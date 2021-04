Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hamarosan új szerepkörben találkozhatnak vele a nézők.\r

\r

","shortLead":"Hamarosan új szerepkörben találkozhatnak vele a nézők.\r

\r

","id":"20210424_Majka_nemet_mondott_az_RTLnek_marad_a_TV2nel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29d4dec-ec54-4f01-abd0-e2ea1c3e4b1c","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Majka_nemet_mondott_az_RTLnek_marad_a_TV2nel","timestamp":"2021. április. 24. 10:58","title":"Majka marad a TV2-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc42750-20e8-4640-8945-473f3339a87e","c_author":"Balla István – Czeglédi Fanni – Csatlós Hanna – Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Mindenki tudni véli, melyik film nyeri meg hétfőn hajnalban a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, de vajon tényleg így lesz? Több mesterművet is jelöltek idén a legfontosabb filmes díjra: bemutatjuk a fő kategória összes jelöltjét.","shortLead":"Mindenki tudni véli, melyik film nyeri meg hétfőn hajnalban a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, de vajon tényleg...","id":"20210425_az_ev_legjobb_filmjei_oscar_dij_jeloltek_oscar_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcc42750-20e8-4640-8945-473f3339a87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13eb4ed6-d2d9-421e-bb79-5bfac81b8d19","keywords":null,"link":"/kultura/20210425_az_ev_legjobb_filmjei_oscar_dij_jeloltek_oscar_2021","timestamp":"2021. április. 25. 20:00","title":"Ezek voltak az év legjobb filmjei – Az idei Oscar-gála jelöltjei, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3556ccd2-9a40-448b-a91a-32f545651299","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az utastér mérete már a kettővel ezelőtti 5-ös BMW szintjén mozog, a csomagtartóból viszont kiharap egy jókora darabot a több mint 50 kilométeres elektromos hatótávot ígérő plugin hibrid technika. Nyúzópróbán a 330e xDrive Touring.","shortLead":"Az utastér mérete már a kettővel ezelőtti 5-ös BMW szintjén mozog, a csomagtartóból viszont kiharap egy jókora darabot...","id":"20210425_zold_rendszamos_kombi_bmw_330e_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3556ccd2-9a40-448b-a91a-32f545651299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35901626-96f8-4b38-a837-4d080b370b2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210425_zold_rendszamos_kombi_bmw_330e_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. április. 25. 11:00","title":"Ötös alá: teszten a zöld rendszámos kombi BMW 330e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan 12 százalékkal csökkent egy év alatt az autók CO2-kibocsátása Európában.","shortLead":"Hivatalosan 12 százalékkal csökkent egy év alatt az autók CO2-kibocsátása Európában.","id":"20210423_Papiron_tenyleg_sokkal_zoldebbek_lettek_az_autok_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7684eb-116d-40cc-8e10-bcdeaadec8eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Papiron_tenyleg_sokkal_zoldebbek_lettek_az_autok_Europaban","timestamp":"2021. április. 24. 09:13","title":"Papíron tényleg sokkal zöldebbek lettek az autók Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e53ab8-c673-4116-bc23-27cb02066b1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Óriási lángokkal ég a Mourne-i hegység rekettyése. 60 tűzoltó sem tudta eddig megfékezni a tüzet.","shortLead":"Óriási lángokkal ég a Mourne-i hegység rekettyése. 60 tűzoltó sem tudta eddig megfékezni a tüzet.","id":"20210424_Hatalmas_tuz_utott_ki_egy_eszakir_erdoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e53ab8-c673-4116-bc23-27cb02066b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec4f0c5-7523-4b98-b61f-28c7dd148465","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Hatalmas_tuz_utott_ki_egy_eszakir_erdoben","timestamp":"2021. április. 24. 20:50","title":"Pusztító tűz ütött ki egy észak-ír erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a9ef3b-4323-4ab7-8de7-8e789248f882","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erdogan szerint a céljuk a „gyilkosbanda kiirtása”.","shortLead":"Erdogan szerint a céljuk a „gyilkosbanda kiirtása”.","id":"20210424_Torokorszag_uj_katonai_tamadast_inditott_a_PKK_terrorszervezet_ellen_Irak_eszaki_reszen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10a9ef3b-4323-4ab7-8de7-8e789248f882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6daa6ed3-2f8f-4fa0-b7c5-1aac551683f1","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Torokorszag_uj_katonai_tamadast_inditott_a_PKK_terrorszervezet_ellen_Irak_eszaki_reszen","timestamp":"2021. április. 24. 21:55","title":"Törökország új katonai támadást indított a PKK terrorszervezet ellen Irak északi részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1ca8fd-28a2-42f1-8f12-950e9135be23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BRFK-t is elérte a Jerusalema-kihívás.","shortLead":"A BRFK-t is elérte a Jerusalema-kihívás.","id":"20210424_jerusalema_kozlekedesrendeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b1ca8fd-28a2-42f1-8f12-950e9135be23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5322164-35cf-414f-b412-4f4acd482303","keywords":null,"link":"/cegauto/20210424_jerusalema_kozlekedesrendeszet","timestamp":"2021. április. 24. 11:46","title":"A Közlekedésrendészet dolgozói is táncoltak egy jót Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fadf47-aad7-4e94-bddd-ab2ede7942a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dinamikusan változó piacról van szó, így a „világ legnagyobb okostelefongyártója” cím sincs kőbe vésve. Azért a Samsung nem először birtokolja ezt az elismerést.","shortLead":"Dinamikusan változó piacról van szó, így a „világ legnagyobb okostelefongyártója” cím sincs kőbe vésve. Azért a Samsung...","id":"20210424_2021_q1_a_samsung_legnagyobb_okostelefongyartok_listaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75fadf47-aad7-4e94-bddd-ab2ede7942a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586bb4af-547d-4d86-a354-18e57b6985ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_2021_q1_a_samsung_legnagyobb_okostelefongyartok_listaja","timestamp":"2021. április. 24. 14:03","title":"És újra a Samsung a világ legnagyobb okostelefon-gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]