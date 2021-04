Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely azt mondta, ha tudták volna, hogy a szegedi professzor rasszista megjegyzést tett az amerikai alelnökre, nem terjesztették volna fel a Magyar Érdemrendre.","shortLead":"Gulyás Gergely azt mondta, ha tudták volna, hogy a szegedi professzor rasszista megjegyzést tett az amerikai alelnökre...","id":"20210415_szte_rasszizmus_gulyas_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd6caf1-fe19-4e66-a10a-9bd465e6eb17","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_szte_rasszizmus_gulyas_gergely","timestamp":"2021. április. 15. 12:16","title":"Elnézést kért a kormány Ádertől, hogy ki kellett tüntetnie a rasszista megjegyzések miatt bepanaszolt szegedi professzort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"50 millióval több Pfizer-vakcinát kap az EU. Aláírta az ellenzék, hogy nem járatják le egymást. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"50 millióval több Pfizer-vakcinát kap az EU. Aláírta az ellenzék, hogy nem járatják le egymást. A hvg360 reggeli...","id":"20210415_Radar360_Nehez_lesz_elkerulni_az_ovodai_jarvanygocokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503271e0-74b8-487a-ba0b-ed182ceeaabd","keywords":null,"link":"/360/20210415_Radar360_Nehez_lesz_elkerulni_az_ovodai_jarvanygocokat","timestamp":"2021. április. 15. 07:47","title":"Radar360: Nehéz lesz elkerülni az óvodai járványgócokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c0d8cd3-d2ed-4972-a70a-0798f625f947","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Ab már februárban úgy határozott, hogy a gyermeket megilleti a jog, hogy iskolai tanulmányait akkor kezdje meg, amikor iskolaérettnek tekinthető.","shortLead":"Az Ab már februárban úgy határozott, hogy a gyermeket megilleti a jog, hogy iskolai tanulmányait akkor kezdje meg...","id":"20210415_Alkotmanybirosag_sajatos_nevelesi_igenyu_gyerekek_beiskolazasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c0d8cd3-d2ed-4972-a70a-0798f625f947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b19ae5-21b9-41b4-a699-ffde49672d41","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Alkotmanybirosag_sajatos_nevelesi_igenyu_gyerekek_beiskolazasat","timestamp":"2021. április. 15. 12:11","title":"Kimondta az Alkotmánybíróság, hogy rendezni kell a sajátos nevelési igényű gyerekek beiskolázását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozatok holtteste a mai napig nem került elő.","shortLead":"Az áldozatok holtteste a mai napig nem került elő.","id":"20210415_Elefogytiglan_fegyhaz_gyilkossag_villanyszerelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d29d2bb-d17a-4388-8610-eece02ba1df5","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Elefogytiglan_fegyhaz_gyilkossag_villanyszerelo","timestamp":"2021. április. 15. 12:02","title":"Élete végéig fegyházba kerülhet a férfi, aki megölt két villanyszerelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egerben, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben is emelkedő koncentrációt mértek.","shortLead":"Egerben, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben is emelkedő koncentrációt mértek.","id":"20210414_Koronavirus_szennyviz_koncentracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa026537-523f-49f9-af77-692abe278989","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Koronavirus_szennyviz_koncentracio","timestamp":"2021. április. 14. 17:58","title":"Továbbra is magas a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6855f1-e9a5-4398-acbe-f5c84487bc84","c_author":"Fliegauf Bence","category":"360","description":"Tolerálni kell-e az intoleranciát? Nyitható-e ez az etikai ördöglakat? Vélemény.","shortLead":"Tolerálni kell-e az intoleranciát? Nyitható-e ez az etikai ördöglakat? Vélemény.","id":"20210414_Fliegauf_Bence_Amikor_felveri_a_gaz_a_tarsadalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae6855f1-e9a5-4398-acbe-f5c84487bc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001385f8-659c-42d7-9519-ca4f35c0b510","keywords":null,"link":"/360/20210414_Fliegauf_Bence_Amikor_felveri_a_gaz_a_tarsadalmat","timestamp":"2021. április. 14. 15:00","title":"Fliegauf Bence: Amikor felveri a gaz a társadalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0195aad-ee74-4af4-a921-9e9b930cab05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Republikon Intézet a szavazási hajlandóságot is magasnak mérte a budai választókerületben.","shortLead":"A Republikon Intézet a szavazási hajlandóságot is magasnak mérte a budai választókerületben.","id":"20210416_kalman_olga_ii_kerulet_elovalasztas_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0195aad-ee74-4af4-a921-9e9b930cab05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c64590e-243f-427f-a9c8-501729e8678a","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_kalman_olga_ii_kerulet_elovalasztas_ellenzek","timestamp":"2021. április. 16. 13:49","title":"Kálmán Olga a legesélyesebb ellenzéki jelölt a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ec9ed9-0465-45f7-8b55-4ab5a7e019b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ceglédi vonalon 15-30 perces késésekre kell számítani.","shortLead":"A ceglédi vonalon 15-30 perces késésekre kell számítani.","id":"20210415_vasut_gazolas_ferihegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02ec9ed9-0465-45f7-8b55-4ab5a7e019b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7fb941-f9eb-4ba0-8621-6a6ddbaf497f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_vasut_gazolas_ferihegy","timestamp":"2021. április. 15. 19:27","title":"Halálra gázolt a vonat egy embert Ferihegynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]