[{"available":true,"c_guid":"07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Bocsánatot kért egy orosz kisváros polgármestere, mert fehérre festették a környezetszennyezés miatt elszíneződött havat.","shortLead":"Bocsánatot kért egy orosz kisváros polgármestere, mert fehérre festették a környezetszennyezés miatt elszíneződött...","id":"20181219_Akkora_volt_a_kornyezetszennyezes_hogy_elszinezodott_a_ho_az_onkormanyzat_befestette_feherre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b8b57b-f834-46b3-a623-9818b9c9010b","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Akkora_volt_a_kornyezetszennyezes_hogy_elszinezodott_a_ho_az_onkormanyzat_befestette_feherre","timestamp":"2018. december. 19. 17:36","title":"Akkora volt a környezetszennyezés, hogy elszíneződött a hó, az önkormányzat befestette fehérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"999b8bea-b722-4d66-a3d0-0d195cae2773","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország a háborús konfliktusok sújtotta térségben több ezer családon segített, iskolát, kórházat, templomot épített – mondta a külügyi államtitkár.","shortLead":"Magyarország a háborús konfliktusok sújtotta térségben több ezer családon segített, iskolát, kórházat, templomot...","id":"20181220_Magyaramerikai_megallapodas_az_uldozott_keresztenyek_vedelmerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=999b8bea-b722-4d66-a3d0-0d195cae2773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a78a35-fee1-4d91-b5bb-f513609a21e8","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Magyaramerikai_megallapodas_az_uldozott_keresztenyek_vedelmerol","timestamp":"2018. december. 20. 08:52","title":"Magyar-amerikai megállapodás az üldözött keresztények védelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új harckocsik és önjáró tüzérségi lövegek vásárlásáról írtak alá szerződést szerdán a Honvédelmi Minisztériumban.","shortLead":"Új harckocsik és önjáró tüzérségi lövegek vásárlásáról írtak alá szerződést szerdán a Honvédelmi Minisztériumban.","id":"20181219_Uj_harckocsikat_vesz_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe3a651-94e5-44f2-932e-90fcf7c64870","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Uj_harckocsikat_vesz_Magyarorszag","timestamp":"2018. december. 19. 09:41","title":"Új harckocsikat vesz Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint a köztársasági elnök jobban tette volna, ha inkább két közleményt ad ki.","shortLead":"A politikai elemző szerint a köztársasági elnök jobban tette volna, ha inkább két közleményt ad ki.","id":"20181220_Torok_Gabor_a_Facebookon_szolt_be_Ader_Janosnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cc8791-e281-4fa7-b27a-39df0861f501","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Torok_Gabor_a_Facebookon_szolt_be_Ader_Janosnak","timestamp":"2018. december. 20. 18:43","title":"Török Gábor a Facebookon szólt be Áder Jánosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6813150-629a-45f5-b246-605edc9e6d8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi az egyik pillanatban még energikusan játszotta a Télapót, majd hanyatt esett és meghalt. ","shortLead":"A férfi az egyik pillanatban még energikusan játszotta a Télapót, majd hanyatt esett és meghalt. ","id":"20181219_Mikulas_iskolai_unnepseg_szinesz_musor_szivinfarktus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6813150-629a-45f5-b246-605edc9e6d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e3b2b8-30c4-47f1-93d2-d01b45e74496","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Mikulas_iskolai_unnepseg_szinesz_musor_szivinfarktus","timestamp":"2018. december. 19. 13:59","title":"Holtan esett össze a Mikulás az iskolai ünnepségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14fde4c-e9b1-4074-810f-e1b19faf0abd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak azért is felolvasták az öt pontot a koppenhágai magyar nagykövetségnél.","shortLead":"De csak azért is felolvasták az öt pontot a koppenhágai magyar nagykövetségnél.","id":"20181219_Azzal_fenyegettek_a_Daniaban_tunteto_magyarokat_hogy_kamionnal_hajtanak_belejuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f14fde4c-e9b1-4074-810f-e1b19faf0abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c8e811-9cf1-46e8-8c12-45f464e65e64","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Azzal_fenyegettek_a_Daniaban_tunteto_magyarokat_hogy_kamionnal_hajtanak_belejuk","timestamp":"2018. december. 19. 06:17","title":"Azzal fenyegették a Dániában tüntető magyarokat, hogy kamionnal hajtanak közéjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef788844-3cc2-45ed-b579-0138453522d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte több városban tüntettek, a tudósítások alapján Szombathelyen voltak a legtöbben.","shortLead":"Országszerte több városban tüntettek, a tudósítások alapján Szombathelyen voltak a legtöbben.","id":"20181218_Szombathelyen_is_egy_Meszaroslaphoz_vonultak_a_tuntetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef788844-3cc2-45ed-b579-0138453522d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738d8cee-3931-4977-8e56-ed6548b6d71c","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Szombathelyen_is_egy_Meszaroslaphoz_vonultak_a_tuntetok","timestamp":"2018. december. 18. 22:17","title":"Több mint ezren vonultak Szombathelyen is egy Mészáros-laphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19256f0a-960f-40b8-84c2-731da6297aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181220_Javor_Benedek_megmondta_mi_az_alapveto_kulonbseg_Schmitt_Pal_es_Ader_Janos_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19256f0a-960f-40b8-84c2-731da6297aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e42dd5-0b20-4018-bf7d-be66bd6dc86b","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Javor_Benedek_megmondta_mi_az_alapveto_kulonbseg_Schmitt_Pal_es_Ader_Janos_kozott","timestamp":"2018. december. 20. 17:53","title":"Jávor Benedek megmondta, mi az alapvető különbség Schmitt Pál és Áder János között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]