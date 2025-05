Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5e8cd322-5235-4d20-a1f5-28f37dca5d77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyíllal átfúrt lángoló szív az Ágoston-rend emblémája. ","shortLead":"A nyíllal átfúrt lángoló szív az Ágoston-rend emblémája. ","id":"20250515_xiv-leo-papa-cimer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e8cd322-5235-4d20-a1f5-28f37dca5d77.jpg","index":0,"item":"49e08393-bf85-45b8-84b6-55aa8322a609","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_xiv-leo-papa-cimer","timestamp":"2025. május. 15. 11:46","title":"Az új pápa címerében egy könyvre helyezett lángoló szív látható, amelyet nyíl szúr át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy német nő állapota súlyos.","shortLead":"Egy német nő állapota súlyos.","id":"20250514_franciaorszag-allatkert-villamcsapas-serultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47.jpg","index":0,"item":"abc2ff81-7e92-45c0-bb1a-0c118992b604","keywords":null,"link":"/elet/20250514_franciaorszag-allatkert-villamcsapas-serultek","timestamp":"2025. május. 14. 21:04","title":"Villám csapott egy franciaországi állatkertbe, tizenhárman megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0050f0-b4c8-477e-afe1-f054c9889a30","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Rezvani Knight többek közt golyóálló üveggel és gázmaszkokkal is rendelhető.","shortLead":"A Rezvani Knight többek közt golyóálló üveggel és gázmaszkokkal is rendelhető.","id":"20250516_batman-felismerhetetlen-lamborghini-urus-terepjaro-rezvani-knight","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e0050f0-b4c8-477e-afe1-f054c9889a30.jpg","index":0,"item":"3558170f-8ee9-4960-9498-f2878bcfde2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_batman-felismerhetetlen-lamborghini-urus-terepjaro-rezvani-knight","timestamp":"2025. május. 16. 06:41","title":"Batman is megirigyelné ezt a felismerhetetlen új Lambo terepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b160acdc-a022-4753-9a27-da84b1fa3635","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarország kiváló kereskedelmi kapcsolatokat ápol Kínával, egy ilyen kérés „vörös vonal” lenne Magyarország és az USA kapcsolatában.","shortLead":"Magyarország kiváló kereskedelmi kapcsolatokat ápol Kínával, egy ilyen kérés „vörös vonal” lenne Magyarország és az USA...","id":"20250515_A-kormany-Trump-kedveert-sem-szakitana-meg-kapcsolatait-Kinaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b160acdc-a022-4753-9a27-da84b1fa3635.jpg","index":0,"item":"aa3d7785-6cdc-401f-9293-43bcb2155288","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_A-kormany-Trump-kedveert-sem-szakitana-meg-kapcsolatait-Kinaval","timestamp":"2025. május. 15. 14:44","title":"Az Orbán-kormány Trump kedvéért sem szakítaná meg kapcsolatait Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58190b4-b686-4715-a1fc-4cd6313d44af","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai elnök első száz napja egyetlen agresszió volt egy önkényuralomra vágyó önjelölt király részéről – írja Michael Luttig. Csakhogy „egy despota uralma attól függ, meddig hajlandók azt eltűrni azok, akiket elnyom”. ","shortLead":"Az amerikai elnök első száz napja egyetlen agresszió volt egy önkényuralomra vágyó önjelölt király részéről – írja...","id":"20250515_the-atlantic-trump-kiraly-akar-lenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d58190b4-b686-4715-a1fc-4cd6313d44af.jpg","index":0,"item":"8dd76513-7552-4b79-b964-bee5a447c148","keywords":null,"link":"/360/20250515_the-atlantic-trump-kiraly-akar-lenni","timestamp":"2025. május. 15. 16:45","title":"Volt bíró: Vége a jogállamnak az USA-ban, Trump király akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f598978a-fd87-416b-a187-9817075869ff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ahogy a filmekben. ","shortLead":"Ahogy a filmekben. ","id":"20250515_Mukodott-a-regi-trukk-kulcs-nelkul-loptak-a-Ladat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f598978a-fd87-416b-a187-9817075869ff.jpg","index":0,"item":"99302023-2779-4f78-8894-14c746b36787","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_Mukodott-a-regi-trukk-kulcs-nelkul-loptak-a-Ladat","timestamp":"2025. május. 15. 08:36","title":"Működött a régi trükk, néhány drót össze, és máris kulcs nélkül lopták el a Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ukrán források szerint várhatóan csütörtök helyett csak pénteken újítják fel Isztambulban a több mint három éve megszakadt ukrán–orosz tárgyalásokat a lehetséges tűzszünetről, illetve a 2022 februárja tartó konfliktus végleges lezárásáról. A késés oka, hogy az ukrán várakozásokkal ellentétben nem jelent meg a török metropoliszban Vlagyimir Putyin orosz államfő, és emiatt a Törökországban tartózkodó Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csak délután jelölte ki a Kijevet képviselő politikusokat.","shortLead":"Ukrán források szerint várhatóan csütörtök helyett csak pénteken újítják fel Isztambulban a több mint három éve...","id":"20250515_kesik-a-kozvetlen-ukran-orosz-targyalasok-isztambuli-felujitasa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"e8ccf71f-bcc8-4e11-96f0-0c63afa26388","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_kesik-a-kozvetlen-ukran-orosz-targyalasok-isztambuli-felujitasa-ebx","timestamp":"2025. május. 15. 19:08","title":"Késik az isztambuli orosz–ukrán tárgyalás, Zelenszkij nem hisz Putyinnak, Trump is szkeptikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddee3a4-c87b-49f9-9698-ec9144ce00f6","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nagy Gábor Bálint büntetőbíró volt, majd onnan került a Legfőbb Ügyészségre, ahol kabinetfőnökségig és főosztályvezetőségig jutott, jelenleg a Pázmányon oktat büntetőjogot. Hallgatói korrekt és népszerű oktatóként jellemzik, szakmai előéletéről azonban nagyon keveset tudni.","shortLead":"Nagy Gábor Bálint büntetőbíró volt, majd onnan került a Legfőbb Ügyészségre, ahol kabinetfőnökségig és...","id":"20250515_nagy-gabor-Balint-legfobb-ugyesz-kicsoda-portre-lugos-orvos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eddee3a4-c87b-49f9-9698-ec9144ce00f6.jpg","index":0,"item":"9d1edb5d-af62-41a6-9090-bc8b970306a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_nagy-gabor-Balint-legfobb-ugyesz-kicsoda-portre-lugos-orvos-ebx","timestamp":"2025. május. 15. 15:33","title":"A lúgos orvos perében is képviselte már a vádat a leendő legfőbb ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]