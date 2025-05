Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05b6c872-2a1c-42f9-b7ae-ceae4b1cc826","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ING Bank vezető elemzője szerint a növekedési kilátások borúsak, a kereslet tartós hiánya pedig az eddig munkaerőt tartalékolókat is a leépítések irányába löki.","shortLead":"Az ING Bank vezető elemzője szerint a növekedési kilátások borúsak, a kereslet tartós hiánya pedig az eddig munkaerőt...","id":"20250523_elemzo-munkanelkuliseg-foglalkoztatottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05b6c872-2a1c-42f9-b7ae-ceae4b1cc826.jpg","index":0,"item":"01677338-0042-4712-9388-2123f45eb73c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_elemzo-munkanelkuliseg-foglalkoztatottsag","timestamp":"2025. május. 23. 10:20","title":"Elemző: A magyar gazdaság 2022 közepe óta tartó stagnálása most már kezd begyűrűzni a munkaerőpiacra is, több leépítés is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8e11d4-6aef-4311-ab2b-f396fb7a4995","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Persze – ismeri el az elemző – nem biztos, hogy Orbán Viktor átadja a stafétát másnak a Fideszben, mert talán úgy látja, 2026 még nyerhető. És ön szerint? Szavazzon!","shortLead":"Persze – ismeri el az elemző – nem biztos, hogy Orbán Viktor átadja a stafétát másnak a Fideszben, mert talán...","id":"20250523_torok-gabor-orban-viktor-miniszterelnok-jeloltseg-fidesz-valasztas-2026","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8e11d4-6aef-4311-ab2b-f396fb7a4995.jpg","index":0,"item":"bc7edf31-73d7-400e-817e-cfb7d939d818","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_torok-gabor-orban-viktor-miniszterelnok-jeloltseg-fidesz-valasztas-2026","timestamp":"2025. május. 23. 11:33","title":"Török Gábor: Orbánnak a saját érdekében lassan el kellene gondolkodnia a miniszterelnök-jelöltség átadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57d04f8-8d14-4a0a-a96c-323856a106a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Beelőzött a Huawei, mondhatnánk, ugyanis egy olyan összehajtható géppel rukkolt ki, amelyik olyan, mint ha az Apple sokat pletykált hajtható iPadje (MacBookja?) lenne.","shortLead":"Beelőzött a Huawei, mondhatnánk, ugyanis egy olyan összehajtható géppel rukkolt ki, amelyik olyan, mint ha az Apple...","id":"20250524_huawei-matebook-fold-ultimate-bemutato-osszehajthato-notebook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c57d04f8-8d14-4a0a-a96c-323856a106a0.jpg","index":0,"item":"80f1e396-fe9f-4fb8-b35e-d0641f572ff5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250524_huawei-matebook-fold-ultimate-bemutato-osszehajthato-notebook","timestamp":"2025. május. 24. 16:03","title":"Egy elég különleges számítógéppel rukkolt ki a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d70e5e-2d70-4008-89ac-02df1fe59152","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amiben Orbán van, az leszálló ágnak tűnik a válság miatt, de hogy ez a rendszerének a végét is jelenti-e, az ma nyitott kérdés Zárug Péter Farkas szerint. A politológus Magyar Péterről úgy látja, sokan beleszaladtak már félmeztelenül a bozóttűzbe, de ő nem fog.","shortLead":"Amiben Orbán van, az leszálló ágnak tűnik a válság miatt, de hogy ez a rendszerének a végét is jelenti-e, az ma nyitott...","id":"20250523_zarug-peter-farkas-politologus-orban-viktor-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93d70e5e-2d70-4008-89ac-02df1fe59152.jpg","index":0,"item":"70a07594-ec18-4a91-aaca-2180d2eb1701","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_zarug-peter-farkas-politologus-orban-viktor-valasztas","timestamp":"2025. május. 23. 14:20","title":"Orbán nagy válságáról beszél Zárug Péter Farkas jobboldali politológus, de egy választási vereség után sem temetné még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62f2fc5-014d-45e1-8d08-6914c5911c9d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A férfi 2001 óta nem is vezethetne, de ez nem tarotta vissza. ","shortLead":"A férfi 2001 óta nem is vezethetne, de ez nem tarotta vissza. ","id":"20250523_24-eve-nem-ivezethetne-ittas-baleset-gyori-autos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a62f2fc5-014d-45e1-8d08-6914c5911c9d.jpg","index":0,"item":"6d1df109-568c-4527-8df2-76e012f2da3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_24-eve-nem-ivezethetne-ittas-baleset-gyori-autos","timestamp":"2025. május. 23. 10:34","title":"24 éve végleg eltiltották a vezetéstől, ittasan mégis több balesetet is okozott egy győri autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71449b1-8013-4c61-8b47-c1d9e00bb38c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt polgármester nagylelkűségét nem nézték jó szemmel párttársai sem, tavaly ősszel ki akarták zárni a Fideszből.","shortLead":"A volt polgármester nagylelkűségét nem nézték jó szemmel párttársai sem, tavaly ősszel ki akarták zárni a Fideszből.","id":"20250523_paks-vegkielegites-polgarmester-fidesz-onkormanyzat-birosag-peci-torvenyszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d71449b1-8013-4c61-8b47-c1d9e00bb38c.jpg","index":0,"item":"fed66e6c-0fdd-4601-829f-879a60d6d32b","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_paks-vegkielegites-polgarmester-fidesz-onkormanyzat-birosag-peci-torvenyszek","timestamp":"2025. május. 23. 19:29","title":"Több mint 40 milliót kellene visszafizetnie a volt paksi főjegyzőnek a 63 milliós végkielégítéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cb188e-9147-45f5-9ea4-253bd74ffa90","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha péntek, akkor rádiónyilatkozat Orbán Viktortól a Kossuthon. Téma lett volna bőven: felmerült, hogy minden uniós forrást vonjanak meg Magyarországtól, újabb közvélemény-kutatás méri a Tisza 7 százalékos előnyét, nem csitul az „átláthatósági” törvény körüli botrány, és már a KDNP-ben is van, aki kritizál. Ezek helyett főleg Ukrajnát, az ellenzéket és az EU-t bírálta a kormányfő.","shortLead":"Ha péntek, akkor rádiónyilatkozat Orbán Viktortól a Kossuthon. Téma lett volna bőven: felmerült, hogy minden uniós...","id":"20250523_Orban-Viktor-Kossuth-radio-radiointerju-pentek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35cb188e-9147-45f5-9ea4-253bd74ffa90.jpg","index":0,"item":"5a8c6c72-2094-4d3c-b266-001413c652fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_Orban-Viktor-Kossuth-radio-radiointerju-pentek-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 07:41","title":"Orbán Viktor: „Egy háború- és ukránbarát propagandahálózat működik Magyarországon, de megtettük a lépéseket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Magam is meghallgattam a Hyper, hyper című számukat” – hízelgett a helyi polgármester az ott koncertező technocsapatnak 1995. május 25-én. A trió ugyanis nem Budapesten, hanem Sarkadon kezdte meg a magyarországi turnéját. Csodálatos videó is készült a látogatásról.","shortLead":"„Magam is meghallgattam a Hyper, hyper című számukat” – hízelgett a helyi polgármester az ott koncertező...","id":"20250524_Magam-is-meghallgattam-a-Hyper-hyper-cimu-szamukat-hizelgett-sarkadi-polgarmester-az-ott-koncertezo-Scooternek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55.jpg","index":0,"item":"7ab0c433-a17c-45c8-bb4c-409df67f1f2e","keywords":null,"link":"/elet/20250524_Magam-is-meghallgattam-a-Hyper-hyper-cimu-szamukat-hizelgett-sarkadi-polgarmester-az-ott-koncertezo-Scooternek","timestamp":"2025. május. 24. 14:30","title":"Poptörténeti szenzáció: harminc éve Sarkadon lépett fel a Scooter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]