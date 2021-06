Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6ac8f872-41bc-42ee-a21b-5348576d54cc","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Hasznossági alapon választ autót családjának a Porsche Hungária ügyvezetője, aki szükségszerűnek tartja az elektromos autók állami támogatását. A magát korábban stand-uposként is kipróbáló Németh Balázs elárulta, miért cserélte a Dumaszínházat a multi cégre. HVG portré. ","shortLead":"Hasznossági alapon választ autót családjának a Porsche Hungária ügyvezetője, aki szükségszerűnek tartja az elektromos...","id":"202125_nemeth_balazs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ac8f872-41bc-42ee-a21b-5348576d54cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6d973b-8fcb-4bde-a591-f0efbc2ca3b3","keywords":null,"link":"/360/202125_nemeth_balazs","timestamp":"2021. június. 29. 13:15","title":"Németh Balázs: \"Nagy kérdés, hogy a jövő metropoliszában kell-e egyáltalán autót birtokolni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó várhatóan jövőre leplezi majd le legfrissebb felsőkategóriás szabadidő-autóját.","shortLead":"A bajor gyártó várhatóan jövőre leplezi majd le legfrissebb felsőkategóriás szabadidő-autóját.","id":"20210629_bmw_xm_sportos_suv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bfc57a-388f-4fea-acf4-d0db8f92aa51","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_bmw_xm_sportos_suv","timestamp":"2021. június. 29. 09:21","title":"BMW XM néven hatalmas és sportos új SUV érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a munkaszervezési szokások változnak nagyot, az irodabérlés árait is újra kell gondolnia sok cégnek.","shortLead":"Nem csak a munkaszervezési szokások változnak nagyot, az irodabérlés árait is újra kell gondolnia sok cégnek.","id":"20210628_home_office_tavmunka_gki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a87aff0-b1e2-4b6b-b48f-d2e28c109b3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_home_office_tavmunka_gki","timestamp":"2021. június. 28. 12:16","title":"Otthonról szeretne dolgozni a home office-ban lévők többsége a járvány után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség szerint az intézkedés az ellenük zajló politikai hadjárat újabb eszköze.","shortLead":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség szerint az intézkedés az ellenük zajló politikai hadjárat újabb eszköze.","id":"20210628_emmi_ivanyi_gabor_kozneveles_oktatas_hatranyos_helyzetu_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29210f83-7838-409f-94bd-872560956bfb","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_emmi_ivanyi_gabor_kozneveles_oktatas_hatranyos_helyzetu_gyerekek","timestamp":"2021. június. 28. 15:24","title":"Az Emmi nem köt köznevelési szerződést Iványi Gábor egyházával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyházbüntetést kért rá az ügyészség.","shortLead":"Fegyházbüntetést kért rá az ügyészség.","id":"20210629_emberoles_vademeles_apolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e2b7c4-d5fb-4f9b-912b-c8ebc9d35dc0","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_emberoles_vademeles_apolas","timestamp":"2021. június. 29. 11:05","title":"Emberölés miatt felelhet az a nő, aki nem ápolta az idős édesanyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72da4dcc-082b-411f-86de-06d40714c220","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 63 éves Duncan Campbell ezentúl a gyógyulására koncentrál.\r

\r

","shortLead":"A 63 éves Duncan Campbell ezentúl a gyógyulására koncentrál.\r

\r

","id":"20210629_Visszavonul_a_UB40_enekese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72da4dcc-082b-411f-86de-06d40714c220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a0a253-4607-40a5-9e06-9b818ed67f83","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Visszavonul_a_UB40_enekese","timestamp":"2021. június. 29. 09:49","title":"Visszavonul a UB40 énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7edd505a-c78f-489c-9126-2376a584c5af","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A nagyvárosi létből falusi magányba menekülő, ám ott romantika helyett a hétköznapokkal szembesülő főhős történetében a koronavírusos idők lenyomatát adja az egyik legismertebb kortárs német írónő, Juli Zeh új regénye.","shortLead":"A nagyvárosi létből falusi magányba menekülő, ám ott romantika helyett a hétköznapokkal szembesülő főhős történetében...","id":"202125__nemet_koronaregeny__emberkepek__maszk_van_busz_nincs__a_falu_nacija","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7edd505a-c78f-489c-9126-2376a584c5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b79c4c-360b-4812-8d57-1c2a44ecd173","keywords":null,"link":"/360/202125__nemet_koronaregeny__emberkepek__maszk_van_busz_nincs__a_falu_nacija","timestamp":"2021. június. 28. 13:00","title":"Ez történhet, ha a falu nácija és egy fővárosi toleráns ugyanott élik át a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b933ba35-811f-4d22-9db6-d99e46a8c2f4","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"A homoszexualitást 18 év alattiak számára tabusító törvény elfogadása után kitört nemzetközi felháborodást már a külföldön élő magyarok is érzik a bőrükön. Nemcsak negatív, de pozitív megjegyzéseket is kapnak, sokak számára vonzó, hogy a magyar kormány szembemegy a nyugati-európai politikai kultúrával. Külföldön élő magyarokat kérdeztünk.\r

\r

","shortLead":"A homoszexualitást 18 év alattiak számára tabusító törvény elfogadása után kitört nemzetközi felháborodást már...","id":"20210628_kulfoldon_elo_magyarok_homofobtorveny_visszhang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b933ba35-811f-4d22-9db6-d99e46a8c2f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228a414a-13ff-4a48-8a33-ffe41ec77968","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_kulfoldon_elo_magyarok_homofobtorveny_visszhang","timestamp":"2021. június. 28. 18:01","title":"Ha egy német kocsmában meghívnak, kiderül, hogy neonácik – a külföldön élő magyarok a homofóbtörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]