzemeltető cég nem is az új alapítvány tulajdona – írja a Népszava.","shortLead":"Az Uránia a kuratórium állításával szemben sosem volt valódi színház, ígért felújítása több okból is problémás...","id":"20210224_SZFE_Alkalmatlan_az_Odry_Szinpad_potlasara_az_Urania_szakemberek_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbcf9cdd-7e7e-4c97-81b2-14cfff00522a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf6222d-2399-453a-afde-b81b05045c42","keywords":null,"link":"/kultura/20210224_SZFE_Alkalmatlan_az_Odry_Szinpad_potlasara_az_Urania_szakemberek_szerint","timestamp":"2021. február. 24. 12:36","title":"SZFE: Alkalmatlan az Ódry Színpad pótlására az Uránia szakemberek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f44e508-0be8-4626-83b0-570b55a7fc63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénz szül pénzt – tartja a mondás, és egy új kutatás szerint valóban igaz, hogy valójában az válik még gazdagabbá, aki már eredetleg is igen tehetős volt.","shortLead":"A pénz szül pénzt – tartja a mondás, és egy új kutatás szerint valóban igaz, hogy valójában az válik még gazdagabbá...","id":"20210225_imf_kutatas_a_gazdagsagrol_norveg_vagyonbevallas_alapjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f44e508-0be8-4626-83b0-570b55a7fc63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06cbe059-a193-41bb-b52b-33332bb1b6a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_imf_kutatas_a_gazdagsagrol_norveg_vagyonbevallas_alapjan","timestamp":"2021. február. 25. 08:03","title":"Miért a gazdagok lesznek gazdagabbak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07808177-0f13-43bb-9672-2586f7463b1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktorról és egy állítólagos titkos fejlesztésről szóló leleplezéssel állt elő egy Facebook-videóban Stummer János, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke. Ha igaz, amit állít, akkor a videóval államtitkot sértett, ami miatt büntetőeljárás indulhat ellene és borítékolható, hogy a testület éléről is távoznia kell. Mivel a képviselő szerint a beruházást titkosították, annak részleteit a hvg.hu sem hozhatja nyilvánosságra.","shortLead":"Orbán Viktorról és egy állítólagos titkos fejlesztésről szóló leleplezéssel állt elő egy Facebook-videóban Stummer...","id":"20210223_titkositott_terv_strummer_janos_jobbik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07808177-0f13-43bb-9672-2586f7463b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53efcb76-e5c3-4a3b-9bf3-a2a6915a4c81","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_titkositott_terv_strummer_janos_jobbik","timestamp":"2021. február. 23. 14:59","title":"Állítólagos titkosított tervet fedett fel a jobbikos Stummer János, Orbánt is belekeverte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hiány és rég nem látott áremelkedés az acélpiacon az USA-ban, ahol most mindenki Joe Biden döntésére vár: megszűnik-e a Donald Trump által bevezetett 25 százalékos büntetővám a kínai acélra?","shortLead":"Hiány és rég nem látott áremelkedés az acélpiacon az USA-ban, ahol most mindenki Joe Biden döntésére vár: megszűnik-e...","id":"20210224_Ujabb_gonddal_nez_szembe_az_amerikai_gazdasag_felutotte_a_fejet_az_acelhiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82574312-075d-49d3-9c10-ca9b037b485b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_Ujabb_gonddal_nez_szembe_az_amerikai_gazdasag_felutotte_a_fejet_az_acelhiany","timestamp":"2021. február. 24. 15:06","title":"Újabb gonddal néz szembe az amerikai gazdaság: felütötte a fejét az acélhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f19145-2d1f-402e-942c-71c51d0e7e36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo az Air Charger nevet adta a saját, vezeték nélküli töltési technológiájának, ami akkor is képes az áramot pumpálni a mobilba, ha az nincs a töltőpadon.","shortLead":"Az Oppo az Air Charger nevet adta a saját, vezeték nélküli töltési technológiájának, ami akkor is képes az áramot...","id":"20210223_oppo_vezetek_nelkuli_toltes_oppo_x1_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8f19145-2d1f-402e-942c-71c51d0e7e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1b5b43-18ef-42b9-9849-ce1cf4805e42","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_oppo_vezetek_nelkuli_toltes_oppo_x1_2021","timestamp":"2021. február. 23. 18:03","title":"Videó: Az Oppo is megmutatta, hogyan tölti távolról a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d36059c-a3fc-4bfe-b02b-c1c834f99eab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Új technológiákat tesztelnek majd Woven City-ben például a robotika és a mesterséges intelligencia területén.","shortLead":"Új technológiákat tesztelnek majd Woven City-ben például a robotika és a mesterséges intelligencia területén.","id":"20210224_Okosvarost_epit_a_Toyota_a_Fuji_hegynel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d36059c-a3fc-4bfe-b02b-c1c834f99eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6254d4-e3f5-4191-9464-f0ab910ffcca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_Okosvarost_epit_a_Toyota_a_Fuji_hegynel","timestamp":"2021. február. 24. 07:14","title":"Okosvárost épít a Toyota a Fuji hegynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]