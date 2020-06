Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4fd682c-9abd-4179-91fe-d1db44cec89e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A logó egy idegenforgalmi kampányhoz készült, mára az egész világ ismeri, az is, aki soha nem járt New Yorkban.","shortLead":"A logó egy idegenforgalmi kampányhoz készült, mára az egész világ ismeri, az is, aki soha nem járt New Yorkban.","id":"20200627_Meghalt_az_I__NY_megalkotoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4fd682c-9abd-4179-91fe-d1db44cec89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216dc6fd-2cac-4773-b4d0-d7e2456418f4","keywords":null,"link":"/kultura/20200627_Meghalt_az_I__NY_megalkotoja","timestamp":"2020. június. 27. 18:08","title":"Meghalt az I ♥ NY megalkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd8e5c1-85a6-40dc-ae26-cbe09032bc77","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Lassan visszaáll az autóforgalom Budapesten a járvány előtti szintre, a tömegközlekedés pedig visszalassul oda – derült ki, amikor ellátogattunk a BKK Futár központjába.","shortLead":"Lassan visszaáll az autóforgalom Budapesten a járvány előtti szintre, a tömegközlekedés pedig visszalassul oda – derült...","id":"20200628_Az_uj_budapesti_bringasavok_nem_tettek_keresztbe_a_tomegkozlekedesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cd8e5c1-85a6-40dc-ae26-cbe09032bc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07817c5c-0c95-4bca-b160-971995bd9fcb","keywords":null,"link":"/kkv/20200628_Az_uj_budapesti_bringasavok_nem_tettek_keresztbe_a_tomegkozlekedesnek","timestamp":"2020. június. 28. 11:00","title":"Az új budapesti bringasávok nem tettek keresztbe a tömegközlekedésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bdddb0-e869-418f-bb4a-8730a6f23f54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombat éjjel óta tízezrével érkeznek az olvasók a \"meghalt Terence Hill\" címkeoldalunkra. Azt is tudni véljük, hogy miért.","shortLead":"Szombat éjjel óta tízezrével érkeznek az olvasók a \"meghalt Terence Hill\" címkeoldalunkra. Azt is tudni véljük...","id":"20200628_meghalt_terence_hill_2020_alhir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72bdddb0-e869-418f-bb4a-8730a6f23f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243964b7-ff6b-41c4-80bb-be044bcf2d83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200628_meghalt_terence_hill_2020_alhir","timestamp":"2020. június. 28. 11:56","title":"Az az álhír terjed, hogy meghalt Terence Hill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Miközben egyre élesedik a vita arról, hogy kell-e korlátozni a mind tökéletesebb arcfelismerő rendszerek használatát, sorra születnek a személyek azonosítására alkalmas új technológiák. Elveszhet például az a lehetőség, hogy valaki anonim módon vegyen részt egy demonstráción.","shortLead":"Miközben egyre élesedik a vita arról, hogy kell-e korlátozni a mind tökéletesebb arcfelismerő rendszerek használatát...","id":"202026__fejlodo_szemelyfelismero_technologiak__aldas_es_atok__szitakotoprojekt__arulkodo_jelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6ebfa7-2fc1-4128-b990-2d57349da6fc","keywords":null,"link":"/360/202026__fejlodo_szemelyfelismero_technologiak__aldas_es_atok__szitakotoprojekt__arulkodo_jelek","timestamp":"2020. június. 28. 08:15","title":"Lassan elfelejthetjük, hogy név nélkül állunk kint egy tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50fcb59-7fa3-465c-b6b1-567ed0ae8e35","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tulajdonos szerint az elnevezés nem diszkriminatív, sokkal inkább elismerésnek számított évszázadokkal ezelőtt. ","shortLead":"A tulajdonos szerint az elnevezés nem diszkriminatív, sokkal inkább elismerésnek számított évszázadokkal ezelőtt. ","id":"20200628_becs_szerecsen_patika_mohren_apotheke_nevvaltoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f50fcb59-7fa3-465c-b6b1-567ed0ae8e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863dd77f-bf80-481c-b404-91d28090739b","keywords":null,"link":"/elet/20200628_becs_szerecsen_patika_mohren_apotheke_nevvaltoztatas","timestamp":"2020. június. 28. 09:11","title":"Új nevet kap a bécsi Szerecsen Patika, mivel többen kirekesztőnek találták az eddigit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ingatlan.com szerint egyre inkább növekszik az olló a vásárlási kedv és a tényleges kereslet fizetőképessége között.","shortLead":"Az ingatlan.com szerint egyre inkább növekszik az olló a vásárlási kedv és a tényleges kereslet fizetőképessége között.","id":"20200629_lakasarak_csokkenes_ingatlanpiac_elado_ingatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be46ac8e-b2a2-404f-847b-adc93bea7b92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200629_lakasarak_csokkenes_ingatlanpiac_elado_ingatlan","timestamp":"2020. június. 29. 08:12","title":"Csökkenhetnek a lakásárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9882c4b6-368e-4c8a-a410-e9bea4363933","c_author":"HVG","category":"360","description":"Veszélyes égésgátlók maradhatnak a kezünkön és hordozható eszközeinken is – világítottak rá kanadai szakemberek. ","shortLead":"Veszélyes égésgátlók maradhatnak a kezünkön és hordozható eszközeinken is – világítottak rá kanadai szakemberek. ","id":"202026_otthoni_higienia_nem_ego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9882c4b6-368e-4c8a-a410-e9bea4363933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa1df9f-9a44-4b80-ac2d-e528d0173b54","keywords":null,"link":"/360/202026_otthoni_higienia_nem_ego","timestamp":"2020. június. 27. 12:30","title":"Ne fogjuk a koronavírusra, nem csak azért jó otthon a gyakori kézmosás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A még májusban beígért intézkedés körül eddig is gyanúsan nagy volt a nagy csönd. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szavaiból azonban nemcsak az derült ki, hogy nincs ilyen program, hanem, hogy nem is tartaná jó ötletnek, ha lenne. ","shortLead":"A még májusban beígért intézkedés körül eddig is gyanúsan nagy volt a nagy csönd. A Miniszterelnökséget vezető...","id":"20200629_allam_munkaero_honvedseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c223777-e286-4b60-a031-4cb79a8c62b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_allam_munkaero_honvedseg","timestamp":"2020. június. 29. 06:30","title":"Szinte semmi sem maradt Orbán nagy ígéretéből: nyoma veszett az állami munkaerő-felszívó programnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]