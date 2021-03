Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed42b833-4da5-4b99-87c6-dc2ecb15e3cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Friss dizájnnal, megújult i-Cockpit műszerfallal és modern hibrid hajtással támad a VW Golf francia riválisa.","shortLead":"Friss dizájnnal, megújult i-Cockpit műszerfallal és modern hibrid hajtással támad a VW Golf francia riválisa.","id":"20210318_megerkezett_a_teljesen_uj_peugeot_308","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed42b833-4da5-4b99-87c6-dc2ecb15e3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5efd041-03b7-4c07-b807-e32c8a10dcd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_megerkezett_a_teljesen_uj_peugeot_308","timestamp":"2021. március. 18. 07:26","title":"Megérkezett a teljesen új Peugeot 308","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Revoluthoz és a céget felügyelő litván jegybankhoz fordult az MNB az áprilisra ígért díjmódosítás miatt.","shortLead":"A Revoluthoz és a céget felügyelő litván jegybankhoz fordult az MNB az áprilisra ígért díjmódosítás miatt.","id":"20210317_mnb_revolut_dijak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54ab22b-c258-4513-82f5-6cabddc4c5d5","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_mnb_revolut_dijak","timestamp":"2021. március. 17. 10:29","title":"Figyelmeztet az MNB: magyar törvényt sérthet a Revolut díjmódosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy éve kereskedtek droggal, több milliós bevételre tettek szert. Videón a keddi rajtaütés, hanyagul a kesztyűtartóban tárolt droggal.","shortLead":"Egy éve kereskedtek droggal, több milliós bevételre tettek szert. Videón a keddi rajtaütés, hanyagul a kesztyűtartóban...","id":"20210318_bunugyek_drogkereskedelem_diler_tapioszecso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0147c0-1f33-4af5-bb1b-849854107bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_bunugyek_drogkereskedelem_diler_tapioszecso","timestamp":"2021. március. 18. 08:37","title":"Fürdőszobaépítésre költötték a drogon szerzett pénzt a tápiószecsői dílerek - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50786447-dda2-4101-ac47-0247c6e8f6ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A leépítésekre a következő két évben kerül sor.","shortLead":"A leépítésekre a következő két évben kerül sor.","id":"20210316_nokia_leepites_koltsegcsokkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50786447-dda2-4101-ac47-0247c6e8f6ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6ed5bf-e6f1-469d-be25-655e6764d551","keywords":null,"link":"/kkv/20210316_nokia_leepites_koltsegcsokkentes","timestamp":"2021. március. 16. 11:58","title":"5-10 ezer alkalmazottját készül elküldeni a Nokia ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8322cf9e-8a39-4894-90a7-5a44753a69cf","c_author":"HBO GO","category":"brandcontent","description":"Videónkban szülőkkel és egy pszichológussal beszélgettünk arról, hogy mire fontos figyelmünk gyermekünk tartalomfogyasztásával összefüggésben? Szabad-e órákon át hagynunk mesét nézni őket? Mi van, ha csak így hajlandó enni? Hogyan szűrjük a tartalmakat? Mit jelent, ha gyermekünk ugyanazt a rajzfilmet követeli újra és újra? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a választ.","shortLead":"Videónkban szülőkkel és egy pszichológussal beszélgettünk arról, hogy mire fontos figyelmünk gyermekünk...","id":"20210317_Gyerekek_a_teve_elott_HBO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8322cf9e-8a39-4894-90a7-5a44753a69cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135f7b2f-a812-4fa8-b657-5752b6fed0f7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210317_Gyerekek_a_teve_elott_HBO","timestamp":"2021. március. 17. 07:30","title":"Gyerekek a tévé előtt – tanulságos útravaló vagy szükséges rossz a mesenézés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kritikusok ellenzik a lépést, attól tartanak, hogy megfigyelésre alkalmas programok is rákerülhetnek a mobiltelefonokra.","shortLead":"A kritikusok ellenzik a lépést, attól tartanak, hogy megfigyelésre alkalmas programok is rákerülhetnek...","id":"20210316_apple_oroszorszag_iphone_ios_ipad_elore_telepitett_alkalmazasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9f7b23-b2b4-48b5-b9eb-f976c26966c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_apple_oroszorszag_iphone_ios_ipad_elore_telepitett_alkalmazasok","timestamp":"2021. március. 16. 18:17","title":"Az Apple belement: az orosz kormány által jóváhagyott alkalmazások is ott lesznek az iPhone-okon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes Ferenc pápának is üzent.","shortLead":"Az énekes Ferenc pápának is üzent.","id":"20210316_Kepmutatassal_vadolja_a_Vatikant_Elton_John","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b038e9b-449b-4cc5-b084-3c1598f5fadf","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Kepmutatassal_vadolja_a_Vatikant_Elton_John","timestamp":"2021. március. 16. 16:47","title":"Képmutatással vádolja a Vatikánt Elton John","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyíregyházi teniszező ezúttal Dusan Lajovicsot búcsúztatta az 1,9 millió dollár (650 millió forint) összdíjazású dubaji keménypályás férfi tornán.","shortLead":"A nyíregyházi teniszező ezúttal Dusan Lajovicsot búcsúztatta az 1,9 millió dollár (650 millió forint) összdíjazású...","id":"20210317_tenisz_dubaj_fucsovics_marton_dusan_lajovic","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f0e57c-de28-4d8a-969c-4bc0a4f5923d","keywords":null,"link":"/sport/20210317_tenisz_dubaj_fucsovics_marton_dusan_lajovic","timestamp":"2021. március. 17. 19:45","title":"Tovább menetel Fucsovics, már negyeddöntős Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]