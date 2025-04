Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"db242b9b-6e6c-4c05-b936-9490b1102788","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Fanyar, sötét felnőttmesék, amelyek a gyarlóságainkról, a megfelelni vágyásról és a hétköznapokban előforduló abszurditásról szólnak. Az Osztálytalálkozó és A bezzeggyerek után tavaly jelent meg Erika néni című rövidpróza-gyűjteménye, Rényi Ádám mégsem tartja írónak magát. Arról kérdeztük, könnyű-e még szórakoztatni a magyar olvasókat, és miért nem engedi meg magának, hogy elszomorítsa a közélet mostani állapota. ","shortLead":"Fanyar, sötét felnőttmesék, amelyek a gyarlóságainkról, a megfelelni vágyásról és a hétköznapokban előforduló...","id":"20250421_renyi-adam-interju-iro-gyerekneveles-kossuth-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db242b9b-6e6c-4c05-b936-9490b1102788.jpg","index":0,"item":"03df6fed-a57d-452c-b74f-81825e0f0a05","keywords":null,"link":"/360/20250421_renyi-adam-interju-iro-gyerekneveles-kossuth-dij","timestamp":"2025. április. 21. 15:30","title":"Magyarország tökéletes hely arra, hogy kínunkban röhögjünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ab21eb-b853-496f-bd83-b8692cbc765a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Auschwitz-túlélő, magyar-olasz író, akit az „életben maradt Anne Frank”-ként emlegettek meghatóan búcsúzott Ferenc pápától. Többször találkoztak személyesen, a pápa többször is bocsánatot kért a nácizmus tetteiért.","shortLead":"Az Auschwitz-túlélő, magyar-olasz író, akit az „életben maradt Anne Frank”-ként emlegettek meghatóan búcsúzott Ferenc...","id":"20250421_Bruck-Edit-Ferenc-paparol-Szerettem-a-gyermeki-oldalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2ab21eb-b853-496f-bd83-b8692cbc765a.jpg","index":0,"item":"4c799d98-c3a7-4b6e-9d61-0e1d6679a8f2","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_Bruck-Edit-Ferenc-paparol-Szerettem-a-gyermeki-oldalat","timestamp":"2025. április. 21. 21:00","title":"Bruck Edit Ferenc pápáról: Szerettem a gyermeki oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c68ab77-d295-4df7-9bbe-2b41b69e956e","c_author":"Kasza János","category":"360","description":"Már nyílnak az új dimenziók a szórakoztatóipar színpadán. A főszerepben a felhasználó, a helyszín pedig a könnyed kikapcsolódást kínáló világ: a filmek és sorozatok streamelésétől a játékokon át a hagyományos tévécsatornák kínálatáig. A cél, hogy érthetőbb és emberibb legyen minden.","shortLead":"Már nyílnak az új dimenziók a szórakoztatóipar színpadán. A főszerepben a felhasználó, a helyszín pedig a könnyed...","id":"20250420_ai5-szorakoznak-velunk-streaming-gaming-atalakulas-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c68ab77-d295-4df7-9bbe-2b41b69e956e.jpg","index":0,"item":"0c5e5e4d-6c78-49fd-a0ad-0f9b2316b59d","keywords":null,"link":"/360/20250420_ai5-szorakoznak-velunk-streaming-gaming-atalakulas-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 20. 15:30","title":"Ezek tényleg szórakoznak velünk? Naná: most alakul át a Netflix, megváltoztak a játékok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezetője tízmillió dolláros nagyságrendre teszi az udvariaskodásra felhasznált számítási kapacitások villanyszámláját.","shortLead":"A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezetője tízmillió dolláros nagyságrendre teszi az udvariaskodásra felhasznált számítási...","id":"20250421_Draga-mulatsag-udvariaskodni-a-mesterseges-intelligenciaval-de-lehet-hogy-megeri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"611d4d8e-fab5-4c6c-b3dd-13f10929a063","keywords":null,"link":"/kkv/20250421_Draga-mulatsag-udvariaskodni-a-mesterseges-intelligenciaval-de-lehet-hogy-megeri","timestamp":"2025. április. 21. 16:40","title":"Drága mulatság udvariaskodni a mesterséges intelligenciával, de lehet, hogy megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66790440-0974-4c10-9221-30b10fe22532","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Mintegy 300 millió forintot szórt már szét idén az állami Szerencsejáték Zrt. támogatásosztó leánycége. Az igazán nagy szponzorpénzek menetrend szerint landoltak a külügyminiszter testvérének cégénél és a Rogán Antalt helikoptereztető családi vállalkozásnál. Egy gyerekkórház is kapott, de ehhez képest csak aprópénzt.","shortLead":"Mintegy 300 millió forintot szórt már szét idén az állami Szerencsejáték Zrt. támogatásosztó leánycége. Az igazán nagy...","id":"20250421_szerencsejatekzrt-tamogatas-szijjarto-testvere-rogan-ner-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66790440-0974-4c10-9221-30b10fe22532.jpg","index":0,"item":"9403db53-90a3-49a1-9318-a053d472e057","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_szerencsejatekzrt-tamogatas-szijjarto-testvere-rogan-ner-korrupcio","timestamp":"2025. április. 21. 10:00","title":"Szijjártó testvérének cége és a Rogánt reptető családi vállalkozás is megkapta a szokásos tízmillióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1beded5-b8d0-4541-8e78-75658407b3ee","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Trump vámháborúja és konfrontatív politikája húsvétkor is mozgatja a piacokat. A dollár gyengült (így a forint erősödött), a fő menedékeszköz arany árfolyama történelmi rekordot döntött, az olaj ára esett.","shortLead":"Trump vámháborúja és konfrontatív politikája húsvétkor is mozgatja a piacokat. A dollár gyengült (így a forint...","id":"20250421_A-nyuszi-aranyrekordot-tojt-kemeny-forintot-es-csuszo-olajarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1beded5-b8d0-4541-8e78-75658407b3ee.jpg","index":0,"item":"d5518a0f-f306-4316-a983-c83b89fdc81e","keywords":null,"link":"/kkv/20250421_A-nyuszi-aranyrekordot-tojt-kemeny-forintot-es-csuszo-olajarat","timestamp":"2025. április. 21. 15:11","title":"A nyuszi aranyrekordot tojt, kemény forintot és csúszó olajárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4445efd0-e1a0-4f7d-bed9-24309cc5ff72","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy salátatörvényben adnának újabb alapot a rendeleti kormányzáshoz.","shortLead":"Egy salátatörvényben adnának újabb alapot a rendeleti kormányzáshoz.","id":"20250420_Kozmunka-meghosszabbitasa-kozfoglalkoztatas-salatatorveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4445efd0-e1a0-4f7d-bed9-24309cc5ff72.jpg","index":0,"item":"52bd2b6b-1870-457a-9ecb-4df105a5fcb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250420_Kozmunka-meghosszabbitasa-kozfoglalkoztatas-salatatorveny","timestamp":"2025. április. 20. 16:26","title":"Mostantól az Orbán-kormány dönthetné el, meddig lehet közmunkát végezni és mennyiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a13758f-b0b8-4680-a1d5-678dfd032dd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizedik kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250422_Gondolkozz-velunk-szef-Szexi-a-matek-10","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a13758f-b0b8-4680-a1d5-678dfd032dd6.jpg","index":0,"item":"267e379b-c20c-46ee-98ea-e1c597feb88a","keywords":null,"link":"/elet/20250422_Gondolkozz-velunk-szef-Szexi-a-matek-10","timestamp":"2025. április. 22. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Nyomógombos széf – Szexi a matek 10.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]