[{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők úgy tartják, hogy esetükben az újrafertőződés jelensége nagyon ritka. A vizsgálat eredményei több mint 15 ezer ember egészségügyi adatain alapulnak.","shortLead":"A szakértők úgy tartják, hogy esetükben az újrafertőződés jelensége nagyon ritka. A vizsgálat eredményei több mint 15...","id":"20210601_koronavirus_fertozes_vedettseg_ujrafertozodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c58d8e7-cc38-4291-b893-1b22ac6583cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_koronavirus_fertozes_vedettseg_ujrafertozodes","timestamp":"2021. június. 01. 22:01","title":"Olasz kutatók szerint legalább egy évig védett az, aki átesett a koronavírus-fertőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ideiglenes tiltást a koronavírus-járványra hivatkozva rendelték el, de más lehet a háttérben.","shortLead":"Az ideiglenes tiltást a koronavírus-járványra hivatkozva rendelték el, de más lehet a háttérben.","id":"20210601_belarusz_feheroroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6594e1f8-00ad-4680-bb61-eb1b4d1aff71","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_belarusz_feheroroszorszag","timestamp":"2021. június. 01. 16:23","title":"Fehéroroszország megtiltotta lakóinak, hogy elhagyják az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9998a76f-a7e7-433e-bc41-8621b772cfa2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Royole újonnan bemutatott kijelzőtechnológiája nem csak abban kiemelkedő, hogy az átlagosnál hajlékonyabb. Ha nagyon akarjuk, más alakot is felvehet.","shortLead":"A Royole újonnan bemutatott kijelzőtechnológiája nem csak abban kiemelkedő, hogy az átlagosnál hajlékonyabb. Ha nagyon...","id":"20210603_royole_rugalmas_kijelzo_alakvalto_kepernyo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9998a76f-a7e7-433e-bc41-8621b772cfa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce7b6d4-fa00-49de-842d-98412da3f01e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_royole_rugalmas_kijelzo_alakvalto_kepernyo","timestamp":"2021. június. 03. 11:03","title":"Nyújthatja, csavarhatja, ezt is kibírja: elkészült az alakváltó kijelző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb8250a-f7d9-4be7-8569-0054813dc0bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 2000 lóerős villanyautó immár nem ígéret, hanem nagyon is valóság – videón, ahogy a Rimac legyorsulja a legdurvább Ferrarit.","shortLead":"A közel 2000 lóerős villanyautó immár nem ígéret, hanem nagyon is valóság – videón, ahogy a Rimac legyorsulja...","id":"20210602_a_horvatok_elkeszitettek_azt_amit_mi_meg_csak_tervezunk_az_igazi_szuperautot__video_rimac_nevera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bb8250a-f7d9-4be7-8569-0054813dc0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb0a7c3-748a-4a8e-b780-771d1af60df5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_a_horvatok_elkeszitettek_azt_amit_mi_meg_csak_tervezunk_az_igazi_szuperautot__video_rimac_nevera","timestamp":"2021. június. 02. 09:21","title":"A horvátok elkészítették azt, amit mi még csak tervezünk: az igazi szuperautót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d416bf2-6d63-4c0b-ba36-2893b42165d6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Magyar Nemzeti Galériában Magyarországon először látható átfogó tárlat a XIX. századi lázadó mozgalom művészetéről.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Galériában Magyarországon először látható átfogó tárlat a XIX. századi lázadó mozgalom művészetéről.","id":"202121_tarlat__preraffaelitak_vagyott_szepseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d416bf2-6d63-4c0b-ba36-2893b42165d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d22c4f-1a73-4515-93ba-d49bbf7977a6","keywords":null,"link":"/360/202121_tarlat__preraffaelitak_vagyott_szepseg","timestamp":"2021. június. 02. 10:00","title":"Harcos nők is inspirálták a tabudöntögető preraffaelita festőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09dac69-537f-48bb-849d-011978aa2e87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a Magyar Honvédség parancsnokának jelölt Ruszin-Szendi Romulusz közölte a meghallgatásán.","shortLead":"Ezt a Magyar Honvédség parancsnokának jelölt Ruszin-Szendi Romulusz közölte a meghallgatásán.","id":"20210601_magyar_honvedseg_parancsnokhelyettes_tavozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c09dac69-537f-48bb-849d-011978aa2e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cec739-bd92-4a37-92b0-9dd27c91bd69","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_magyar_honvedseg_parancsnokhelyettes_tavozas","timestamp":"2021. június. 01. 21:48","title":"Távozik a Honvédség parancsnokhelyettese is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2513ebe5-da44-4797-9aba-c8f0af7daf43","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Feladta az átfogó gazdasági, politikai és kereskedelmi egyezmény megkötésének szándékát az EU-val Svájc, amely tart csökkenő szuverenitásának belpolitikai következményeitől. ","shortLead":"Feladta az átfogó gazdasági, politikai és kereskedelmi egyezmény megkötésének szándékát az EU-val Svájc, amely tart...","id":"20210602_szabad_munkavallalas_Svajc_EU_szakitas_kereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2513ebe5-da44-4797-9aba-c8f0af7daf43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7667726-3c1a-411e-baae-806ac2b0c3d8","keywords":null,"link":"/360/20210602_szabad_munkavallalas_Svajc_EU_szakitas_kereskedelem","timestamp":"2021. június. 02. 15:30","title":"Nincs B terv az EU és Svájc szakítása után ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő a Facebookon közölte, hogy visszatért.","shortLead":"A fideszes képviselő a Facebookon közölte, hogy visszatért.","id":"20210601_banyai_gabor_fidesz_koronavirus_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7500607-0030-4369-9fca-d30523fb5e19","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_banyai_gabor_fidesz_koronavirus_lelegeztetogep","timestamp":"2021. június. 01. 17:07","title":"Túlélte a koronavírust és Ákos-dallal jelentkezett a hetekig lélegeztetett Bányai Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]