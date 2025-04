Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: bojkott és Magyar. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250420_Charles-Boycott-Tisza-Elvitelre-podcast-Nemzet-Hangja-bojkott-kozgazdasagtan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"647410cf-b010-44c5-b3a2-a4db7ac8f70f","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Charles-Boycott-Tisza-Elvitelre-podcast-Nemzet-Hangja-bojkott-kozgazdasagtan","timestamp":"2025. április. 20. 06:00","title":"Charles Boycott leadja a Tiszára │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e54e480-55e4-4d47-af7e-61ee748592af","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Andrij Szibiha elmondta, azt szeretnék, hogy az orosz erők valóban szüntessék be a tüzet minden fronton. ","shortLead":"Andrij Szibiha elmondta, azt szeretnék, hogy az orosz erők valóban szüntessék be a tüzet minden fronton. ","id":"20250419_oroszorszag-ukrajna-tuzszunet-andrej-szibiha-kulugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e54e480-55e4-4d47-af7e-61ee748592af.jpg","index":0,"item":"c878c150-5b2a-47f7-8139-75fbf76121c7","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_oroszorszag-ukrajna-tuzszunet-andrej-szibiha-kulugyminiszter","timestamp":"2025. április. 19. 20:32","title":"Az ukrán külügyminiszter szerint Putyin bármikor beleegyezhetne a 30 napos tűzszünetbe, de nem ezt teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546c7f5e-5d49-4742-8380-8ceeb12531a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Don Pettit két orosz kozmonauta társaságában érkezett a kazah sztyeppére.","shortLead":"Don Pettit két orosz kozmonauta társaságában érkezett a kazah sztyeppére.","id":"20250420_Don-Pettit-Nemzetkozi-Urallomas-NASA-Szojuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/546c7f5e-5d49-4742-8380-8ceeb12531a5.jpg","index":0,"item":"9d2fd22e-ac78-46a6-b9fd-f445353d08ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250420_Don-Pettit-Nemzetkozi-Urallomas-NASA-Szojuz","timestamp":"2025. április. 20. 18:12","title":"„A hazatérés mindig attól függ, honnan jössz” - 70. születésnapján ért földet a NASA legidősebb űrhajósa – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e8b702-67a3-47d6-876a-2f7583220c7d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Orbán Viktor pedig csokinyulat talált a kertben.","shortLead":"Orbán Viktor pedig csokinyulat talált a kertben.","id":"20250421_Magyar-Peter-baratnojerol-posztolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22e8b702-67a3-47d6-876a-2f7583220c7d.jpg","index":0,"item":"4cdbf694-8b48-4f56-8d75-9903a55ca5b4","keywords":null,"link":"/elet/20250421_Magyar-Peter-baratnojerol-posztolt","timestamp":"2025. április. 21. 09:42","title":"Magyar Péter barátnőjéről posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f0c905-9c30-4d5b-8545-050744263424","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Piastri nagyon közel volt a címvédőhöz, de csak megszorítani tudta.","shortLead":"Piastri nagyon közel volt a címvédőhöz, de csak megszorítani tudta.","id":"20250419_szaudi-nagydij-dzsidda-max-verstappen-lando-norris-oscar-piastri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98f0c905-9c30-4d5b-8545-050744263424.jpg","index":0,"item":"0049bb4a-6adf-4d0c-8f20-0d7c6dcf6467","keywords":null,"link":"/cegauto/20250419_szaudi-nagydij-dzsidda-max-verstappen-lando-norris-oscar-piastri","timestamp":"2025. április. 19. 20:37","title":"Norris falnak csapta az autóját, Verstappen nyerte az időmérőt Dzsiddában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfa4e43-faef-4a51-b871-72d87460ddfc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":" Gy. Bálintot járművezetés ittas állapotban bűntett miatt hallgatták ki.","shortLead":" Gy. Bálintot járművezetés ittas állapotban bűntett miatt hallgatták ki.","id":"20250420_Orizetbe-vettek-a-Dunan-felborult-motoros-csonak-vezetojet-egy-embert-tovabbra-is-keresnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bfa4e43-faef-4a51-b871-72d87460ddfc.jpg","index":0,"item":"f217752b-3ff2-45df-bf97-6e1b82c7f1fa","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Orizetbe-vettek-a-Dunan-felborult-motoros-csonak-vezetojet-egy-embert-tovabbra-is-keresnek","timestamp":"2025. április. 20. 14:31","title":"Őrizetbe vették a Dunán felborult motoros csónak vezetőjét, egy embert továbbra is keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc6da69-52a6-4a1e-b389-978f4405ca83","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő 88 éves volt. A XVI. Benedek lemondása után megválasztott Ferenc sem vetette el a lemondás gondolatát, ha egészségi állapota azt kívánja, de végül haláláig hivatalban maradt.","shortLead":"A katolikus egyházfő 88 éves volt. A XVI. Benedek lemondása után megválasztott Ferenc sem vetette el a lemondás...","id":"20250421_Ferenc-papa-elhunyt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cc6da69-52a6-4a1e-b389-978f4405ca83.jpg","index":0,"item":"b860e784-172b-403a-9af6-6124987c2457","keywords":null,"link":"/elet/20250421_Ferenc-papa-elhunyt-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 10:26","title":"Meghalt Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1535c74-3545-4d9f-a048-e81650afe7a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"13-9-cel maradtunk alul a görögök ellen a döntőben.","shortLead":"13-9-cel maradtunk alul a görögök ellen a döntőben.","id":"20250420_Ezustermes-a-magyar-noi-vizilabda-valogatott-a-csengtui-vilagkupan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1535c74-3545-4d9f-a048-e81650afe7a4.jpg","index":0,"item":"49d91c9d-f01d-440c-a4ce-ce3b9355058d","keywords":null,"link":"/sport/20250420_Ezustermes-a-magyar-noi-vizilabda-valogatott-a-csengtui-vilagkupan","timestamp":"2025. április. 20. 12:20","title":"Ezüstérmes a magyar női vízilabda-válogatott a csengtui világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]