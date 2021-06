Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3516ed36-d786-4d65-8dce-427bc1ab8156","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei az okosórái közül a Watch 3-ra és a Watch 3 Próra tette rá elsőként a HarmonyOS-t, ami hozott néhány apróbb változást az előző generációs eszközökhöz képest.","shortLead":"A Huawei az okosórái közül a Watch 3-ra és a Watch 3 Próra tette rá elsőként a HarmonyOS-t, ami hozott néhány apróbb...","id":"20210602_huawei_watch_3_huawei_watch_3_pro_harmony_os_operacios_rendszer_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3516ed36-d786-4d65-8dce-427bc1ab8156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36309f33-4b6e-4c3d-ab69-cdded5cff62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_huawei_watch_3_huawei_watch_3_pro_harmony_os_operacios_rendszer_okosora","timestamp":"2021. június. 02. 16:03","title":"Két új okosórát mutatott be a Huawei, mindkettőn a HarmonyOS fut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2513ebe5-da44-4797-9aba-c8f0af7daf43","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Feladta az átfogó gazdasági, politikai és kereskedelmi egyezmény megkötésének szándékát az EU-val Svájc, amely tart csökkenő szuverenitásának belpolitikai következményeitől. ","shortLead":"Feladta az átfogó gazdasági, politikai és kereskedelmi egyezmény megkötésének szándékát az EU-val Svájc, amely tart...","id":"20210602_szabad_munkavallalas_Svajc_EU_szakitas_kereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2513ebe5-da44-4797-9aba-c8f0af7daf43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7667726-3c1a-411e-baae-806ac2b0c3d8","keywords":null,"link":"/360/20210602_szabad_munkavallalas_Svajc_EU_szakitas_kereskedelem","timestamp":"2021. június. 02. 15:30","title":"Nincs B terv az EU és Svájc szakítása után ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az újabb fertőzések megelőzése érdekében viselnék a maszkot. ","shortLead":"Az újabb fertőzések megelőzése érdekében viselnék a maszkot. ","id":"20210602_arcmaszk_nemetorszag_felmeres_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e97538-ca45-425e-a845-1ec0dc770ed2","keywords":null,"link":"/elet/20210602_arcmaszk_nemetorszag_felmeres_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. június. 02. 14:10","title":"A németek majdnem fele a járvány után is hordana maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üldözött keresztények körút helyett már Székely körutat javasol Budapestre a kommunikációs igazgató.","shortLead":"Üldözött keresztények körút helyett már Székely körutat javasol Budapestre a kommunikációs igazgató.","id":"20210603_Hollik_Istvan_poszt_Facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7debf5-077a-4b34-858b-11e82377717d","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Hollik_Istvan_poszt_Facebook","timestamp":"2021. június. 03. 10:49","title":"Hollik István bele akart kötni Karácsonyba, de később inkább módosította egyik posztját a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az ügyészség szerint Európa lakosságának megfélemlítését célzó terrorcselekmények elkövetésére készült.","shortLead":"A férfi az ügyészség szerint Európa lakosságának megfélemlítését célzó terrorcselekmények elkövetésére készült.","id":"20210602_puskas_arena_iszlamista_terrortamadas_robbantas_terrorizmus_elokeszulete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffd48b1-4d24-4e9c-b0f4-6387d55ce851","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_puskas_arena_iszlamista_terrortamadas_robbantas_terrorizmus_elokeszulete","timestamp":"2021. június. 02. 17:16","title":"Magyar Nemzet: A Puskás Arénában is akart robbantani a magyar iszlamista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2bc52b8-0611-4dfa-a82f-e39d50654cba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ehhez döbbenetes bátorság kellett.","shortLead":"Ehhez döbbenetes bátorság kellett.","id":"20210601_medve_kerites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2bc52b8-0611-4dfa-a82f-e39d50654cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a7e85a-85c4-4dec-b4fd-a9895cbe1bfe","keywords":null,"link":"/elet/20210601_medve_kerites","timestamp":"2021. június. 01. 19:49","title":"Egy 17 éves lány puszta kézzel lökte át a kerítésen a termetes medvét, hogy megvédje a kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501cb31b-1c44-4c8a-8b5d-6fed9a1460fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint ha megépül a Fudan Egyetem, akkor el kell viselniük az utcaneveket. ","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint ha megépül a Fudan Egyetem, akkor el kell viselniük az utcaneveket. ","id":"20210602_Fudan_BP_sajtotajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=501cb31b-1c44-4c8a-8b5d-6fed9a1460fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bfc9b2-4637-4667-9923-cea806959939","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Fudan_BP_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. június. 02. 13:50","title":"Átadták a Kínának üzenő utcanévtáblákat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e8467-de6d-40dc-ac43-a76a48f61529","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki az az épeszű, aki fellök egy medvét? – tette fel a költői kérdést. ","shortLead":"Ki az az épeszű, aki fellök egy medvét? – tette fel a költői kérdést. ","id":"20210603_Megszolalt_a_17_eves_lany_aki_puszta_kezzel_ment_neki_egy_medvenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e08e8467-de6d-40dc-ac43-a76a48f61529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0411f689-d014-4040-a6d8-2dacb8d1814a","keywords":null,"link":"/elet/20210603_Megszolalt_a_17_eves_lany_aki_puszta_kezzel_ment_neki_egy_medvenek","timestamp":"2021. június. 03. 09:05","title":"Megszólalt a 17 éves lány, aki puszta kézzel ment neki egy medvének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]