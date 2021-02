Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8832d5eb-672f-4810-a6f9-4a7558efd363","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ember örök, és nem változnak gyarlóságai sem.","shortLead":"Az ember örök, és nem változnak gyarlóságai sem.","id":"20210226_Egy_ferfi_ket_no_egy_foto_egy_mem__nincs_uj_a_nap_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8832d5eb-672f-4810-a6f9-4a7558efd363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181b581a-70e5-470c-8338-927039e6f2da","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Egy_ferfi_ket_no_egy_foto_egy_mem__nincs_uj_a_nap_alatt","timestamp":"2021. február. 26. 19:25","title":"Egy férfi, két nő, egy fotó, egy mém – nincs új a nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három hétre tiltják a lakosság szabad mozgását egyes járások között, kötelező a munkahelyeknek tesztelni a dolgozóikat.","shortLead":"Három hétre tiltják a lakosság szabad mozgását egyes járások között, kötelező a munkahelyeknek tesztelni a dolgozóikat.","id":"20210226_csehorszag_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497115d2-37b0-418b-9852-6b1315138ed8","keywords":null,"link":"/vilag/20210226_csehorszag_korlatozas","timestamp":"2021. február. 26. 10:52","title":"Az eddigi legszigorúbb korlátozások jönnek Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábia de facto uralkodója, Mohamed herceg adta ki a parancsot Jamal Khashoggi újságíró likvidálására – állítja az amerikai hírszerzés. A korábban készült jelentés titkosításának feloldása jelzi, hogy Joe Biden elnök az amerikai-szaúdi kapcsolatokat a királyság emberi jogi helyzetétől teszi függővé.","shortLead":"Szaúd-Arábia de facto uralkodója, Mohamed herceg adta ki a parancsot Jamal Khashoggi újságíró likvidálására – állítja...","id":"20210227_Mohamed_szaudi_tronorokos_rendelte_el_Khashoggi_meggyilkolasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c43fb88-92f9-4843-8e63-30c4a6731e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Mohamed_szaudi_tronorokos_rendelte_el_Khashoggi_meggyilkolasat","timestamp":"2021. február. 27. 15:14","title":"Mohamed szaúdi trónörökös rendelte el Khashoggi meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a48a4a-b308-440c-a823-81f179e03d80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a következő hónapban bemutatkozhat az Apple újabb vezeték nélküli fülese. A legújabb információk szerint az AirPods 3 fontos dizájn- és funkcióbeli változásokkal érkezik.","shortLead":"Már a következő hónapban bemutatkozhat az Apple újabb vezeték nélküli fülese. A legújabb információk szerint az AirPods...","id":"20210226_apple_airpods3_varhato_jellemzok_fulhallgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08a48a4a-b308-440c-a823-81f179e03d80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8503bc02-608e-471e-a12d-fe8588f6e366","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_apple_airpods3_varhato_jellemzok_fulhallgato","timestamp":"2021. február. 26. 10:03","title":"Olyan lesz az AirPods 3, mint az AirPods Pro, csak épp olcsóbb annál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e17be3f-d1dc-4519-8331-f438c0622589","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A lakosság felét is elérheti a megfertőzöttek száma India több részén, immunitást szerezve a koronavírussal szemben. A járvány mintha kezdene gyengülni a sűrűn lakott országban.","shortLead":"A lakosság felét is elérheti a megfertőzöttek száma India több részén, immunitást szerezve a koronavírussal szemben...","id":"202108__fellelegzo_india__anyajimmunitas_kuszoben__vermes_remenyek__gentrening","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e17be3f-d1dc-4519-8331-f438c0622589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b617e5-3984-4ed9-9cb8-2b20ee97cd6a","keywords":null,"link":"/360/202108__fellelegzo_india__anyajimmunitas_kuszoben__vermes_remenyek__gentrening","timestamp":"2021. február. 27. 13:00","title":"India a nyájimmunitás közelébe érhetett, de nem tudja, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cc2029-4376-4708-a7af-69b8fdfb03c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jill Biden először adott egyedül interjút Joe Biden elnöki beiktatása óta, és több személyes témát is érintett.","shortLead":"Jill Biden először adott egyedül interjút Joe Biden elnöki beiktatása óta, és több személyes témát is érintett.","id":"20210226_A_valasarol_beszelt_az_amerikai_first_lady","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65cc2029-4376-4708-a7af-69b8fdfb03c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3108c0-e668-4877-b84e-54e135ff2a0a","keywords":null,"link":"/elet/20210226_A_valasarol_beszelt_az_amerikai_first_lady","timestamp":"2021. február. 26. 15:45","title":"A válásáról beszélt az amerikai first lady","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0bd069-141b-427a-b558-bc72bdb8e2e0","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ha néhány öreg huttnak meginog a széke, nos, az még mindig vállalható ár azért, hogy az előválasztás valós versenyt és tartalmat hozzon, írja szerzőnk. Vélemény. ","shortLead":"Ha néhány öreg huttnak meginog a széke, nos, az még mindig vállalható ár azért, hogy az előválasztás valós versenyt és...","id":"202108_hajra_egyik_ne_hagyd_magad_masik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af0bd069-141b-427a-b558-bc72bdb8e2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b973a30-e57d-4c91-8df1-8b06744a444e","keywords":null,"link":"/360/202108_hajra_egyik_ne_hagyd_magad_masik","timestamp":"2021. február. 25. 19:00","title":"Tóta W.: Hajrá, egyik, ne hagyd magad, másik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0f3034-97ca-472b-9b81-c357b0c1f891","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a miniszterelnököt fel is jelentették, a rendőrség indoklása szerint a vallási közösségeket csupán kéri a kormányrendelet a szabályokhoz való igazodásra.","shortLead":"Bár a miniszterelnököt fel is jelentették, a rendőrség indoklása szerint a vallási közösségeket csupán kéri...","id":"20210226_orban_viktor_bucsuztatas_miskolc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb0f3034-97ca-472b-9b81-c357b0c1f891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa643c3-2da1-4249-83ba-a4437986bac1","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_orban_viktor_bucsuztatas_miskolc","timestamp":"2021. február. 26. 06:21","title":"Jelen lehetett Orbán egy 200 fős búcsúztatáson, mert a vallási szertartás nem államilag meghatározott rendezvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]