Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ccceee7d-2b26-472e-a4ac-8dc2ae033fba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A továbbjutásért játszik a német és a magyar válogatott Münchenben az Allianz Arénában a labdarúgó Európa-bajnokságon szerda este. Az F-csoport másik meccsén Portugália játszik Franciaországgal Budapesten a Puskás Arénában. A hvg.hu a mérkőzéseket élőben közvetíti.","shortLead":"A továbbjutásért játszik a német és a magyar válogatott Münchenben az Allianz Arénában a labdarúgó Európa-bajnokságon...","id":"20210623_nemetorszag_magyarorszag_elo_kozvetites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccceee7d-2b26-472e-a4ac-8dc2ae033fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508ecf27-6a14-471f-b5e3-4b2bb8e8ace3","keywords":null,"link":"/sport/20210623_nemetorszag_magyarorszag_elo_kozvetites","timestamp":"2021. június. 23. 20:53","title":"Németország – Magyarország élő közvetítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d335f98-e624-4475-8e93-ba1b759beaf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az okról egyelőre nincs hivatalos információ.","shortLead":"Az okról egyelőre nincs hivatalos információ.","id":"20210623_orban_viktor_foci_eb_magyar_nemet_munchen_utazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d335f98-e624-4475-8e93-ba1b759beaf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ddc1c5-472e-4462-9cb8-0b991a037667","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_orban_viktor_foci_eb_magyar_nemet_munchen_utazas","timestamp":"2021. június. 23. 09:39","title":"DPA: Orbán lemondta az útját a magyar meccsre Münchenbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Bár a téma a csütörtök-pénteki uniós csúcs előkészítése volt, mégis olyan kérdésben nyilvánítottak véleményt a legtöbben, amely egyelőre nem is szerepel az állam- és kormányfők értekezletének hivatalos napirendjén.","shortLead":"Bár a téma a csütörtök-pénteki uniós csúcs előkészítése volt, mégis olyan kérdésben nyilvánítottak véleményt...","id":"20210623_Az_Europai_Parlamentben_a_Fidesz_vette_vedelmebe_a_magyar_kormanyt_a_homofob_torveny_kapcsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c462ec2b-541f-4cfb-8dae-59087dd8249e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210623_Az_Europai_Parlamentben_a_Fidesz_vette_vedelmebe_a_magyar_kormanyt_a_homofob_torveny_kapcsan","timestamp":"2021. június. 23. 17:48","title":" Teljes össztűz alá került a magyar kormány az Európai Parlament plenáris ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f76256-9a5c-40ae-a39e-e16726deffa5","c_author":"Vida Virág","category":"kultura","description":"A Halálos iramban kultikus akciófilm sorozattá érett az elmúlt húsz év során. A kilencedik részben a főszereplő Vin Diesel mellett – eddig a sorozatban soha nem látott testvéreként – Jakob Torreto karakterében John Cena tűnik fel. A színész a kezdetektől rajongója a Fast and Furious filmeknek, mert a száguldás soha nem állt tőle távol magánemberként sem. Az F9 szerepéig az autójában alvástól jutott el és bár lehet, hogy a rendőrök még ma is le tudnák kapcsolni gyorshajtásért, ő mégsem próbálna kibújni a törvények alól, kihasználva ismertségét. John Cenával a Halálos iramban 9 médiaeseményén beszélgettünk a Universal Stúdióban, Los Angelesben. ","shortLead":"A Halálos iramban kultikus akciófilm sorozattá érett az elmúlt húsz év során. A kilencedik részben a főszereplő Vin...","id":"20210624_Egy_ilyen_kezdet_utan_a_Halalos_iramban_9ben_jatszani_tejesen_valoszerutlen_utazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86f76256-9a5c-40ae-a39e-e16726deffa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e5f4a4-e138-407b-abbf-4481ac55f4d5","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Egy_ilyen_kezdet_utan_a_Halalos_iramban_9ben_jatszani_tejesen_valoszerutlen_utazas","timestamp":"2021. június. 24. 13:15","title":"„Egy ilyen kezdet után a Halálos iramban 9-ben játszani… teljesen valószerűtlen utazás”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Nem egy piknik lesz” a magyarok elleni meccs a németek szerint, nagy bajban van a Nagy-korallzátony. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"„Nem egy piknik lesz” a magyarok elleni meccs a németek szerint, nagy bajban van a Nagy-korallzátony. A hvg360 reggeli...","id":"20210623_Radar360_A_szivarvanyos_tiltakozas_elmarad_de_a_nemetek_kemeny_meccsre_keszulnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32a5e42-38f6-4d0d-9f4f-e971b2827589","keywords":null,"link":"/360/20210623_Radar360_A_szivarvanyos_tiltakozas_elmarad_de_a_nemetek_kemeny_meccsre_keszulnek","timestamp":"2021. június. 23. 07:46","title":"Radar360: A szivárványos tiltakozás elmarad, de a németek kemény meccsre készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4b9c97-7a3e-43b1-86bd-8cbe91abac30","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mikor 2020 márciusában be kellett zárniuk a színházaknak, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy sokáig nem fogadhatnak nézőket a járványveszély miatt. Az azóta eltelt időszakról mesélnek az Örkény Színház alkotói ebben a dokumentumfilmben, amelyből azt is megtudjuk, hogyan élték meg az eddig folyamatosan dolgozó színészek, hogy lett egy kis szabadidejük. Örkény Közeli, első rész. ","shortLead":"Mikor 2020 márciusában be kellett zárniuk a színházaknak, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy sokáig nem fogadhatnak nézőket...","id":"20210622_Doku360_Orkeny_Kozeli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a4b9c97-7a3e-43b1-86bd-8cbe91abac30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7630b871-7695-4d59-939c-aff0b82eb5b9","keywords":null,"link":"/360/20210622_Doku360_Orkeny_Kozeli","timestamp":"2021. június. 22. 19:00","title":"Doku360: „Föllélegeztem, hogy kevesebb stressz van, de közben függők vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"176b7d84-8d19-4bcf-b7be-f8edfea47f72","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Előzött a Google, a Tesla értéke nőtt a legnagyobbat.","shortLead":"Előzött a Google, a Tesla értéke nőtt a legnagyobbat.","id":"20210623_amazon_apple_google_legertekesebb_markak_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=176b7d84-8d19-4bcf-b7be-f8edfea47f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a45176c-e1f6-407a-898c-ca4e5e2ee7f8","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_amazon_apple_google_legertekesebb_markak_felmeres","timestamp":"2021. június. 23. 08:55","title":"Hiába bánik pocsékul a dolgozóival, az Amazon a világ legértékesebb márkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971ffc6b-e162-47f8-954e-0d2889fc7b60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ elnöke szerint a nagyjából 2500 magyar szurkoló képes lehet elnyomni a tízezer német drukker hangját az Allianz Arénában.","shortLead":"Az MLSZ elnöke szerint a nagyjából 2500 magyar szurkoló képes lehet elnyomni a tízezer német drukker hangját az Allianz...","id":"20210623_Csanyi_Sandor_A_magyar_valogatott_nehany_even_belul_a_vilag_legjobbjai_koze_tartozhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=971ffc6b-e162-47f8-954e-0d2889fc7b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6069c9aa-fd47-4980-a20a-6f450f0f6e05","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Csanyi_Sandor_A_magyar_valogatott_nehany_even_belul_a_vilag_legjobbjai_koze_tartozhat","timestamp":"2021. június. 23. 08:52","title":"Csányi Sándor: A magyar válogatott néhány éven belül a világ legjobbjai közé tartozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]