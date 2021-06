Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc86394d-f2db-4185-bff9-3dd97db689f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti politikusok szerint a főváros vezetése szegi meg éppen korábbi közös megállapodásukat. ","shortLead":"A kormánypárti politikusok szerint a főváros vezetése szegi meg éppen korábbi közös megállapodásukat. ","id":"20210602_fidesz_fudan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc86394d-f2db-4185-bff9-3dd97db689f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2115aab-e5df-4c0e-a84d-784ae033ccc0","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_fidesz_fudan","timestamp":"2021. június. 02. 14:27","title":"„Elvesztették a józan eszüket” – Fideszes politikusok reagáltak a Kínának üzenő utcanévtáblákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0011548a-c1c6-4fc0-9663-fd58fe9cb7a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc tökéletes céltáblaként kínálja magát a Fidesznek, de a személyére épített kormányzati kampány csak a saját tábor tüzelésére jó. ","shortLead":"Gyurcsány Ferenc tökéletes céltáblaként kínálja magát a Fidesznek, de a személyére épített kormányzati kampány csak...","id":"20210602_Jo_tenne_a_baloldalnak_ha_visszavonulna_Gyurcsany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0011548a-c1c6-4fc0-9663-fd58fe9cb7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3a634d-4fea-4fcc-b1d8-1b9ac4574203","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Jo_tenne_a_baloldalnak_ha_visszavonulna_Gyurcsany","timestamp":"2021. június. 02. 13:27","title":"Jót tenne a baloldalnak, ha visszavonulna Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az újabb fertőzések megelőzése érdekében viselnék a maszkot. ","shortLead":"Az újabb fertőzések megelőzése érdekében viselnék a maszkot. ","id":"20210602_arcmaszk_nemetorszag_felmeres_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e97538-ca45-425e-a845-1ec0dc770ed2","keywords":null,"link":"/elet/20210602_arcmaszk_nemetorszag_felmeres_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. június. 02. 14:10","title":"A németek majdnem fele a járvány után is hordana maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvétve lehet futó zápor, Sopronban széllel kell számolni.","shortLead":"Elvétve lehet futó zápor, Sopronban széllel kell számolni.","id":"20210604_Penteken_vegre_megerkezik_a_nyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf95988-7300-4b19-bbf9-191f27f60913","keywords":null,"link":"/itthon/20210604_Penteken_vegre_megerkezik_a_nyar","timestamp":"2021. június. 04. 05:35","title":"Pénteken végre már nyári idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1898e73-63a2-4cfd-aefb-d9d71625410c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk szerint a Samsung nem elégedett a Galaxy S21 Ultra eladási számaival, ezért már fontolgatják, hogy 2022-ben visszatérjen a Note-széria.","shortLead":"A kiszivárgott információk szerint a Samsung nem elégedett a Galaxy S21 Ultra eladási számaival, ezért már...","id":"20210602_samsung_galaxy_note_sorozat_visszateres_erintoceruza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1898e73-63a2-4cfd-aefb-d9d71625410c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa14d1ca-4481-4f17-84fd-0ec353b18d84","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_samsung_galaxy_note_sorozat_visszateres_erintoceruza","timestamp":"2021. június. 02. 15:03","title":"Visszatérhet a Samsung Galaxy Note-sorozat, de leghamarabb csak 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányhivatalt panaszolták be a GDPR-szabályok megsértése miatt: a háziorvosoknak kellett volna elküldeni a teszteredményeket, de valahol valami félrement.","shortLead":"A kormányhivatalt panaszolták be a GDPR-szabályok megsértése miatt: a háziorvosoknak kellett volna elküldeni...","id":"20210603_covid_teszt_koronavirus_gdpr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d74de3-bc82-4cdd-a507-daa7f397f3c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_covid_teszt_koronavirus_gdpr","timestamp":"2021. június. 03. 20:25","title":"Ezernél is több ember Covid-teszteredményét küldte ki a kormányhivatal egy körlevélben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5f1cc8-9955-4320-8bff-acefdd9a4bda","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményt adott ki a gyermekbántalmazásról. Kedden Ferenc pápa egyházi büntetőjogi reformot jelentett be.","shortLead":"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményt adott ki a gyermekbántalmazásról. Kedden Ferenc pápa egyházi...","id":"20210602_katolikus_egyhaz_gyermekbantalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef5f1cc8-9955-4320-8bff-acefdd9a4bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3879351b-48ba-4772-a7b7-8e52ba651974","keywords":null,"link":"/elet/20210602_katolikus_egyhaz_gyermekbantalmazas","timestamp":"2021. június. 02. 17:35","title":"Magyar Katolikus Egyház a gyermekbántalmazásról: Rendkívül nehéz a múlttal indulatok nélkül, alázattal szembenézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három hónapon át járhatott rá a röviditalokra a tolvaj.","shortLead":"Három hónapon át járhatott rá a röviditalokra a tolvaj.","id":"20210604_lopas_dohanybolt_toalmas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f7f820-9078-4e89-ba79-f5a5cf07d890","keywords":null,"link":"/itthon/20210604_lopas_dohanybolt_toalmas","timestamp":"2021. június. 04. 08:26","title":"Ötvenszer lopott ugyanabból a tóalmási boltból egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]