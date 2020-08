Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök nem szeretné, ha más kezébe kerülne a hatalom.","shortLead":"A fehérorosz elnök nem szeretné, ha más kezébe kerülne a hatalom.","id":"20200817_aljakszandr_lukasenka_feheroroszorszag_valasztas_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f69b97-ebe4-4415-b357-47586ba149c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_aljakszandr_lukasenka_feheroroszorszag_valasztas_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:50","title":"Lukasenka: Amíg engem meg nem ölnek, nem lesz új választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy fasiszta báb – mondta a jelenlegi elnök a demokrata Joe Bidenről egyik kampányállomásán.","shortLead":"Egy fasiszta báb – mondta a jelenlegi elnök a demokrata Joe Bidenről egyik kampányállomásán.","id":"20200818_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_usa_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a22c87-af3b-4260-a141-20575e4984ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_usa_kampany","timestamp":"2020. augusztus. 18. 05:03","title":"Trump szerint ellenfelében, Bidenben \"semmi izgató nincs\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de4f8dbf-ad90-4c53-8525-859fc538bfd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint a kerület a \"homoszexualizmus fellegvára\" lett. 