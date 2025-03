Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9c9c9948-954f-46d4-81e3-5d92919f2f61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tárgyalás fő témája az orosz–ukrán háború lesz.","shortLead":"A tárgyalás fő témája az orosz–ukrán háború lesz.","id":"20250304_orban-macron-meghivas-parizs-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c9c9948-954f-46d4-81e3-5d92919f2f61.jpg","index":0,"item":"99968963-4713-44d4-97e4-3fb2153cd35a","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_orban-macron-meghivas-parizs-haboru","timestamp":"2025. március. 04. 14:55","title":"Orbán Viktor szerdán Emmanuel Macron meghívására Párizsban tárgyal a francia elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e451f9-5f1b-446a-9d98-fd41cf304731","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár az ember nem érzékeli, jó pár állat viszont igen: bolygónk mágneses mezője számos állat vándorlását segíti. Közéjük tartoznak a tengeri teknősök is, azzal a különlegességgel, hogy ezek az állatok nemcsak navigációra képesek, hanem felismerik azon helyek mágneses mezőit, ahol korábban táplálékhoz jutottak.","shortLead":"Bár az ember nem érzékeli, jó pár állat viszont igen: bolygónk mágneses mezője számos állat vándorlását segíti. Közéjük...","id":"20250304_tengeri-teknosok-navigacios-kepessegeinek-vizsgalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71e451f9-5f1b-446a-9d98-fd41cf304731.jpg","index":0,"item":"a33c974d-e891-4fe5-b8e1-25b260b2dee3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_tengeri-teknosok-navigacios-kepessegeinek-vizsgalata","timestamp":"2025. március. 04. 10:03","title":"Sokoldalú, titkos GPS segíti a tengeri teknősöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9","c_author":"Somfai Dávid","category":"gazdasag","description":"A Donald Trumphoz talán legközelebb álló európai vezető megpróbálja rávenni az amerikai elnököt, hogy legalább az EU-val kapcsolatban térjen vissza a hagyományos diplomácia eszközeihez a vámháborús zsarolás helyett.","shortLead":"A Donald Trumphoz talán legközelebb álló európai vezető megpróbálja rávenni az amerikai elnököt, hogy legalább...","id":"20250304_Meloni-szemelyesen-gyozne-meg-Trumpot-hogy-az-USA-sem-jarna-jol-a-vamokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9.jpg","index":0,"item":"95bda63b-c6ba-4640-8abc-9279034b5914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Meloni-szemelyesen-gyozne-meg-Trumpot-hogy-az-USA-sem-jarna-jol-a-vamokkal","timestamp":"2025. március. 04. 16:05","title":"Meloni személyesen győzné meg Trumpot, hogy az USA sem járna jól a vámháborúval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66d826e-4463-42f2-8b5a-aa7aefac0a1e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az országba így is bejutott 70 magyar terrorelhárító, Milorad Dodik boszniai szerb elnök hívására.","shortLead":"Az országba így is bejutott 70 magyar terrorelhárító, Milorad Dodik boszniai szerb elnök hívására.","id":"20250303_bosznia-hercegovina-magyar-terrorelharitok-milorad-dodik-leszallas-megtagadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c66d826e-4463-42f2-8b5a-aa7aefac0a1e.jpg","index":0,"item":"3513e7c1-bc56-4303-a3af-65081b8780c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_bosznia-hercegovina-magyar-terrorelharitok-milorad-dodik-leszallas-megtagadas","timestamp":"2025. március. 03. 