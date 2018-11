Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szintre emelte a menekültvédelmet egy holland templom.","shortLead":"Új szintre emelte a menekültvédelmet egy holland templom.","id":"20181126_Ilyen_amikor_a_menekulteken_tenyleg_segit_az_imadsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365ee439-2f25-4b9d-91b5-ef0a653a4adc","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Ilyen_amikor_a_menekulteken_tenyleg_segit_az_imadsag","timestamp":"2018. november. 26. 13:13","title":"Ilyen, amikor a menekülteken tényleg segít az imádság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendőrség egyik esetben sem szabott ki büntetést, mert miután hozzájuk került az ügy, rejtélyes módon minden megrendelt termék megérkezett a vásárlókhoz.","shortLead":"A rendőrség egyik esetben sem szabott ki büntetést, mert miután hozzájuk került az ügy, rejtélyes módon minden...","id":"20181127_Negyen_is_feljelentettek_a_magyar_webshopot_de_meg_mindig_mukodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29120ab1-7fea-4537-9b44-76031e783150","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_Negyen_is_feljelentettek_a_magyar_webshopot_de_meg_mindig_mukodik","timestamp":"2018. november. 27. 07:12","title":"Négyen is feljelentették a magyar webshopot, de még mindig működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08cf21f3-1d73-4e3a-9348-1089ffa86295","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új gyárat terveznek Közép-Kelet-Európában a németek.","shortLead":"Új gyárat terveznek Közép-Kelet-Európában a németek.","id":"20181126_A_debreceni_BMWgyarat_is_lekorozheti_Gyor_ha_befut_a_Volkswagennel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08cf21f3-1d73-4e3a-9348-1089ffa86295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3e0cc0-b706-4517-ab24-d21a52b0afb7","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_A_debreceni_BMWgyarat_is_lekorozheti_Gyor_ha_befut_a_Volkswagennel","timestamp":"2018. november. 26. 15:28","title":"A debreceni BMW-gyárat is lekörözheti Győr, ha befut a Volkswagennél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kormányhivatali döntés miatt Debrecenben minden reklámhordozó után adót kell fizetni jövőre. Lehet, ez más városokra is vonatkozik.","shortLead":"Egy kormányhivatali döntés miatt Debrecenben minden reklámhordozó után adót kell fizetni jövőre. Lehet, ez más...","id":"20181126_Orszagos_lehet_a_plakatado_Debrecen_mar_lepett_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a579197a-199e-4160-a3b1-ee10d0e44cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Orszagos_lehet_a_plakatado_Debrecen_mar_lepett_is","timestamp":"2018. november. 26. 09:32","title":"Országos lehet a plakátadó, Debrecen már lépett is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Alig jelentette be Luigi di Maio miniszterelnök-helyettes, hogy nem ragaszkodnak mindenáron a jövő évi költségvetés minden számához, a deficithez sem, emelkedni kezdtek a részvényárfolyamok a tőzsdén Milánóban. Az AFP szerint több mint 3%-os a növekedés, amely optimizmust jelez az elmúlt hetek bánatos pesszimizmusa után. Mi történt?","shortLead":"Alig jelentette be Luigi di Maio miniszterelnök-helyettes, hogy nem ragaszkodnak mindenáron a jövő évi költségvetés...","id":"20181126_Roma_megis_enged_Brusszelnek_a_koltsegvetesi_csataban_szarnyal_a_tozsde_Milanoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a7cd3f-9632-4e48-9e16-3666fb18f790","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Roma_megis_enged_Brusszelnek_a_koltsegvetesi_csataban_szarnyal_a_tozsde_Milanoban","timestamp":"2018. november. 26. 11:33","title":"Róma mégis enged Brüsszelnek a költségvetési csatában, szárnyal a tőzsde Milánóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4bae069-2d09-48af-9792-8153a8e89141","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A már ötszörös világbajnok brit negyedik Abu-Dzabibeli győzelmét aratta. A második Sebastian Vettel, a harmadik Verstappen lett. ","shortLead":"A már ötszörös világbajnok brit negyedik Abu-Dzabibeli győzelmét aratta. A második Sebastian Vettel, a harmadik...","id":"20181125_Hamiltongyozelemmel_ert_veget_az_idei_F1szezon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4bae069-2d09-48af-9792-8153a8e89141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07b7d88-5faf-4cee-9632-078ec5eeadf7","keywords":null,"link":"/sport/20181125_Hamiltongyozelemmel_ert_veget_az_idei_F1szezon","timestamp":"2018. november. 25. 16:49","title":"Hamilton-győzelemmel ért véget az idei F1-szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bff1ed-cb7f-4886-b835-f2fd50fcc369","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyébként tényleg egy olyan darab, amelynek van stílusa.","shortLead":"Egyébként tényleg egy olyan darab, amelynek van stílusa.","id":"20181127_lincoln_navigator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00bff1ed-cb7f-4886-b835-f2fd50fcc369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e978f08-b8fd-49eb-947a-3c9359c3906b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181127_lincoln_navigator","timestamp":"2018. november. 27. 12:27","title":"Ez az amerikai autó annyira megy, hogy van, ahol elfogyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7747a8b8-0486-4949-8909-a45d3f8ffd56","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Megszületett a megállapodás a Brexit feltételeiről a vasárnapi, rendkívüli EU-csúcson. Ám ez távolról sem jelenti azt, hogy elhárult a rendezetlen Brexit veszélye.","shortLead":"Megszületett a megállapodás a Brexit feltételeiről a vasárnapi, rendkívüli EU-csúcson. Ám ez távolról sem jelenti azt...","id":"20181125_Vegre_tudjuk_mit_jelent_a_Brexit_Most_a_briteken_a_sor_hogy_belenyugodjanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7747a8b8-0486-4949-8909-a45d3f8ffd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35aaa87b-df40-4112-ae71-7f84547f925d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Vegre_tudjuk_mit_jelent_a_Brexit_Most_a_briteken_a_sor_hogy_belenyugodjanak","timestamp":"2018. november. 25. 14:05","title":"Orbán is elérzékenyült azon a napon, amikor megtudtuk, mit jelent a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]