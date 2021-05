Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e1333e9-88b9-4b1d-9cb2-ed687cbb036b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fábián István szerint érdemi lakásfelújítási támogatásokra van szükség, és az utak állapotát is javítani kell.","shortLead":"Fábián István szerint érdemi lakásfelújítási támogatásokra van szükség, és az utak állapotát is javítani kell.","id":"20210519_fabian_istvan_parbeszed_mszp_debrecen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e1333e9-88b9-4b1d-9cb2-ed687cbb036b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b028a5-a9b8-4825-b728-6f11259507fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_fabian_istvan_parbeszed_mszp_debrecen","timestamp":"2021. május. 19. 12:35","title":"A Debreceni Egyetem volt rektorát indítja Kósa Lajos körzetében a Párbeszéd és az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a942b550-8b47-4a0b-b274-3e331475b31c","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön az egyik legkedvezőbb formája a kisösszegű vállalati hiteleknek, amit a kormány a koronavírus-járvány okozta pénzügyi nehézségek áthidalására hozott létre. Sok egyéni és társas vállalkozó számára jelenthet segítséget az idén márciusban elindított kölcsön, azonban nem mindenre lehet felvenni. A Bank360 elemzői annak jártak utána, hogy mi az, amire nem lehet igényelni a hitelt. ","shortLead":"A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön az egyik legkedvezőbb formája a kisösszegű vállalati hiteleknek, amit a kormány...","id":"20210520_ujrainditasi_gyorskolcson_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a942b550-8b47-4a0b-b274-3e331475b31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c88b76-5a5e-4704-badf-4bedc6921c82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_ujrainditasi_gyorskolcson_bank360","timestamp":"2021. május. 20. 12:54","title":"Ez lehet a megoldás, ha nem vehetjük fel a vállalkozói ingyenhitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2c5e16-fda1-4762-8425-af1cab804917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az asztaliteniszező egyéniben, párosban és csapatban is nyert világbajnokságot.","shortLead":"Az asztaliteniszező egyéniben, párosban és csapatban is nyert világbajnokságot.","id":"20210520_Jonyer_Istvan_Nemzet_Sportoloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe2c5e16-fda1-4762-8425-af1cab804917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8de742-d23a-4ded-9df6-0344acfb70cb","keywords":null,"link":"/sport/20210520_Jonyer_Istvan_Nemzet_Sportoloja","timestamp":"2021. május. 20. 14:56","title":"Jónyer Istvánt javasolják a Nemzet Sportolójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf3f008-7627-4365-8cdc-2ae9a263dd3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A délnyugati megyékben 20, a Dráva mentén akár 30 milliméter eső is eshet.","shortLead":"A délnyugati megyékben 20, a Dráva mentén akár 30 milliméter eső is eshet.","id":"20210519_eso_zivatar_meteorologia_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bf3f008-7627-4365-8cdc-2ae9a263dd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b80903b-a4dc-4698-93eb-fad41ba0fce4","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_eso_zivatar_meteorologia_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. május. 19. 09:11","title":"Kiadós esőre, zivatarokra figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új szolgálati jogviszonyról szóló szerződést alá nem író orvosok és ápolók kisebb végkielégítést kaptak, mint ami közalkalmazottként járt volna nekik.","shortLead":"Az új szolgálati jogviszonyról szóló szerződést alá nem író orvosok és ápolók kisebb végkielégítést kaptak, mint ami...","id":"20210520_Alkotmanybirosag_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9613a5f-c773-43e7-9139-6027ba8a626f","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_Alkotmanybirosag_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2021. május. 20. 08:12","title":"Az Alkotmánybírósághoz fordultak az egészségügyi dolgozók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10X véglegesen koporsóba került. A szoftver néhány érdekes újítása azonban nem vész el, a jelenleg is piacon lévő Windows 10-be építik őket.","shortLead":"A Windows 10X véglegesen koporsóba került. A szoftver néhány érdekes újítása azonban nem vész el, a jelenleg is piacon...","id":"20210519_microsoft_windows_10x_funkciok_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82dc7ba1-5178-4999-8745-35d7b21d399b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_microsoft_windows_10x_funkciok_operacios_rendszer","timestamp":"2021. május. 19. 11:35","title":"A Microsoft hivatalosan is elkaszálta az új Windowst, ami a gyenge gépeken is jobban futott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de0ce49-2d23-4e1a-be41-09f892581c33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford bemutatta az F-150-es pickup tisztán elektromos hajtásláncú új változatát, mely többek közt a Tesla Cybertruckot veszi célkeresztbe.","shortLead":"A Ford bemutatta az F-150-es pickup tisztán elektromos hajtásláncú új változatát, mely többek közt a Tesla Cybertruckot...","id":"20210520_bekovetkezett_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_is_villanyautova_valt_ford_f150","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3de0ce49-2d23-4e1a-be41-09f892581c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2e355f-617f-479a-b990-74f939df5969","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_bekovetkezett_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_is_villanyautova_valt_ford_f150","timestamp":"2021. május. 20. 07:20","title":"Bekövetkezett: a legnépszerűbb amerikai monstrum is villanyautóvá vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy ausztrál kutatás a globális madárpopuláció egyedszáma mellett az állatok életmódját is vizsgálta. A madarak számának ismerete tükrözheti az ökoszisztéma állapotát.","shortLead":"Egy ausztrál kutatás a globális madárpopuláció egyedszáma mellett az állatok életmódját is vizsgálta. A madarak...","id":"20210518_madar_becsles_ausztral_kutatas_kornyezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55855e5-8ad0-47ef-8c9c-f20d7c5985ec","keywords":null,"link":"/zhvg/20210518_madar_becsles_ausztral_kutatas_kornyezet","timestamp":"2021. május. 18. 16:37","title":"50 milliárdnál több madár élhet a világon, de a fajok több mint tizedéből 5 ezer példány sincsen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]