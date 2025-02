Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"983ba20f-8f02-4bcd-b534-2ea3785da705","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Gyűrűvel irányítható laptop és táblagép – érdekes szabadalmat nyújtott be a közelmúltban a Samsung.","shortLead":"Gyűrűvel irányítható laptop és táblagép – érdekes szabadalmat nyújtott be a közelmúltban a Samsung.","id":"20250206_samsung-galaxy-ring-okosgyuru-szabadalom-gesztusvezerles-laptop-tablagep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/983ba20f-8f02-4bcd-b534-2ea3785da705.jpg","index":0,"item":"815ff776-f878-49eb-ab74-e529cfcc70db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_samsung-galaxy-ring-okosgyuru-szabadalom-gesztusvezerles-laptop-tablagep","timestamp":"2025. február. 06. 18:03","title":"Tiszta sci-fi lehet, amit a Samsung következő okosgyűrűje tudhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5681012-49aa-491b-98b3-c849df94aa8a","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Sokszor tapasztalat, tehetség nélkül, érdemtelenül jut valaki támogatáshoz, de jó jeleket is lát a filmszakmában Havas Ágnes, aki 2011 és 2019 között volt a Magyar Nemzeti Filmalap vezérigazgatója, Andy Vajna idején. 