[{"available":true,"c_guid":"80322431-cb22-4517-9d21-b36d072adfa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több autó is összetört a Dísz téren.","shortLead":"Több autó is összetört a Dísz téren.","id":"20210705_baleset_tamadas_zavart_budai_var","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80322431-cb22-4517-9d21-b36d072adfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1d5a69-edd7-43cb-b122-5b8b8479831e","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_baleset_tamadas_zavart_budai_var","timestamp":"2021. július. 05. 21:19","title":"Zavart férfi ugrott be egy terepjáróba a Budai Várban, a sofőr ijedtében rálépett a gázra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9abb88-7967-48d8-8f5d-e828769798b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részben az építőanyagok drágulása miatt szabadultak el a lakóingatlanok árai, az ügyben pedig már a GVH is vizsgálódik.","shortLead":"Részben az építőanyagok drágulása miatt szabadultak el a lakóingatlanok árai, az ügyben pedig már a GVH is vizsgálódik.","id":"20210705_ingatlanpiac_dragulas_gvh_vizsgalat_karterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac9abb88-7967-48d8-8f5d-e828769798b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40af2710-e233-4ea9-8417-004db1c82e75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_ingatlanpiac_dragulas_gvh_vizsgalat_karterites","timestamp":"2021. július. 05. 09:17","title":"Ingatlan.com: Ha kartellezés miatt szálltak el az ingatlanárak, sokaknak járhat kártérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87a5f1e-d514-4289-852a-69b79dbf13f2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sorozatban harmadszor nyert a pontversenyben vezető holland. ","shortLead":"Sorozatban harmadszor nyert a pontversenyben vezető holland. ","id":"20210704_max_verstappen_lewis_hamilton_osztrak_nagydij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f87a5f1e-d514-4289-852a-69b79dbf13f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2596ed66-7970-4b1c-b887-74e318b576c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_max_verstappen_lewis_hamilton_osztrak_nagydij","timestamp":"2021. július. 04. 17:01","title":"Sima rajt-cél győzelem Verstappennek, Hamilton nem fért fel a dobogóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdd0968-dd41-472c-ab85-7b2f16bfbfa4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lángok és a füst nem veszélyezteti a környéket.","shortLead":"A lángok és a füst nem veszélyezteti a környéket.","id":"20210704_Tuz_utott_ki_egy_MEHtelepen_Salgotarjanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bdd0968-dd41-472c-ab85-7b2f16bfbfa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf6ce45-dead-4dcb-9194-05256566823c","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Tuz_utott_ki_egy_MEHtelepen_Salgotarjanban","timestamp":"2021. július. 04. 16:41","title":"Tűz ütött ki egy MÉH-telepen Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df7279f0-1c16-48a7-b93c-ebc1d2cc3bd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Laurent Simons 11 évesen szerzett diplomát fizikából, amihez mindössze egy évre volt szüksége. Ez a többi hallgatónak általában három évébe telik.","shortLead":"Laurent Simons 11 évesen szerzett diplomát fizikából, amihez mindössze egy évre volt szüksége. Ez a többi hallgatónak...","id":"20210706_laurent_simons_diploma_csodagyerek_halhatatlansag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df7279f0-1c16-48a7-b93c-ebc1d2cc3bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596d7b2a-b463-40f6-99db-54972fa2271e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_laurent_simons_diploma_csodagyerek_halhatatlansag","timestamp":"2021. július. 06. 08:40","title":"A 11 évesen diplomázó csodagyerek új kihívást talált: a halhatatlanság „receptjét” keresi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2b6f79-5c28-4786-9a02-48071b34081f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összkerék-hajtású csúcsmodell motorjában találtak még némi extra teljesítményt.","shortLead":"Az összkerék-hajtású csúcsmodell motorjában találtak még némi extra teljesítményt.","id":"20210706_384_loeros_lett_az_uj_vw_golf_r","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c2b6f79-5c28-4786-9a02-48071b34081f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184bee89-f030-4a3e-9c3e-5d945e4bb52b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_384_loeros_lett_az_uj_vw_golf_r","timestamp":"2021. július. 06. 13:45","title":"384 lóerős lett az új VW Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódnak a kísérletezések a négynapos munkahéttel, ezúttal Izlandon jutottak arra, hogy ugyanazt a teljesítményt, amit órában hoztak, el lehet érni rövidebb munkaidővel is, miközben az emberek jobban érzik magukat.\r

\r

","shortLead":"Folytatódnak a kísérletezések a négynapos munkahéttel, ezúttal Izlandon jutottak arra, hogy ugyanazt a teljesítményt...","id":"20210706_negynapos_munkahet_izland","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e7e349-6ba7-41b7-9c5c-9061986149e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_negynapos_munkahet_izland","timestamp":"2021. július. 06. 05:44","title":"Izlandon kipróbálták a négynapos munkahetet, teljes siker a kísérlet eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1405f80-4f69-4003-b137-6df38f91b8b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiberbiztonság címszó alatt kezdett el vizsgálódni a nyugati befektetési piacon terjeszkedő Didire a kínai állam.","shortLead":"Kiberbiztonság címszó alatt kezdett el vizsgálódni a nyugati befektetési piacon terjeszkedő Didire a kínai állam.","id":"20210705_Ket_nappal_azutan_hogy_kifutott_a_Wall_Streetre_Peking_lecsapott_a_kinai_Uberre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1405f80-4f69-4003-b137-6df38f91b8b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c97a3c-bac1-4b5f-9e31-513f2eae2805","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_Ket_nappal_azutan_hogy_kifutott_a_Wall_Streetre_Peking_lecsapott_a_kinai_Uberre","timestamp":"2021. július. 05. 18:40","title":"Két nappal azután, hogy kifutott a Wall Streetre, Peking lecsapott a kínai Uberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]