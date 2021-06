Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az első alkalom, hogy a koronavírus elleni vakcina miatti mellékhatásért kártérítést ítéltek meg. ","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy a koronavírus elleni vakcina miatti mellékhatásért kártérítést ítéltek meg. ","id":"20210530_AstraZeneca_okozta_verog_miatt_kap_karteritest_egy_dan_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae09cb88-26de-4747-b57a-508657a43c8c","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_AstraZeneca_okozta_verog_miatt_kap_karteritest_egy_dan_no","timestamp":"2021. május. 30. 17:40","title":"AstraZeneca okozta vérrög miatt kap kártérítést egy dán nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Német sajtóértesülés szerint a magyar futballista már el is hagyta a válogatott edzőtáborát.","shortLead":"Német sajtóértesülés szerint a magyar futballista már el is hagyta a válogatott edzőtáborát.","id":"20210601_szoboszlai_dominik_serules_foci_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fe3ba3-3748-4f00-bffc-1efdb47fc503","keywords":null,"link":"/sport/20210601_szoboszlai_dominik_serules_foci_eb","timestamp":"2021. június. 01. 12:17","title":"Úgy tűnik, Szoboszlai Dominik kihagyja az Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1d0558-0e9e-4cc6-a239-85b491b76bd4","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Árad a Szamos folyó, egy romániai vízgyűjtőből pedig rengeteg hulladékot sodort magával. Ebből 257 köbmétert sikerült eddig kihalászni.","shortLead":"Árad a Szamos folyó, egy romániai vízgyűjtőből pedig rengeteg hulladékot sodort magával. Ebből 257 köbmétert sikerült...","id":"20210531_hulladek_szamos_aradas_vizugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f1d0558-0e9e-4cc6-a239-85b491b76bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b87dc6-a2f7-494e-9997-2b1a54ff5f52","keywords":null,"link":"/zhvg/20210531_hulladek_szamos_aradas_vizugy","timestamp":"2021. május. 31. 14:50","title":"Közel 300 köbméter szemetet szedtek ki a Szamosból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f72a433-306f-4e34-85b1-128f5b078eb3","c_author":"Szabó Yvette, Gergely Márton","category":"360","description":"A magyar tőkések az Orbán-kormány jóvoltából eljutottak oda, hogy immár a határon túl is terjeszkednek, és hazahozzák a profitot. Ez Orbán Viktor állítása. A valóság egy cseh fegyverüzletből olvasható ki: a kormány eredetileg kiszemelt „tőkése” nem volt hitelképes, le kellett cserélni. Profit pedig csak akkor lesz, ha a magyar állam repülőt vesz a kiszemelt gyártól.","shortLead":"A magyar tőkések az Orbán-kormány jóvoltából eljutottak oda, hogy immár a határon túl is terjeszkednek, és hazahozzák...","id":"20210531_Orban_pilotat_valtott_SzalayBobrovniczky_vehet_cseh_vadaszgepgyarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f72a433-306f-4e34-85b1-128f5b078eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98a7fa8-71f6-4ee8-b054-bea07f3bebdf","keywords":null,"link":"/360/20210531_Orban_pilotat_valtott_SzalayBobrovniczky_vehet_cseh_vadaszgepgyarat","timestamp":"2021. május. 31. 06:30","title":"Orbán pilótát váltott: Szalay-Bobrovniczky vehet cseh vadászgépgyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2f3b5d-12da-4dec-81eb-8d7090801ceb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A skót Hamish Fentont kutatás közben egy kisebb baleset érte, de ennek köszönhetően igazi különlegességre bukkant.","shortLead":"A skót Hamish Fentont kutatás közben egy kisebb baleset érte, de ennek köszönhetően igazi különlegességre bukkant.","id":"20210601_regeszet_koveset_skocia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec2f3b5d-12da-4dec-81eb-8d7090801ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9320939f-d062-46ad-99ef-56a21a4c0e67","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_regeszet_koveset_skocia","timestamp":"2021. június. 01. 11:33","title":"Gödörbe esett egy amatőr régész Skóciában, ősi kővésetre bukkant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzék pártjai megegyeztek a kormányalakításról.","shortLead":"Az ellenzék pártjai megegyeztek a kormányalakításról.","id":"20210530_Tizenket_ev_utan_elveszitheti_a_hatalmat_Benjamin_Netanjahu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8a74ef-d8fa-4ec0-840e-edf5d9a29844","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Tizenket_ev_utan_elveszitheti_a_hatalmat_Benjamin_Netanjahu","timestamp":"2021. május. 30. 20:02","title":"Tizenkét év után elveszítheti a hatalmat Benjamin Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd46c9-d685-4f96-af10-b2a9a9c483b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar a Facebookon jelentette be, hogy felfüggeszti a működését.



","shortLead":"A zenekar a Facebookon jelentette be, hogy felfüggeszti a működését.



","id":"20210601_Megszunik_az_Intim_Torna_Illegal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd46c9-d685-4f96-af10-b2a9a9c483b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f753f86-b6c4-48f0-92ec-3c2ba0391a88","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_Megszunik_az_Intim_Torna_Illegal","timestamp":"2021. június. 01. 12:36","title":"Megszűnik az Intim Torna Illegál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2d0dea-68ca-40d6-b39f-648596121030","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hét ember halt meg a hétvégén történt repülőszerencsétlenségben. ","shortLead":"Hét ember halt meg a hétvégén történt repülőszerencsétlenségben. ","id":"20210531_Rajta_volt_a_Tennesseeben_lezuhant_kisgepen_a_Tarzansorozat_sztarja_Joe_Lara_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e2d0dea-68ca-40d6-b39f-648596121030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5712c736-0723-4161-a6ca-9e2bf3368f02","keywords":null,"link":"/kultura/20210531_Rajta_volt_a_Tennesseeben_lezuhant_kisgepen_a_Tarzansorozat_sztarja_Joe_Lara_is","timestamp":"2021. május. 31. 10:47","title":"A Tennesseeben lezuhant kisgépen rajta volt a Tarzan-sorozat sztárja, Joe Lara is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]