[{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány továbbra is a meredeken felszálló ágban van, tovább emelkedett a kórházban lévők száma. ","shortLead":"A járvány továbbra is a meredeken felszálló ágban van, tovább emelkedett a kórházban lévők száma. ","id":"20210321_10625_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_194_koronavirusos_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b902b4-c27c-4e7a-8c14-798e55250a56","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_10625_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_194_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. március. 21. 08:31","title":"10625 új fertőzöttet találtak, elhunyt 194 koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86184c85-add9-4b08-9813-435360acaf66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, ahol milliós összeget vehet fel a vezető - derült ki a közérdekű adatigénylés után. Nem mindenki tesz így, Varga Judit miniszter például nem vesz fel pénzt a kuratóriumi elnöki poszt után.","shortLead":"Van, ahol milliós összeget vehet fel a vezető - derült ki a közérdekű adatigénylés után. Nem mindenki tesz így, Varga...","id":"20210321_DK_Millios_fizeteseket_kapnak_az_egyetemi_alapitvanyi_kuratoriumba_beult_fideszesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86184c85-add9-4b08-9813-435360acaf66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4136d9-c261-408d-b62e-3dd0030a75ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210321_DK_Millios_fizeteseket_kapnak_az_egyetemi_alapitvanyi_kuratoriumba_beult_fideszesek","timestamp":"2021. március. 21. 12:22","title":"Kikérte a DK, mennyit kapnak az egyetemi alapítványok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47deab5f-2db8-479c-a056-4b7c3d88dd63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kínai és egy indiai oltóanyag érkezhet.","shortLead":"Egy kínai és egy indiai oltóanyag érkezhet.","id":"20210322_Muller_keleti_vakcina_engedely_OGYEI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47deab5f-2db8-479c-a056-4b7c3d88dd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680f8917-474d-46cd-b9d6-740b887986d4","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Muller_keleti_vakcina_engedely_OGYEI","timestamp":"2021. március. 22. 12:30","title":"Müller: Két újabb keleti vakcinát engedélyezett az OGYÉI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1872ad-3385-4f7f-9a6a-c94c94ac16b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai szenátor problémásnak ítélte, hogy a világ két leggazdagabb emberének vagyona több, mint az Egyesült Államok alsó 40 százalékáé, de a Tesla-vezér szerint a világ érdeke is, hogy például egymillió embert küldjön a Marsra.","shortLead":"Az amerikai szenátor problémásnak ítélte, hogy a világ két leggazdagabb emberének vagyona több, mint az Egyesült...","id":"20210321_elon_musk_bernie_sanders_mars","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd1872ad-3385-4f7f-9a6a-c94c94ac16b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e60db04-35bd-44f3-bd72-ca99c8c9d324","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_elon_musk_bernie_sanders_mars","timestamp":"2021. március. 21. 18:10","title":"Bernie Sanders beszólt Elon Musk vagyonára, Musk szerint az emberiségért van ennyi pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 444.hu arról írt, hogy az Auchan külön kérdőíves regisztrációt biztosít a munkavállalóknak. Később cáfolt az Operatív Törzs.","shortLead":"A 444.hu arról írt, hogy az Auchan külön kérdőíves regisztrációt biztosít a munkavállalóknak. Később cáfolt az Operatív...","id":"20210322_auchan_magyarorszag_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4925d05-ff40-47c0-b1b2-2f373f003f61","keywords":null,"link":"/kkv/20210322_auchan_magyarorszag_oltas","timestamp":"2021. március. 22. 06:45","title":"Ismét elterjedt, hogy soron kívül beoltják egy áruházlánc dolgozóit, de hamar cáfolt az Operatív Törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9405c4-e559-463a-b638-c0126b0b13b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül másodjára is morajló hangokat hallottak az Egyesült Államok nyugati partvidékén, de hogy mi váltotta ki őket, azt továbbra sem tudni. Hasonló jelenséget korábban Európában is észleltek.","shortLead":"Néhány héten belül másodjára is morajló hangokat hallottak az Egyesült Államok nyugati partvidékén, de hogy mi váltotta...","id":"20210322_morajlas_san_diego_hang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd9405c4-e559-463a-b638-c0126b0b13b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ab71a8-0505-45aa-999a-457bb557b057","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_morajlas_san_diego_hang","timestamp":"2021. március. 22. 12:03","title":"Megint hallották a furcsa morajló hangokat, amik miatt a tudósok is csak találgatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d580f65e-f867-4719-8f55-17f10b3edd18","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210321_Kutba_zuhant_es_meghalt_egy_3_eves_kisfiu_Hatvanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d580f65e-f867-4719-8f55-17f10b3edd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdc879c-5a37-4ce1-9728-b2f7a83c87d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Kutba_zuhant_es_meghalt_egy_3_eves_kisfiu_Hatvanban","timestamp":"2021. március. 21. 11:52","title":"Kútba zuhant, és meghalt egy 3 éves kisfiú Hatvanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cca239-b271-49ba-989c-5f00f723f45e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szepesi Richárd állami milliárdokkal megtámasztott projektjei sokszor kötnek ki kormányközelben.","shortLead":"Szepesi Richárd állami milliárdokkal megtámasztott projektjei sokszor kötnek ki kormányközelben.","id":"202111_balaland_residence_azallami_szalloda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78cca239-b271-49ba-989c-5f00f723f45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9bb96a-2b93-4e71-9d76-d6c19dd35765","keywords":null,"link":"/360/202111_balaland_residence_azallami_szalloda","timestamp":"2021. március. 21. 08:30","title":"Mészárosék ingatlanosa szálláshely-szolgáltatásra adta a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]