[{"available":true,"c_guid":"4e21f762-d337-43ad-a664-5d34de1482e5","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Ahol értelmezik, jelzőkkel látják el, ott szűkül a demokrácia, csorbul a művészi szabadság – mondja a világ egyik vezető fotóművésze, aki a londoni Tate és a New York-i MoMA között a budapesti Trafóban állít ki.\r

","shortLead":"Ahol értelmezik, jelzőkkel látják el, ott szűkül a demokrácia, csorbul a művészi szabadság – mondja a világ egyik...","id":"202124__wolfgang_tillmans_fotomuvesz__mozgositasrol_haszontalan_targyakrol__szemelyes_erintettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e21f762-d337-43ad-a664-5d34de1482e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8158fa7c-cb8c-405f-9a01-1ac24f632714","keywords":null,"link":"/360/202124__wolfgang_tillmans_fotomuvesz__mozgositasrol_haszontalan_targyakrol__szemelyes_erintettseg","timestamp":"2021. június. 19. 19:00","title":"Wolfgang Tillmans: A művészeknek politikusabbaknak kellene lenniük, de a pékeknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971dec4d-0240-4f76-b0e7-6da8190d2a84","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy változás van a magyar kezdőcsapatban a portugálok elleni meccshez képest.","shortLead":"Egy változás van a magyar kezdőcsapatban a portugálok elleni meccshez képest.","id":"20210619_MagyarorszagFranciaorszag_Kihirdettek_a_kezdocsapatokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=971dec4d-0240-4f76-b0e7-6da8190d2a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3949654c-b975-440d-8c4b-e132dc8f39f8","keywords":null,"link":"/sport/20210619_MagyarorszagFranciaorszag_Kihirdettek_a_kezdocsapatokat","timestamp":"2021. június. 19. 14:16","title":"Magyarország-Franciaország: Kihirdették a kezdőcsapatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon alapítójaként ismert Jeff Bezos lehet az első magánszemély, aki nem turistaként, hanem saját erejéből, saját űrhajójával jut el a világűr pereméig a jövő hónapban.","shortLead":"Az Amazon alapítójaként ismert Jeff Bezos lehet az első magánszemély, aki nem turistaként, hanem saját erejéből, saját...","id":"20210620_Peticio_indult_azert_hogy_az_urbe_szamuzzek_a_vilag_leggazdagabb_emberet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724000d5-064a-4085-b0f0-cdd688451d24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210620_Peticio_indult_azert_hogy_az_urbe_szamuzzek_a_vilag_leggazdagabb_emberet","timestamp":"2021. június. 20. 14:50","title":"Petíció indult azért, hogy az űrbe száműzzék a világ leggazdagabb emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c3da50-0246-44fd-a845-ebeb68959659","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Méltó módon ünnepli meg közel három évtizedes fennállását a Tamagotchi. Miközben a mai technológiából is merít egy keveset.","shortLead":"Méltó módon ünnepli meg közel három évtizedes fennállását a Tamagotchi. Miközben a mai technológiából is merít...","id":"20210620_tamagotchi_okosora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6c3da50-0246-44fd-a845-ebeb68959659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bdcf5e-25ea-4c43-b37b-174793e0cd6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_tamagotchi_okosora","timestamp":"2021. június. 20. 09:03","title":"Visszatért a Tamagotchi, igazán 2021-es lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnök németjuhásza 13 évet élt.","shortLead":"Az amerikai elnök németjuhásza 13 évet élt.","id":"20210619_Joe_Biden_kutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64729cb-c770-4e13-9156-6c790fc6e038","keywords":null,"link":"/elet/20210619_Joe_Biden_kutya","timestamp":"2021. június. 19. 18:21","title":"Elpusztult Joe Biden kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6efe38b-e226-4f89-9249-6802ab943435","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délelőtt emelnek ki a Dunából egy vélhetően II. világháborús robbanótestet, ami rengeteg lezárással jár.

","shortLead":"Délelőtt emelnek ki a Dunából egy vélhetően II. világháborús robbanótestet, ami rengeteg lezárással jár.

","id":"20210620_Messzire_kerulje_el_vasarnap_a_Lanchidat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6efe38b-e226-4f89-9249-6802ab943435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8dbfbe-b60f-470c-b242-391e58f8002a","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Messzire_kerulje_el_vasarnap_a_Lanchidat","timestamp":"2021. június. 20. 08:19","title":"Messzire kerülje el vasárnap a Lánchidat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tíznapos karantént kockáztatja, aki úgy jön vissza a nyaralásból, hogy nem tudja igazolni a védettségét. ","shortLead":"A tíznapos karantént kockáztatja, aki úgy jön vissza a nyaralásból, hogy nem tudja igazolni a védettségét. ","id":"20210620_A_vedettsegi_kartya_nem_akkor_kell_amikor_beutazunk_Horvatorszagba_hanem_amikor_visszajovunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4582d850-77b9-432a-a14b-adf661a16722","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_A_vedettsegi_kartya_nem_akkor_kell_amikor_beutazunk_Horvatorszagba_hanem_amikor_visszajovunk","timestamp":"2021. június. 20. 09:29","title":"A védettségi kártya nem akkor kell, amikor beutazunk Horvátországba, hanem amikor visszajövünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kritikus állapotban szállították kórházba.



","shortLead":"Kritikus állapotban szállították kórházba.



","id":"20210620_Felmaszott_a_Vigszinhazra_egy_ferfi_majd_leesett_onnan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc1db1c-bee7-4a10-8ce2-1f36087b25aa","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Felmaszott_a_Vigszinhazra_egy_ferfi_majd_leesett_onnan","timestamp":"2021. június. 20. 12:32","title":"Felmászott a Vígszínházra egy férfi, majd leesett onnan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]