Ridley Scott hat Oscar-díjra és négy Golden Globe-ra jelölt roadmovie-ja, a Thelma és Louise idén 30 éves, és a kerek évfordulót a színészek együtt ünnepelték meg.

Susan Sarandon (Louise) és Geena Davis (Thelma) egy Los Angeles-i jótékonysági rendezvényen ültek bele a film által ikonikussá vált járgányba, egy 1966-os Ford Thunderbirdbe. És ha már a kocsiban ültek, váltottak egy csókot is.

Az eseményen Susan Sarandon és Geena Davis a Thelma és Louise jelentőségéről beszéltek. A történet szerint Thelma Dickinson és Louise Sawyer elhatározzák, hogy eltöltenek egy hétvégét a hegyekben. Útközben betérnek egy bárba, ahol Thelma megismerkedik egy férfival, aki később kiviszi a nőt a parkolóba, és megpróbálja őt megerőszakolni, ám Louise a segítségére szalad, és megöli a férfit. A két nőnek menekülnie kell.

Ridley Scott filmje, amely később a forgatókönyvért bezsebelt egy Oscart és egy Golden Globe-ot is, a fehér heteroszexuális férfiak territóriumában, kamionsofőrök és cowboyok világában játszódik női szereplőkkel. 30 évvel ezelőtt sokan azt várták a filmtől, hogy az majd megnyitja az utat a további női roadmovie-k előtt, de ahogy az eseményen Davis is emlékeztetett rá, ez a fajta áttörés végül nem következett be a hollywoodi filmiparban.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: