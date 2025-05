Idén ismét naponta jelentkezünk a cannes-i filmfesztiválról, és a podcasttudósításunkból kiderül, hogy melyek lesznek a 2025-ös év legnagyobb filmes dobásai. Kedd este Robert De Niro életműdíja volt a nyitógála csúcspontja, amelyet ráadásul Leonardo DiCaprio adott át neki, akit De Niro személyesen választott ki tizenévesen az Ez a fiúk sorsa főszerepére. DiCaprio láthatóan elérzékenyült, amikor példaképét méltatta, és megemlítette két évvel ezelőtti közös filmjüket, az itt, Cannes-ban bemutatott Megfojtott virágokat is.

Nagy filmek, nagy szerepek: Robert De Niro életműve olyan, hogy nem lehetett nem díjazni Cannes-ban A többszörös Oscar-díjas Robert De Niro közönségkedvenc és színészgenerációk példaképe. Most, hogy életművéért is kitüntették Cannes-ban, felidézzük legismertebb filmjeit.

Persze nemcsak Martin Scorsesével dolgoztak mindketten korábban, hanem Quentin Tarantinóval is, aki a nyitógála legviccesebb pillanatait szolgáltatta, amikor lelkesen ordibálva és mikrofont dobálva hivatalosan is megnyitotta a 78. fesztivált. Szerdán Tarantino két kedvenc westernjét mutatja be a Cannes Classics szekcióban, De Niro pedig karrieráttekintő beszélgetésen sztorizgat majd.

Leonardo DiCaprio és Robert de Niro Cannes-ban Valery HACHE / AFP

A megnyitón az idei zsűrielnök, Juliette Binoche karrierjét is csodás montázsban méltatták A lét elviselhetetlen könnyűségétől Az angol betegen át a Sils Maria felhőiig. Binoche karrierje saját bevallása szerint is Cannes-ban született meg. Volt már a fesztivál poszterarca és legjobb színésznő díjazottja is, sőt tavaly éppen ő adta át az életműdíjat Meryl Streepnek. Zsűrijében többek között ott van Halle Berry, Jeremy Strong, Hong Sang-soo, Carlos Reygadas és Alba Rohrwacher is, akiktől nem számítunk feltétlenül kommersz, Hollywood-barát díjazottakra.

Ami a kommersz hollywoodi filmeket illeti, szerdán befut Tom Cruise a Mission: Impossible befejező részével, de nyitófilmnek az utóbbi időben inkább sztárokat felvonultató francia filmeket választanak. Idén viszont először olyat, amely első film, és nem szerepelnek benne ismert színészek. A Partir un jour (Egy nap elmegyünk) azonban abból a szempontból jó választásnak bizonyult, hogy könnyed, vicces és ismert slágerekre zendítenek rá a szereplői. A humora talán egy picit elveszhet a fordításban, és nem is szól semmi olyan fajsúlyos témáról, ami 2025-ben a filmvilágot foglalkoztatná – de erre itt lesz a következő két hét temérdek filmmel a világ minden pontjáról.

Partir Un Jour – Bande-annonce officielle HD Festival de Cannes 2025 – Film d’ouverture Un film de Amélie BONNIN, avec Juliette ARMANET, Bastien BOUILLON, François ROLLIN, Tewfik JALLAB et Dominique BLANC Sortie le 13 mai 2025 / https://www.pathefilms.com/fr/films/partir-un-jour/ Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père.

Az alább meghallgatható podcastadásunkban számba vesszük továbbá, hogy mely filmeket várjuk a legjobban az idei felhozatalból, köztük Kristen Stewart és Scarlett Johansson rendezését, A világ legrosszabb embere és a Titán rendezőinek új filmjeit, valamint az egyetlen idei magyar filmet a programban, a The Spectacle-t Kenyeres Bálinttól.