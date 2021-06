Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koalíciós kormányzásra készülnek az ellenzéki pártok, emiatt kompromisszumokat kell majd tenniük – mondta a DK miniszterelnök-jelöltje. Dobrev Klára előválasztási taktikákról, és a NER utáni világról is beszélt a Magyar Narancsnak.","shortLead":"Koalíciós kormányzásra készülnek az ellenzéki pártok, emiatt kompromisszumokat kell majd tenniük – mondta a DK...","id":"20210616_Dobrev_interju_Orban_elovalasztas_kormanyzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e82f1e-5631-4c59-a637-15e141658d79","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Dobrev_interju_Orban_elovalasztas_kormanyzas","timestamp":"2021. június. 16. 17:58","title":"Dobrev: A körzetek 90 százalékában legalább két jelölt közül lehet választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db97770-6905-4b2f-948a-147ba96745fa","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"A legtöbb NATO-tagállam számára még mindig nem létkérdés Kína, sőt a kereskedelmi kapcsolatok fontosabbak az ázsiai nagyhatalommal, mint legerősebb szövetségesük aggodalmai. Ez azonban kihathat a sokkal közelebb fekvő orosz fenyegetésre adott amerikai válaszokra is. Így zajlott az idei NATO-csúcs.","shortLead":"A legtöbb NATO-tagállam számára még mindig nem létkérdés Kína, sőt a kereskedelmi kapcsolatok fontosabbak az ázsiai...","id":"20210616_biden_trump_europai_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4db97770-6905-4b2f-948a-147ba96745fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd14ab08-be8c-4cfb-8d09-8ff021b4d681","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_biden_trump_europai_unio","timestamp":"2021. június. 16. 06:45","title":"Biden elkezdte visszaépíteni Európában, amit Trump lerombolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedden délután a jelentős társadalmi és ellenzéki tiltakozás ellenére elfogadta a parlament a pedofilellenes törvénycsomagot, amely a Fidesz politikai szándékai szerint összemossa a homoszexuálisokat a pedofilokkal. Az egyik pontja korlátozná a nemváltoztatás vagy homoszexualitás megjelenítését és népszerűsítését - egyelőre nem világos, hogy ez mit jelent pontosan a műsorszolgáltatók vagy a sajtó számára, mindenesetre a szavazás napján összegyűjtöttük néhány korábbi cikkünket, amelyek a homofóbtörvény elfogadásával a jövőben talán sokkal szűkebb közönséghez juthatnak majd el, sőt esetleg épp azokhoz nem, akiknek a legnagyobb szüksége lenne arra, hogy megismerjék ezeket a történeteket. Ezzel a szűrővel egy szabadabb világot is kénytelenek leszünk elzárni magunk előtt. ","shortLead":"Kedden délután a jelentős társadalmi és ellenzéki tiltakozás ellenére elfogadta a parlament a pedofilellenes...","id":"20210615_LMBTQ_tortenetek_melegek_homoszexualisok_homofobtorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c09878-8e4e-4bb8-a8b8-f5f41e9ba7c0","keywords":null,"link":"/elet/20210615_LMBTQ_tortenetek_melegek_homoszexualisok_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 15. 15:26","title":"Ezektől a történetektől próbálja elzárni a kormány a nyilvánosságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3120c79-be08-4159-8f39-ca47ee58d880","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elegáns hangszórót dob piacra egy hónap múlva a Sonos audiocéggel együttműködő IKEA.","shortLead":"Elegáns hangszórót dob piacra egy hónap múlva a Sonos audiocéggel együttműködő IKEA.","id":"20210615_ikea_symfonisk_kepkeret_hangszoro_wifi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3120c79-be08-4159-8f39-ca47ee58d880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacc1e7d-3c3d-40cd-a161-a7512a108c64","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_ikea_symfonisk_kepkeret_hangszoro_wifi","timestamp":"2021. június. 15. 18:03","title":"Itt az IKEA wifis hangszórója, amiből a Spotify is szólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség rendbontás és garázdaság miatt intézkedett a Puskás Arénában. ","shortLead":"A rendőrség rendbontás és garázdaság miatt intézkedett a Puskás Arénában. ","id":"20210616_euro_2020_foci_eb_palyara_szalado_ember_rendorseg_valasz_eloallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527a3a36-0d6c-4cb5-9928-a3ac4b17937f","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_euro_2020_foci_eb_palyara_szalado_ember_rendorseg_valasz_eloallitas","timestamp":"2021. június. 16. 17:09","title":"Három néző is bejutott a pályára a magyar–portugál meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15721ce8-6767-467c-a87a-73e4298e6596","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az online közösség egy része szerint a döntetlen sem kizárható, és olyanok is akadnak, akik úgy vélik: megverjük a portugálokat.","shortLead":"Az online közösség egy része szerint a döntetlen sem kizárható, és olyanok is akadnak, akik úgy vélik: megverjük...","id":"20210615_portugalia_magyarorszag_foci_eb_junius_15_internetezok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15721ce8-6767-467c-a87a-73e4298e6596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec7f83d-4aad-4e73-9599-7192dedaa547","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_portugalia_magyarorszag_foci_eb_junius_15_internetezok","timestamp":"2021. június. 15. 12:19","title":"A magyar internetezők nagyobb része portugál győzelemre számít ma este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1497f0-3039-4c6d-81ca-ea0dbb459962","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új aerodinamikai csomagot és sportkipufogót kapott a legújabb középmotoros változat.","shortLead":"Új aerodinamikai csomagot és sportkipufogót kapott a legújabb középmotoros változat.","id":"20210616_meg_gyorsabb_lett_a_chevrolet_corvette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb1497f0-3039-4c6d-81ca-ea0dbb459962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ddce48-42c8-48c8-aa20-4d3022eb27ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_meg_gyorsabb_lett_a_chevrolet_corvette","timestamp":"2021. június. 16. 06:41","title":"Még gyorsabb lett a Chevrolet Corvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2c2302-f740-4688-9752-36034747fad5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Oroszország és Kína nem is titkoltan geopolitikai előnyszerzésre igyekszik használni, hogy oltóanyaggal látja el azokat a fejlődő országokat, amelyek nem jutnak nyugati vakcinákhoz. Erre csak most reagált az USA, amely a G7 csoport élén ered riválisai nyomába.\r

\r

","shortLead":"Oroszország és Kína nem is titkoltan geopolitikai előnyszerzésre igyekszik használni, hogy oltóanyaggal látja el azokat...","id":"20210615_Vakcinabol_epit_politikai_befolyast_Moszkva_es_Peking","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d2c2302-f740-4688-9752-36034747fad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca8b28d-b765-4ed0-9c2d-5c82f34a5967","keywords":null,"link":"/360/20210615_Vakcinabol_epit_politikai_befolyast_Moszkva_es_Peking","timestamp":"2021. június. 15. 15:00","title":"Vakcinából épít politikai befolyást Moszkva és Peking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]