[{"available":true,"c_guid":"347cfd2b-5d85-4a7e-8419-ce7847e71643","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset vasárnap nem sokkal egy óra után történt. ","shortLead":"A baleset vasárnap nem sokkal egy óra után történt. ","id":"20210411_Kilenc_utassal_arokba_borult_ket_auto_Csorvasnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=347cfd2b-5d85-4a7e-8419-ce7847e71643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3056d65-b87d-4261-a0c5-7d2845e120ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_Kilenc_utassal_arokba_borult_ket_auto_Csorvasnal","timestamp":"2021. április. 11. 14:23","title":"Kilenc utassal borult árokba két autó Csorvásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9078a1a-3335-4649-8720-b224f9a71999","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jugoszlávia lerohanásának 80. évfordulóján 140 olasz, horvát és szlovén egyetemi tanár, illetve történész arra szólította fel Olaszország elnökét, kormányfőjét és a törvényhozás két házát, hogy a nemzet végre vessen számot azzal, mit műveltek az olasz csapatok a megszállt délszláv államban a német és magyar szövetségesek oldalán. Az egyik kezdeményező úgy nyilatkozott a Daily Telegraphnak, hogy olyan kérdés ez, amely kimondatlanul is ott tornyosul az olaszok emlékezetében, csak éppen elnyomják.","shortLead":"Jugoszlávia lerohanásának 80. évfordulóján 140 olasz, horvát és szlovén egyetemi tanár, illetve történész arra...","id":"20210412_Olaszorszag_haborus_multjaval_valo_szembenezesre_szolitanak_fel_ertelmisegiek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9078a1a-3335-4649-8720-b224f9a71999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfa1de9-f141-4d6f-b47e-fc09f434216f","keywords":null,"link":"/360/20210412_Olaszorszag_haborus_multjaval_valo_szembenezesre_szolitanak_fel_ertelmisegiek","timestamp":"2021. április. 12. 09:15","title":"Olaszország háborús múltjával való szembenézésre szólítanak fel értelmiségiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézmények eldönthetik, melyik típusú könyvből szeretnének oktatni.","shortLead":"Az intézmények eldönthetik, melyik típusú könyvből szeretnének oktatni.","id":"20210412_katolikus_tankonyvek_szeptember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924f44b8-9b1b-4321-b6e7-614bd2581001","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_katolikus_tankonyvek_szeptember","timestamp":"2021. április. 12. 17:42","title":"Szeptembertől katolikus szemléletű történelem- és irodalomkönyvet is választhatnak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az LMP szerint a kormány Petry Zsolttal tereli el a figyelmet azokról, akiket magukra hagyott.\r

\r

","shortLead":"Az LMP szerint a kormány Petry Zsolttal tereli el a figyelmet azokról, akiket magukra hagyott.\r

\r

","id":"20210411_LMP_A_miniszterelnok_Petry_Zsolttal_foglalkozik_mikozben_szazezreket_hagyott_magara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d6eef6-b860-44af-b662-7310c1dc19bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_LMP_A_miniszterelnok_Petry_Zsolttal_foglalkozik_mikozben_szazezreket_hagyott_magara","timestamp":"2021. április. 11. 18:21","title":"LMP: A miniszterelnök Petry Zsolttal foglalkozik, miközben százezreket hagyott magára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be134488-fe53-408f-967f-f7ea39757bd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten az utcán élők 73 százalékát tesztelték le legalább egyszer, az országos átlag viszont jóval ezalatt van.","shortLead":"Budapesten az utcán élők 73 százalékát tesztelték le legalább egyszer, az országos átlag viszont jóval ezalatt van.","id":"20210412_Koronavirus_jarvanyugy_intezkedes_hajlektalan_ellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be134488-fe53-408f-967f-f7ea39757bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8978808f-648f-4b9f-a5ae-09ce3c696efb","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Koronavirus_jarvanyugy_intezkedes_hajlektalan_ellatas","timestamp":"2021. április. 12. 08:16","title":"Nem vártak a kormányra, önálló járványügyi intézkedéseket hoztak a hajléktalanellátásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csecsemők is kórházban vannak már koronavírus miatt, a harmadik hullám a gyerekeket sem kíméli – erről is beszélt a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója.","shortLead":"Csecsemők is kórházban vannak már koronavírus miatt, a harmadik hullám a gyerekeket sem kíméli – erről is beszélt...","id":"20210412_koronavirus_gyerekek_covid_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672ac8d7-da5d-4597-8f61-138ac61e5816","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_koronavirus_gyerekek_covid_korhaz","timestamp":"2021. április. 12. 11:23","title":"Mit tegyen a szülő, ha azt gyanítja, hogy koronavírusos a gyereke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról ír a Facebookon, hogy ragaszkodnak a diákvároshoz és minden erejükkel meg fogják akadályozni “a kormány újabb esztelen beruházást”.","shortLead":"A főpolgármester arról ír a Facebookon, hogy ragaszkodnak a diákvároshoz és minden erejükkel meg fogják akadályozni “a...","id":"20210411_karacsony_gergely_diakvaros_kinai_egyetem_ferencvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2be24d-a389-4c66-b4ed-9add69570d83","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_karacsony_gergely_diakvaros_kinai_egyetem_ferencvaros","timestamp":"2021. április. 11. 10:15","title":"Karácsony Gergely látványos képekkel mutatja, milyen diákvárost szeretne a kínai egyetem helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők 400 alany bevonásával végezték a kutatást. Közben már vizsgálják, mi a helyzet akkor, ha egy harmadik oltást is kap a beteg.","shortLead":"A szakértők 400 alany bevonásával végezték a kutatást. Közben már vizsgálják, mi a helyzet akkor, ha egy harmadik...","id":"20210412_pfizer_biontech_vakcina_oltas_del_afrika_varians","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f969fd44-89b6-496b-a177-21e21a09468b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_pfizer_biontech_vakcina_oltas_del_afrika_varians","timestamp":"2021. április. 12. 11:33","title":"Izraeli kutatók szerint a Pfizer oltása nem annyira véd a dél-afrikai vírusvariánstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]