[{"available":true,"c_guid":"42b6f740-a252-4f42-94c7-e65bac42fc94","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Matolcsy György időkapszula-vitrinbe tette Matolcsy György műveit, így az elnök ugyan leköszön, de szelleme megmarad a székházban.","shortLead":"Matolcsy György időkapszula-vitrinbe tette Matolcsy György műveit, így az elnök ugyan leköszön, de szelleme megmarad...","id":"20250226_Matolcsy-Gyorgy-szelleme-orokre-kiserteni-fog-az-MNB-szekhazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42b6f740-a252-4f42-94c7-e65bac42fc94.jpg","index":0,"item":"a8893e8a-0f12-4541-b2d8-30b4a0544d33","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250226_Matolcsy-Gyorgy-szelleme-orokre-kiserteni-fog-az-MNB-szekhazban","timestamp":"2025. február. 26. 14:09","title":"Matolcsy György szelleme örökre kísérteni fog a Szabadság téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9127680-aa61-4f15-a180-0552cda3e09b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Időtlen idők óta próbálják megfejteni az álmokat az emberek, legyen szó a jelentésükről, vagy arról, hogy mikor emlékszik az ember rájuk. Most a tudomány szolgált válasszal utóbbira; kiderült ugyanis, hogy az álmok reggeli felidézésének képessége számos tényező függvénye.","shortLead":"Időtlen idők óta próbálják megfejteni az álmokat az emberek, legyen szó a jelentésükről, vagy arról, hogy mikor...","id":"20250226_almok-felidezese-kutatas-okok-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9127680-aa61-4f15-a180-0552cda3e09b.jpg","index":0,"item":"618a9f02-f439-4880-8e8c-ce5bbcb7509b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_almok-felidezese-kutatas-okok-kutatas","timestamp":"2025. február. 26. 08:03","title":"Mindig emlékszik az álmaira? Úgy tűnik, rájöttek az okára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megtalálása után szinte azonnal meg is született a rendőri jelentés: a 26 éves egykori OpenAI-alkalmazott öngyilkos lett. Azonban az a tény, hogy komoly vádakkal illette egykori cégét, elhintette a kétely magvait. A San Franciscó-i rendőrség időközben lezárta a nyomozást.","shortLead":"Megtalálása után szinte azonnal meg is született a rendőri jelentés: a 26 éves egykori OpenAI-alkalmazott öngyilkos...","id":"20250226_openai-suchir-balaji-ongyilkossag-vizsgalat-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc.jpg","index":0,"item":"86545aec-88e1-422f-9a29-00b29aa5cf29","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_openai-suchir-balaji-ongyilkossag-vizsgalat-jelentes","timestamp":"2025. február. 26. 22:08","title":"Ez a 13 oldalas jelentés igazolja: valóban öngyilkos lett az OpenAI vádlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4160a55e-71ea-4018-9461-1db745bd0f49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ugyanis bár oda került az útlevélügyek intézése, ezt nem fogják feltüntetni. A kormány kedden késő este egy kicsit átírta a hétfőn késő este közzétett rendeletét.","shortLead":"Ugyanis bár oda került az útlevélügyek intézése, ezt nem fogják feltüntetni. A kormány kedden késő este egy kicsit...","id":"20250226_utlevel-kiallito-energiaugyi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4160a55e-71ea-4018-9461-1db745bd0f49.jpg","index":0,"item":"92054a49-2787-49b3-87d7-1446a58e639c","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_utlevel-kiallito-energiaugyi-miniszterium","timestamp":"2025. február. 26. 06:43","title":"Mégsem az Energiaügyi Minisztérium lesz az útlevelek kiállítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da67a3c-0c54-4631-baf6-06aab47403c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Imperial College London kutatója, José Penadés először úgy gondolta, hogy a Google mesterséges intelligenciája ellophatta a szakember csapatának kutatási eredményét, de úgy tűnik, nem ez a helyzet.","shortLead":"Az Imperial College London kutatója, José Penadés először úgy gondolta, hogy a Google mesterséges intelligenciája...","id":"20250226_google-gemini-tudomanyos-kutatas-szuperbakteriumok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da67a3c-0c54-4631-baf6-06aab47403c0.jpg","index":0,"item":"a6410dc6-94ac-484c-ae24-7caa2c62f012","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_google-gemini-tudomanyos-kutatas-szuperbakteriumok","timestamp":"2025. február. 26. 13:03","title":"10 éven át kutatták a tudósok a baktériumokat, a mesterséges intelligencia 48 óra alatt ugyanarra az eredményre jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3468b9db-f310-49e2-9071-98a290af2c8a","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Szabó Álmos szerint a kétszeres olimpiai bajnok úszónak jó kedve van, dolgozik, jókat úszik.","shortLead":"Szabó Álmos szerint a kétszeres olimpiai bajnok úszónak jó kedve van, dolgozik, jókat úszik.","id":"20250226_milak-kristof-szabo-almos-uszi-edzo-edzotabor-felkeszules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3468b9db-f310-49e2-9071-98a290af2c8a.jpg","index":0,"item":"e92e6160-0a73-4cc3-a7a9-533651222d4f","keywords":null,"link":"/sport/20250226_milak-kristof-szabo-almos-uszi-edzo-edzotabor-felkeszules","timestamp":"2025. február. 26. 16:15","title":"Milák Kristóf edzője: Most azt érzem, hogy van kulcsom hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92047c-a269-4330-8c27-258efec69e89","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A párt 23 millió forintot költött az önkormányzati választások kampányaira.","shortLead":"A párt 23 millió forintot költött az önkormányzati választások kampányaira.","id":"20250225_bojar-gabor-ketfarku-kutyapart-hegyvideki-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f92047c-a269-4330-8c27-258efec69e89.jpg","index":0,"item":"ac87ec49-b5df-415d-b889-8239467a72f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_bojar-gabor-ketfarku-kutyapart-hegyvideki-kampany","timestamp":"2025. február. 25. 16:13","title":"Bojár Gábor 3,5 millió forintot adott a Kétfarkú Kutya Párt hegyvidéki kampányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f271cfc0-b216-4a82-90f4-b730e573a5b8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meglepő módon talán, nem egy újabb szabadidő-autó. ","shortLead":"Meglepő módon talán, nem egy újabb szabadidő-autó. ","id":"20250225_uj-elektromos-modell-Toyota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f271cfc0-b216-4a82-90f4-b730e573a5b8.jpg","index":0,"item":"e0b64c3e-18c3-4bab-a774-f3e85f87f05d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_uj-elektromos-modell-Toyota","timestamp":"2025. február. 25. 14:42","title":"Teljesen új elektromos modellt dob piacra a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]