Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68dd3314-c8be-4161-ad2e-e20ac7732dd6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A közelben egy brit kutatóállomás működik, de egy ideje már nincs személyzete, mert a jégen keletkezett repedések fenyegetést jelentettek az emberek biztonságára.","shortLead":"A közelben egy brit kutatóállomás működik, de egy ideje már nincs személyzete, mert a jégen keletkezett repedések...","id":"20210226_brunt_selfjeg_antarktisz_leszakadt_jeghegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68dd3314-c8be-4161-ad2e-e20ac7732dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bb2d2a-0c5c-4b27-b9e7-4ce364067736","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_brunt_selfjeg_antarktisz_leszakadt_jeghegy","timestamp":"2021. február. 26. 19:53","title":"London méretű jéghegy szakadt le az Antarktiszról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f39b36-9455-4b07-a669-fd8838e81e6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két lábon álló oroszlánhoz képest elég jelentősen változott a francia autómárka logója.","shortLead":"A két lábon álló oroszlánhoz képest elég jelentősen változott a francia autómárka logója.","id":"20210225_Bemutatta_uj_emblemajat_a_Peugeot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7f39b36-9455-4b07-a669-fd8838e81e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb3a062-5488-4f00-af39-0751754832db","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_Bemutatta_uj_emblemajat_a_Peugeot","timestamp":"2021. február. 25. 21:11","title":"Bemutatta új emblémáját a Peugeot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Schanda Tamás szerint, aki kritizálja a rendszert, az álhíreket terjeszt.","shortLead":"Schanda Tamás szerint, aki kritizálja a rendszert, az álhíreket terjeszt.","id":"20210226_Meghosszabbitja_a_kormany_a_bertamogatas_hataridejet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07638f08-4787-4d1b-b098-ec52a5dde24e","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_Meghosszabbitja_a_kormany_a_bertamogatas_hataridejet","timestamp":"2021. február. 26. 10:30","title":"Meghosszabbítja a kormány a bértámogatás határidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0f3034-97ca-472b-9b81-c357b0c1f891","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a miniszterelnököt fel is jelentették, a rendőrség indoklása szerint a vallási közösségeket csupán kéri a kormányrendelet a szabályokhoz való igazodásra.","shortLead":"Bár a miniszterelnököt fel is jelentették, a rendőrség indoklása szerint a vallási közösségeket csupán kéri...","id":"20210226_orban_viktor_bucsuztatas_miskolc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb0f3034-97ca-472b-9b81-c357b0c1f891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa643c3-2da1-4249-83ba-a4437986bac1","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_orban_viktor_bucsuztatas_miskolc","timestamp":"2021. február. 26. 06:21","title":"Jelen lehetett Orbán egy 200 fős búcsúztatáson, mert a vallási szertartás nem államilag meghatározott rendezvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c194edcf-441e-43a5-882c-c43e62e3731c","c_author":"HVG Könyvek","category":"elet","description":"Nem támad fel a Kispál és a Borz, de a két zenész egy online koncertre és egy új, közös dalra azért összeáll.","shortLead":"Nem támad fel a Kispál és a Borz, de a két zenész egy online koncertre és egy új, közös dalra azért összeáll.","id":"20210226_Ujra_egyutt_zenel_Kispal_Andras_es_Lovasi_Andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c194edcf-441e-43a5-882c-c43e62e3731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb0c9be-b7cc-464d-b8eb-c95d1dc83997","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Ujra_egyutt_zenel_Kispal_Andras_es_Lovasi_Andras","timestamp":"2021. február. 26. 10:52","title":"Újra együtt zenél Kispál András és Lovasi András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfdf186-5e69-449a-bded-2065b0ba226e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Agrárgazdasági Kamara szerint a sertés, a baromfi, és minden állati eredetű termék drágulni fog.\r

","shortLead":"Agrárgazdasági Kamara szerint a sertés, a baromfi, és minden állati eredetű termék drágulni fog.\r

","id":"20210225_Tovabb_emelkedhet_a_husok_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbfdf186-5e69-449a-bded-2065b0ba226e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb79128-734a-40d5-82bb-c086c69551cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Tovabb_emelkedhet_a_husok_ara","timestamp":"2021. február. 25. 20:31","title":"Emelkedhet a húsok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6be10d1-b854-4587-89ca-4230a2958145","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportos szívómotoros 911-es újdonság kerámiakompozit féke 3,6 millió forintos opciós tétel.","shortLead":"A szupersportos szívómotoros 911-es újdonság kerámiakompozit féke 3,6 millió forintos opciós tétel.","id":"20210226_az_uj_porsche_911_gt3ra_meg_egy_porsche_ara_radobhato_extrakkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6be10d1-b854-4587-89ca-4230a2958145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063715e0-e3ad-49bf-9017-5633aeb62123","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_az_uj_porsche_911_gt3ra_meg_egy_porsche_ara_radobhato_extrakkal","timestamp":"2021. február. 26. 11:21","title":"Az új Porsche 911 GT3-ra még egy Porsche ára rádobható extrákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Öt havi munkáltatói adómentességet kaptak a vendéglátásban és a szabadidős ágazatban tevékenykedők, a szálláshely-szolgáltatók, az utazásszervezők, és a magántulajdonú buszos vállalkozók.","shortLead":"Öt havi munkáltatói adómentességet kaptak a vendéglátásban és a szabadidős ágazatban tevékenykedők...","id":"20210227_munkaltatoi_adomentesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423b78e5-6afa-48f1-89c0-a1d7f1f9249b","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_munkaltatoi_adomentesseg","timestamp":"2021. február. 27. 09:02","title":"Márciusban is kérhetik a cégek a munkáltatói adómentességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]