17:53","title":"Megtagadták egy magyar katonai repülőgép leszállását Bosznia-Hercegovinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0934a31f-0a13-4b75-8084-29c3bc122527","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter támogatottsága a harmincas-negyvenes nők körében a legalacsonyabb. Ahogy várható volt, egy évvel a választások előtt a Fidesz meg is indította a több százezres társadalmi réteg szavazataiért folytatott harcot. A Tisza a nőket leginkább érintő szociális, társadalmi kérdésekben erősített, de egyelőre így sem versenyezhet azzal a pénzesővel, ami a kormány részéről ömlik a gyermeket tervező nőkre.","shortLead":"Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter támogatottsága a harmincas-negyvenes nők körében...","id":"20250304_Fidesz-Tisza-noi-szavazok-csaladtamogatas-szja-mentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0934a31f-0a13-4b75-8084-29c3bc122527.jpg","index":0,"item":"250cbbb4-9a12-42ff-8632-1dfc8e0779b3","keywords":null,"link":"/360/20250304_Fidesz-Tisza-noi-szavazok-csaladtamogatas-szja-mentesseg","timestamp":"2025. március. 04. 17:52","title":"A Fidesz ráhajtott a harmincas-negyvenes nőkre, de mit ajánl nekik a szülésen kívül, és mit kínál Magyar Péter?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecec159-b1a7-48d2-bf8d-257cf2ab3638","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ez a hét páratlanul fontos a háború utáni történelemben, mert hosszú időkre meghatározza a földrész sorsát. Most derül ki ugyanis, hogy képes-e a kontinens a saját jogán geopolitikai tényező lenni, vagy pedig marad gazdasági tömörülés, tényleges politikai befolyás nélkül.","shortLead":"Ez a hét páratlanul fontos a háború utáni történelemben, mert hosszú időkre meghatározza a földrész sorsát. Most derül...","id":"20250304_lapszemle-newsweek-trump-ukrajna-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ecec159-b1a7-48d2-bf8d-257cf2ab3638.jpg","index":0,"item":"8b9f690a-498a-48c5-aa4c-5f46d2cc2f26","keywords":null,"link":"/360/20250304_lapszemle-newsweek-trump-ukrajna-eu","timestamp":"2025. március. 04. 07:30","title":"Európa számára az igazság pillanata nem csupán Ukrajnáról szól – a Newsweek elemzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e259eafd-3dfa-44e2-a9ec-be7e034b7309","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A projekt mögött állítólag Matthias Warnig, Putyin jó barátja és korábbi Stasi-hírszerző áll.","shortLead":"A projekt mögött állítólag Matthias Warnig, Putyin jó barátja és korábbi Stasi-hírszerző áll.","id":"20250303_Financial-Times-eszaki-aramlat-ujrainditas-putyin-trump-amerika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e259eafd-3dfa-44e2-a9ec-be7e034b7309.jpg","index":0,"item":"fc83306b-2950-4e9f-a9a1-669e868ad8eb","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_Financial-Times-eszaki-aramlat-ujrainditas-putyin-trump-amerika","timestamp":"2025. március. 03. 11:12","title":"FT: Egy volt Stasi-tiszt amerikai befektetőkkel indítaná újra az Északi Áramlat 2 gázvezetéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae77d12b-b99e-4a16-a0fe-63b4c20b066a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A három- és négygyerekes családoknál figyelni kell majd, a családi adókedvezmény duplázása után annak teljes kihasználásához legalább havi bruttó 590 ezer, illetve 788 ezer forintos kereset kell. Ha az apa fizetése nincs ennyi, az szja-mentes anyának is családi adókedvezményt kell igényelnie, amit a járulékából érvényesíthet.","shortLead":"A három- és négygyerekes családoknál figyelni kell majd, a családi adókedvezmény duplázása után annak teljes...","id":"20250304_Csaladi-adoparadicsom-sok-szja-mentes-anyanak-adokedvezmenyt-kell-majd-igenyelnie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae77d12b-b99e-4a16-a0fe-63b4c20b066a.jpg","index":0,"item":"92a237e7-6f8d-4e8d-9787-070a1deb9d22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Csaladi-adoparadicsom-sok-szja-mentes-anyanak-adokedvezmenyt-kell-majd-igenyelnie","timestamp":"2025. március. 04. 14:52","title":"Családi adóparadicsom: sok szja-mentes anyának adókedvezményt kell majd igényelnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]