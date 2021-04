Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán bejelentette szombaton, hogy az atomprogramjáról szóló 2015-ös hathatalmi megállapodást szándékosan megsértve újabb, modernebb, ezáltal gyorsabb urándúsító centrifugákat helyezett üzembe, valamint hogy elkezdte a legújabb fejlesztésű centrifugájának gépészeti próbáját.","shortLead":"Irán bejelentette szombaton, hogy az atomprogramjáról szóló 2015-ös hathatalmi megállapodást szándékosan megsértve...","id":"20210410_Iran_meg_egy_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_akar_az_atomfegyvert_is_epithessen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e83184f-6e17-4a79-9c32-ddbce49ba9eb","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Iran_meg_egy_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_akar_az_atomfegyvert_is_epithessen","timestamp":"2021. április. 10. 16:29","title":"Irán még egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy akár az atomfegyvert is építhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199a48d9-4d52-480a-b005-2983acfb9d9a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Rekordösszegű, 18 milliárd jüanos (mintegy 2,75 milliárd dolláros) büntetést szabtak ki az Alibaba kínai internetes kiskereskedelmi portálra Kínában, amiért a vállalat a versenyszabályokat megsértve visszaélt monopolhelyzetével.","shortLead":"Rekordösszegű, 18 milliárd jüanos (mintegy 2,75 milliárd dolláros) büntetést szabtak ki az Alibaba kínai internetes...","id":"20210410_Tobb_mint_800_milliard_forintos_buntetest_kapott_az_Alibaba_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=199a48d9-4d52-480a-b005-2983acfb9d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ed988f-0c82-4fe8-897c-a70468e853c8","keywords":null,"link":"/kkv/20210410_Tobb_mint_800_milliard_forintos_buntetest_kapott_az_Alibaba_Kinaban","timestamp":"2021. április. 10. 11:59","title":"Több mint 800 milliárd forintos büntetést kapott az Alibaba Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9e1bcf-37f7-44e4-84a9-ef273306e9ae","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A koronavírus-járvány súlyosbította az emberkereskedelemmel kapcsolatos európai helyzetet, ezért a kormányoknak lépéseket kell tenniük – figyelmeztet az Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépésével foglalkozó szakértői csoport (GRETA) legfrissebb éves jelentése.","shortLead":"A koronavírus-járvány súlyosbította az emberkereskedelemmel kapcsolatos európai helyzetet, ezért a kormányoknak...","id":"20210409_A_jarvany_is_az_emberkereskedoknek_segitett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c9e1bcf-37f7-44e4-84a9-ef273306e9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d29057-a6cf-4cf6-af59-ac0f9ade7127","keywords":null,"link":"/eurologus/20210409_A_jarvany_is_az_emberkereskedoknek_segitett","timestamp":"2021. április. 09. 18:40","title":"A járvány is az emberkereskedőknek segített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a34f19e-b189-4fad-b62b-b656f67067b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rendőr és egy polgárőr vezette ki a lángok közül az épületben ragadt dolgozókat.","shortLead":"Egy rendőr és egy polgárőr vezette ki a lángok közül az épületben ragadt dolgozókat.","id":"20210409_spar_tuz_szentendre_rendor_polgaror","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a34f19e-b189-4fad-b62b-b656f67067b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017c6fd3-0449-470d-a7d1-e771b7f082f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_spar_tuz_szentendre_rendor_polgaror","timestamp":"2021. április. 09. 19:53","title":"Perceken múlhatott két nő élete a leégett szentendrei Sparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e39a71-6ab7-42fd-b9c1-d93967426036","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen ismerik fel az otthonmaradás piaci előnyeit. A Belkin például olyan telefonállványt készített, amely nem csak a videós megbeszélésekhez jöhet jól.","shortLead":"Egyre többen ismerik fel az otthonmaradás piaci előnyeit. A Belkin például olyan telefonállványt készített, amely nem...","id":"20210410_belkin_telefontarto_allvany_iphone_12_magsafe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5e39a71-6ab7-42fd-b9c1-d93967426036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e5086a-4604-4a43-b9d0-3506ecc9acbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_belkin_telefontarto_allvany_iphone_12_magsafe","timestamp":"2021. április. 10. 12:03","title":"A Belkin új telefontartója mindig arra fordítja az iPhone-t, amerre a használója van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A világjárvány az Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legjobban.","shortLead":"A világjárvány az Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legjobban.","id":"20210409_brazilia_koronavirus_elhunyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2521229-a6b0-4a25-a195-1ef39c517ed8","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_brazilia_koronavirus_elhunyt","timestamp":"2021. április. 09. 05:48","title":"Új negatív rekord Brazíliában: 24 óra alatt 4249 koronavírusos beteg hunyt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az étolaj 21, az üzemanyagok és a dohányáruk 17 százalékkal drágábbak, mint tavaly ilyenkor, a krumpli ára közel 20 százalékkal csökkent. Az étolaj 21, az üzemanyagok és a dohányáruk 17 százalékkal drágábbak, mint tavaly ilyenkor, a krumpli ára közel 20 százalékkal csökkent. Összességében 3,7 százalékos az infláció.