[{"available":true,"c_guid":"b0f5eab1-e41b-4edd-911f-30b192c4d1a8","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Kína meg tud bocsátani, de nem felejt – mondják a hvg360-nak Kína-szakértők. Az, hogy Orbán Viktor 21 évvel ezelőtt fogadta a dalai lámát, jobban fájt Pekingnek, de most, hogy sokkal erősebb világhatalom lett, az ellenzéki utcakeresztelő fricskát nehezebben nyelheti le. ","shortLead":"Kína meg tud bocsátani, de nem felejt – mondják a hvg360-nak Kína-szakértők. Az, hogy Orbán Viktor 21 évvel ezelőtt...","id":"20210609_kina_karacsony_kormany_fudan_diplomacia_bosszu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0f5eab1-e41b-4edd-911f-30b192c4d1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8978ddd-9cdd-4072-b954-8ecee6024f11","keywords":null,"link":"/360/20210609_kina_karacsony_kormany_fudan_diplomacia_bosszu","timestamp":"2021. június. 09. 11:00","title":"Mekkora árat kell fizetnie Karácsony Gergelynek a Dalai láma utcáért? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8683af-114b-4130-b799-cc3a8c2c9469","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb szakértő szerint a Covid–19 az oltások ellenére is velünk marad, így nagyon fontos az ellene végzett gyógyszerfejlesztés. Ez a kutatás ugyanakkor rendkívül sok időt vesz igénybe, ha nem célzottan keresik a kórokozó Achilles-sarka ellen valószínűleg működő hatóanyagokat. Keserű György Miklós a Természettudományi Kutatóközpont általa vezetett Gyógyszerkémiai Csoportjának egy merőben új módszeréről beszélt az mta.hu-nak, mely alkalmas a gyógyszercélpontokon található hotspotok (a molekulák legjobb kötőhelyei) felkutatására. Ez a SpotXplorer nevű eljárás a Covid–19 mellett rengeteg más betegség ellen is bevethető lesz.","shortLead":"A legtöbb szakértő szerint a Covid–19 az oltások ellenére is velünk marad, így nagyon fontos az ellene végzett...","id":"20210609_koronavirus_gyogyszer_feherje_hotspot_wifi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c8683af-114b-4130-b799-cc3a8c2c9469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4e691a-e498-49bd-b754-158316271c60","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_koronavirus_gyogyszer_feherje_hotspot_wifi","timestamp":"2021. június. 09. 13:52","title":"A magyar gyógyszerkutatók úgy találnak fogást a koronavírus fehérjéin, ahogy a telefon keresi a wifit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61261fe-4e0c-4803-b888-3849704178c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétórás figyelmeztető sztrájkkal tiltakoznak csütörtökön a GE Aviation veresegyházi gyárában a cégvezetés 2 százalékos béremelési ajánlata ellen.","shortLead":"Kétórás figyelmeztető sztrájkkal tiltakoznak csütörtökön a GE Aviation veresegyházi gyárában a cégvezetés 2 százalékos...","id":"20210608_Sztrajk_veresegyhaz_GE_gyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f61261fe-4e0c-4803-b888-3849704178c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3719aa-b147-44bd-8770-0fce4e641b46","keywords":null,"link":"/kkv/20210608_Sztrajk_veresegyhaz_GE_gyar","timestamp":"2021. június. 08. 19:27","title":"Sztrájkot tartanak a veresegyházi GE-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra is figyelmeztetnek a meteorológusok, hogy zivatarok is előfordulhatnak.","shortLead":"Arra is figyelmeztetnek a meteorológusok, hogy zivatarok is előfordulhatnak.","id":"20210609_idojaras_szerda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09d1f91-ac0e-41b6-b653-747543388e02","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_idojaras_szerda","timestamp":"2021. június. 09. 05:36","title":"Napsütésből és felhőkből sem lesz hiány szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48258ddd-c192-4efc-83fd-612d078616e6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Útra kelhetnek a magyar nyaralók a tengerpartokra, drámai drágulásra nem kell számítani idén a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke szerint.","shortLead":"Útra kelhetnek a magyar nyaralók a tengerpartokra, drámai drágulásra nem kell számítani idén a Magyar Utazási Irodák...","id":"20210609_magyar_utazasi_irodak_turizmus_koronavirus_nyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48258ddd-c192-4efc-83fd-612d078616e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d102171b-2052-4e12-94b2-e80d9ad1af10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_magyar_utazasi_irodak_turizmus_koronavirus_nyar","timestamp":"2021. június. 09. 06:14","title":"Éledezik a turizmus, az uniós vakcinaigazolvány pedig valódi áttörést hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368208b0-2eea-4cab-a443-ced771f194ad","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A természetből vagy egy vuhani laboratóriumból szabadult-e el a kórokozó? Egyelőre mindenki azt hisz, amit akar, mert egyik verzióra sincs bizonyíték, de ahogy Kína kezelte az ügyet, az nem csak az összeesküvés-elméletek híveit késztette gyanakvásra.\r

\r

\r

\r

\r

","shortLead":"A természetből vagy egy vuhani laboratóriumból szabadult-e el a kórokozó? Egyelőre mindenki azt hisz, amit akar, mert...","id":"20210609_Labormunka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=368208b0-2eea-4cab-a443-ced771f194ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f75c97-d1e0-490a-b9e3-076a8f66cb9e","keywords":null,"link":"/360/20210609_Labormunka","timestamp":"2021. június. 09. 19:00","title":"Világpolitikai ügy lett abból, hogy nem tudni, honnan ugrott ránk a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2b76ae-e2c3-4b02-8d54-f96525daac74","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hattyúdal előtt álló izraeli kormányfő más szavakkal ugyan, de ugyanazt mondja, mint Trump, amikor az szembesült a rá váró útilapuval: veresége mögött csakis csalás lehet.","shortLead":"A hattyúdal előtt álló izraeli kormányfő más szavakkal ugyan, de ugyanazt mondja, mint Trump, amikor az szembesült a rá...","id":"20210609_New_York_Times_Netanjahu_Trump_nyomdokaiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a2b76ae-e2c3-4b02-8d54-f96525daac74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2339b2-0ec1-4f1d-a35f-1b1050e9ccc1","keywords":null,"link":"/360/20210609_New_York_Times_Netanjahu_Trump_nyomdokaiban","timestamp":"2021. június. 09. 07:33","title":"New York Times: Netanjahu éppúgy nem tudja elviselni a bukást, mint Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8a020d-de77-4fcd-bbf5-935918777f63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A betegség hivatalosan hat éve van jelen, de a kutatók ennyi idő után sem tudtak magyarázatot találni rá. A páciensek mind azonos településről valók.","shortLead":"A betegség hivatalosan hat éve van jelen, de a kutatók ennyi idő után sem tudtak magyarázatot találni rá. A páciensek...","id":"20210609_kanada_agy_betegseg_tunetek_almatlansag_hallucinaciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8a020d-de77-4fcd-bbf5-935918777f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a7d606-e44c-47d9-9c12-7a9aac9fa4fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_kanada_agy_betegseg_tunetek_almatlansag_hallucinaciok","timestamp":"2021. június. 09. 10:07","title":"Rejtélyes agyi betegség jelent meg Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]