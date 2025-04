Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"755aae31-8cd5-4c1f-a2a5-70503c1aa4cf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A terrorcselekménnyel való fenyegetéssel és gyermekpornográfiával vádolt férfi korábban Norvégiában 5 évet töltött börtönben, egyik videójában arról beszélt, hogy túl akarja szárnyalni a 77 emberrel végző tömeggyilkost, Anders Breiviket.","shortLead":"A terrorcselekménnyel való fenyegetéssel és gyermekpornográfiával vádolt férfi korábban Norvégiában 5 évet töltött...","id":"20250413_tek-norveg-pedofilia-tomeggyilkossag-terrorizmus-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/755aae31-8cd5-4c1f-a2a5-70503c1aa4cf.jpg","index":0,"item":"5e9086df-2618-4246-acd5-5cf2e1a60f51","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_tek-norveg-pedofilia-tomeggyilkossag-terrorizmus-budapest","timestamp":"2025. április. 13. 20:00","title":"Pedofil képeket is találtak a Budapesten elfogott, tömeggyilkosságra készülő norvég férfi gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Hatodik kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250413_szexi-a-matek-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e.jpg","index":0,"item":"9a51b2de-aba3-48e4-b2b8-88522e985e70","keywords":null,"link":"/elet/20250413_szexi-a-matek-6","timestamp":"2025. április. 13. 10:00","title":"Gondolkozz velünk, A bőrönd zárja - Szexi a matek 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e678b46-f981-4c97-b1e4-5b44d3bf7e79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A latin-amerikai irodalom kiemelkedő alakja 89 éves volt. ","shortLead":"A latin-amerikai irodalom kiemelkedő alakja 89 éves volt. ","id":"20250414_Meghalt-Mario-Vargas-Llosa-Nobel-dijas-perui-iro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e678b46-f981-4c97-b1e4-5b44d3bf7e79.jpg","index":0,"item":"00bb110f-db8c-4c49-bcc1-d93523540637","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_Meghalt-Mario-Vargas-Llosa-Nobel-dijas-perui-iro","timestamp":"2025. április. 14. 07:28","title":"Meghalt Mario Vargas Llosa Nobel-díjas, perui születésű író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6359a3d-ae57-400a-b29d-26772e284b42","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A parlamenti képviseletét csaknem megduplázó szélsőjobboldali német AfD a követeléseivel, de már magával a megerősödött jelenlétével is komoly kihívást állít a többi párttal szemben.","shortLead":"A parlamenti képviseletét csaknem megduplázó szélsőjobboldali német AfD a követeléseivel, de már magával a megerősödött...","id":"20250412_hvg-teremvita-abundestagban-nemet-tortenelem-jovokep-helyigenylok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6359a3d-ae57-400a-b29d-26772e284b42.jpg","index":0,"item":"5510815a-d8a1-48df-a843-8f29c16c0e45","keywords":null,"link":"/360/20250412_hvg-teremvita-abundestagban-nemet-tortenelem-jovokep-helyigenylok","timestamp":"2025. április. 12. 12:30","title":"A német szélsőjobb mindenféle értelemben helyet követel magának a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc31c04-0093-4b74-832f-b0f2282d7175","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A kétoldali tüdőgyulladásból lábadozó Ferenc pápa kerekesszékben érkezett meg a Szent Péter térre, ahol röviden köszöntötte a híveket.","shortLead":"A kétoldali tüdőgyulladásból lábadozó Ferenc pápa kerekesszékben érkezett meg a Szent Péter térre, ahol röviden...","id":"20250413_ferenc-papa-viragvasarnap-vatikan-szent-peter-ter-mise","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccc31c04-0093-4b74-832f-b0f2282d7175.jpg","index":0,"item":"fc27a3d7-2907-49cf-8c80-307299755f39","keywords":null,"link":"/elet/20250413_ferenc-papa-viragvasarnap-vatikan-szent-peter-ter-mise","timestamp":"2025. április. 13. 14:46","title":"Ferenc pápa is megjelent és felszólalt a virágvasárnapi misén a Szent Péter téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e52330-ecea-451b-b57c-10517c722ccc","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"„Soha annyi kóros bőrelváltozást nem fedeztünk fel és küldtünk tovább a bőrgyógyászokhoz, mint tavaly” – mondja Szakonyi Eszter egészségügyi szakkozmetikus. Nem véletlen, hogy a bőrt kívül-belül nagyon komolyan fel kell készíteni a nap első erőteljesebb sugaraira. Áprilistól például már kerülni kell az invazív kezeléseket, a fényvédő krémeket pedig akár 2-3 óránként újra kell kenni.","shortLead":"„Soha annyi kóros bőrelváltozást nem fedeztünk fel és küldtünk tovább a bőrgyógyászokhoz, mint tavaly” – mondja...","id":"20250413_hvg-tavaszi-borepites-borapolas-erosebb-napsugarak-soklepcsos-rutinok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88e52330-ecea-451b-b57c-10517c722ccc.jpg","index":0,"item":"59a9875f-672a-448e-9873-b919de1032bc","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-tavaszi-borepites-borapolas-erosebb-napsugarak-soklepcsos-rutinok","timestamp":"2025. április. 13. 10:30","title":"Télen „bontjuk” a bőrt, tavasztól őszig viszont építjük – miért kerüljük a botoxot és a soklépcsős rutint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e08589-7431-474e-9c26-97307848ff1f","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Lakos Gábor","category":"kkv","description":"A hajdúsági „hugyos homok” aranya a torma: tucatnyi faluban, több száz gazda termeli meg itt az európai fogyasztás háromnegyedét. Eddig azonban inkább csak elszállították a válogatott gyökereket, feldolgozással szinte senki nem próbálkozott, pláne nem nagyüzemi szinten. Egy vállalkozás most megpróbálkozik a lehetetlennel, náluk jártunk Újlétán.","shortLead":"A hajdúsági „hugyos homok” aranya a torma: tucatnyi faluban, több száz gazda termeli meg itt az európai fogyasztás...","id":"20250412_tormaricum-torma-feldolgozat-ujleta-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9e08589-7431-474e-9c26-97307848ff1f.jpg","index":0,"item":"88ff25f1-0eef-4780-ab0f-70530c4d1d73","keywords":null,"link":"/kkv/20250412_tormaricum-torma-feldolgozat-ujleta-riport","timestamp":"2025. április. 12. 17:00","title":"A „hugyos homoktól” különleges magyar tormáért egész Európa sorban áll, de épp a lényeg hiányzott az igazi sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ad71bc-b415-46fa-9956-47f19d717764","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Gyakran elfelejtjük, hogy a gyógyulás nem csupán a betegségtől való megszabadulást jelenti, hanem az egész ember helyreállítását is. Szerkesztett részlet Ellen J. Langer világhírű pszichológus Tudatos test című könyvéből.","shortLead":"Gyakran elfelejtjük, hogy a gyógyulás nem csupán a betegségtől való megszabadulást jelenti, hanem az egész ember...","id":"20250412_Tudatos-test-A-jobb-egeszsegi-allapot-tenyleg-csak-egy-gondolatnyi-tavolsagra-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75ad71bc-b415-46fa-9956-47f19d717764.jpg","index":0,"item":"79cdf74c-7ffb-4206-86bb-a1f9dbe4d4e5","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250412_Tudatos-test-A-jobb-egeszsegi-allapot-tenyleg-csak-egy-gondolatnyi-tavolsagra-van","timestamp":"2025. április. 12. 19:15","title":"Tudatos test: A jobb egészség tényleg csak egy gondolatnyi távolságra van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]