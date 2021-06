Az óriási sikereket elért 2016-os A/B című bemutatkozó albuma megjelenése óta a KALEO nevű izlandi rockbanda - a frontember-dalszerző JJ Julius Son vezetésével – a világon mindenhova eljuttatta zenéjét.

A lemez 3 kiemelkedő dalt is tartalmazott: a Grammy-jelölt No Good, az arany státuszt elért All The Pretty Girls, és a listavezető, kétszeres platina Way Down We Go kislemezt, amelyet többek között két tucat televíziós műsorban használtak fel, a Grace klinikától a Riverdale-ig, és amely vezette a Hollywood Reporter TV-s slágerlistáját is.

Miután a csapat összeszedett több mint 1 milliárd letöltést, 39 nemzetközi elismerést, és számtalan teltházas koncertet adott Londontól Moszkváig, a KALEO bebizonyította, hogy világszinten is figyelemre méltó. Izgalmas élő fellépései miatt a banda már az első amerikai turnéra is eladott minden jegyet, kiemelkedő volt a Coachellán, a Lollapaloozán és Bonnaroo-ban is, továbbá a Rolling Stones stadionturnéjára is meghívták előzenekarnak.

A KALEO második albuma, a Surface Sounds idén áprilisban jelent meg, többek között az I Want More, a Break My Baby és az Alter Ego, a Backbone, a Skinny, valamint a Hey Gringo felvételekkel.

A KALEO Fight or Flight turnéja jövő év elején indul, és egy budapesti koncertet is tartalmaz 2022. január 27-én a Barba Negrában.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: