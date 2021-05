Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9a34d1db-e13b-4e1f-80c0-a41b940791a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beszámoló alapján a 41,55 millió eurós adózás előtti eredmény kevesebb mint 6 százalékát kellett csak leadóznia a cégnek. A többi mehet a német anyavállalathoz.","shortLead":"A beszámoló alapján a 41,55 millió eurós adózás előtti eredmény kevesebb mint 6 százalékát kellett csak leadóznia...","id":"20210526_mercedes_2020as_beszamolo_osztalek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a34d1db-e13b-4e1f-80c0-a41b940791a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6967994d-9fd1-4951-b384-f1eb1e740f37","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_mercedes_2020as_beszamolo_osztalek","timestamp":"2021. május. 26. 20:17","title":"Több mint 13 milliárd volt a magyar Mercedes nyeresége, osztalékként kifizetik az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ezt üzeni a cég egyik alapítóatyja és vezérigazgatója. Brian Chesky közölte a sajtóval: „újra itt van az utazás, de sok minden más lesz, mint korábban”.","shortLead":"Ezt üzeni a cég egyik alapítóatyja és vezérigazgatója. Brian Chesky közölte a sajtóval: „újra itt van az utazás, de sok...","id":"20210526_Mas_lesz_az_Airbnb_a_vilagjarvany_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d0de4d-b13a-46d0-84cf-fece21b3f3e2","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_Mas_lesz_az_Airbnb_a_vilagjarvany_utan","timestamp":"2021. május. 26. 14:10","title":"Más lesz az Airbnb a világjárvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87a113b-12f8-455c-b262-a418a99bac48","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legek nászát várja a Duma Aktuál Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea házasságkötésétől: a menyasszonytánc a legrövidebb lesz, a házassági szerződés viszont a leghosszabb. De ki lesz a vőfély, mit énekel majd a zenekar, és mik lesznek a nászajándékok? ","shortLead":"A legek nászát várja a Duma Aktuál Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea házasságkötésétől: a menyasszonytánc...","id":"20210526_Duma_Aktual_Meszarosek_eskuvoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b87a113b-12f8-455c-b262-a418a99bac48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd091d8-8c88-412d-b8c3-eda37ce48abf","keywords":null,"link":"/360/20210526_Duma_Aktual_Meszarosek_eskuvoje","timestamp":"2021. május. 26. 19:00","title":"Duma Aktuál: A brit királyi menyegző falusi lagzi volt Mészárosék esküvőjéhez képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok sokáig úgy gondolták, hogy az ősrobbanás után keletkezett kvark-gluon plazma gáz halmazállapotú volt, most azonban kiderült, tévedtek.","shortLead":"A tudósok sokáig úgy gondolták, hogy az ősrobbanás után keletkezett kvark-gluon plazma gáz halmazállapotú volt, most...","id":"20210526_osrobbanas_kvark_gluon_plazma_vilagegyetem_keletkezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdff54fa-b777-4473-9f9f-fb98198f76ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_osrobbanas_kvark_gluon_plazma_vilagegyetem_keletkezese","timestamp":"2021. május. 26. 20:03","title":"Kiderítették a tudósok, mi történt 0,000001 másodperccel az ősrobbanás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51dd9217-9ff6-4568-8870-cb33bcf1f04f","c_author":"Nagy Iván László - Lengyel Tibor - Windisch Judit","category":"itthon","description":"A nép egyszerű gyermekének imidzsét a járvány alatt sem adta fel Orbán Viktor, sőt a koronát is feltette az eddigi teljesítményére azzal, hogy pörköltszaftos ingben, borotválatlanul fotózkodott egy ifjú párral. Az ingvonalról Karácsony Gergely sem akart lemaradni, de az általánosabb trendet nem követi. Nem úgy Jakab Péter, aki viszont az ütős parlamenti felszólalásokkal éri el a legtöbb embert, nem pedig azzal, hogy parizert eszik Piros Arannyal. De mi szükségük van a választóknak arra, hogy belelássanak egy politikus életébe? ","shortLead":"A nép egyszerű gyermekének imidzsét a járvány alatt sem adta fel Orbán Viktor, sőt a koronát is feltette az eddigi...","id":"20210526_Orban_karacsony_jakab_dobrev_politika_kommunikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51dd9217-9ff6-4568-8870-cb33bcf1f04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5479f082-d3f8-428d-bf5a-ede90e21eb22","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Orban_karacsony_jakab_dobrev_politika_kommunikacio","timestamp":"2021. május. 26. 06:30","title":"Orbán szaftos ruhája és Karácsony turkálós inge – tényleg a nép egyszerű embere kell a választóknak? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint a külföldi diákok többsége értékesebbnek is tartja a magyar diplomát az otthonukban szerezhetőnél. A minisztérium 2023-ra negyvenezer külföldi diákot szeretne látni itthon, ami jó eséllyel elérhető cél még a járvány ellenére is.","shortLead":"A tárca szerint a külföldi diákok többsége értékesebbnek is tartja a magyar diplomát az otthonukban szerezhetőnél...","id":"20210526_ITM_kulfoldi_hallgato_felsoktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbaebd6-ddaa-4a2c-9834-3331b6ba9e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_ITM_kulfoldi_hallgato_felsoktatas","timestamp":"2021. május. 26. 15:20","title":"ITM: Egyre több külföldi hallgató tanul Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9612b2bb-2a1c-441c-82c3-54daff0516e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapest főpolgármestere elmondta, hogy a kormány semmiféle egyeztetést nem tartott.","shortLead":"Budapest főpolgármestere elmondta, hogy a kormány semmiféle egyeztetést nem tartott.","id":"20210525_Karacsony_helyreallitasi_alap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9612b2bb-2a1c-441c-82c3-54daff0516e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d5e39c-bbd9-4b30-b0a8-8046d6606e98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Karacsony_helyreallitasi_alap","timestamp":"2021. május. 25. 19:13","title":"Karácsony bemutatta a kormány szerint SMS hosszúságú terveit a Helyreállítási Alapról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371893a2-55ac-4601-b60a-a10ef3ead52a","c_author":"Marabu","category":"tudomany","description":"","shortLead":"","id":"20210527_Marabu_Feknyuz_Ajandek_Kariko_Katalinnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=371893a2-55ac-4601-b60a-a10ef3ead52a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4011cfc9-f5dd-4734-a0ed-11a896779a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_Marabu_Feknyuz_Ajandek_Kariko_Katalinnak","timestamp":"2021. május. 27. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ajándék Karikó Katalinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]