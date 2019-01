Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3193f7f1-3245-4a31-a7d2-a0a06bb04d2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kelenföldön a mennyezet egy része leszakadt, a Nyugatiban beázik -–mindkét helyen állványokat találunk. A kelenföldi jegypénztárt a metróhoz költöztetnék, a Nyugatit felújítanák, de még mindkettőre várni kell.","shortLead":"Kelenföldön a mennyezet egy része leszakadt, a Nyugatiban beázik -–mindkét helyen állványokat találunk. A kelenföldi...","id":"20190108_Kelenfold_es_a_Nyugati_allomasepulete_is_omladozik_a_megoldasra_meg_varni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3193f7f1-3245-4a31-a7d2-a0a06bb04d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c34500d-6e00-48ee-aa90-c37d0e0be10e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Kelenfold_es_a_Nyugati_allomasepulete_is_omladozik_a_megoldasra_meg_varni_kell","timestamp":"2019. január. 08. 19:53","title":"Kelenföld és a Nyugati állomásépülete is omladozik, a megoldásra még várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230e31b1-99f8-4856-b2ca-816861d04914","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Senki nem sérült meg.","shortLead":"Senki nem sérült meg.","id":"20190108_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M0son","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=230e31b1-99f8-4856-b2ca-816861d04914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21217287-76e6-4ffb-8cb8-19e8737b0d9d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190108_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M0son","timestamp":"2019. január. 08. 18:53","title":"Kamion és személyautó ütközött az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tragédiával végződhetett volna egy delaware-i tűzeset, ha egy 13 éves fiú nem lett volna Netflix-rajongó.","shortLead":"Tragédiával végződhetett volna egy delaware-i tűzeset, ha egy 13 éves fiú nem lett volna Netflix-rajongó.","id":"20190110_amerikai_tindzser_netflixezett_megmenekultek_a_tuztol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e19911-4205-4529-afc7-13581899828c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_amerikai_tindzser_netflixezett_megmenekultek_a_tuztol","timestamp":"2019. január. 10. 11:03","title":"Netflix-függő a 13 éves amerikai fiú – ez mentette meg az egész család életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok telefonon találhatók előre telepített alkalmazások, ezek többsége azonban letörölhető, ha a felhasználó nem tart rájuk igényt. Úgy tűnik, a Facebookról ez már nem mondható el.","shortLead":"Sok telefonon találhatók előre telepített alkalmazások, ezek többsége azonban letörölhető, ha a felhasználó nem tart...","id":"20190110_samsung_galaxy_s8_facebook_alkalmazast_nem_lehet_letorolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be568bd1-6e4d-4fe3-aa51-137888e91fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_samsung_galaxy_s8_facebook_alkalmazast_nem_lehet_letorolni","timestamp":"2019. január. 10. 09:33","title":"Ezt így hogy? Több Samsung telefonról nem lehet letörölni a Facebook alkalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Flucinar N kenőcsöt a lengyel gyógyszerhatóság bejelentése alapján kezdték vizsgálni.","shortLead":"A Flucinar N kenőcsöt a lengyel gyógyszerhatóság bejelentése alapján kezdték vizsgálni.","id":"20190108_Minosegi_hiba_miatt_kivont_egy_gyogyszert_a_forgalombol_az_OGYEI","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b04b208-2856-4319-a11e-c8d52769bb8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Minosegi_hiba_miatt_kivont_egy_gyogyszert_a_forgalombol_az_OGYEI","timestamp":"2019. január. 08. 14:55","title":"Minőségi hiba miatt kivont egy gyógyszert a forgalomból az OGYÉI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1200adf8-ac3d-46ac-9460-40c8d201e800","c_author":"Bunge Zrt.","category":"brandcontent","description":"Konyhánk sajnos komoly hulladéktermelő lehet, gondoljunk csak az élelmiszerek csomagolására, a zöldségek és gyümölcsök nejlonzacskóira és dobozaira, a sok feleslegesen elhasznált vízre és energiára. Olyan egyszerű, könnyen betartható tippeket, trükköket osztunk meg cikkünkben, amelyekkel rengeteget tehetünk a környezetünk védelmében.","shortLead":"Konyhánk sajnos komoly hulladéktermelő lehet, gondoljunk csak az élelmiszerek csomagolására, a zöldségek és gyümölcsök...","id":"20181214_101_tipp_amivel_kornyezettudatosabb_lehet_a_konyhank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1200adf8-ac3d-46ac-9460-40c8d201e800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"debd7fcb-e5c0-4a54-b6e3-81032c19996b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181214_101_tipp_amivel_kornyezettudatosabb_lehet_a_konyhank","timestamp":"2019. január. 10. 07:32","title":"Két életű maradékok, avagy hogyan legyünk kreatívan környezettudatosak a konyhában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nikola Gruevszki volt macedón kormányfőt – akit egy korrupciós ügyben két év börtönre ítéltek hazájában – megpróbálták megkörnyékezni az új szkopjei kormány képviselői, és azt ajánlották neki, enyhébb büntetést kap, ha támogatja a görög–macedón névvita megoldását lehetővé országnév váltást. Az állítólagos javaslatról az Infomax nevű hírportál számolt be, egy olyan neve mellőzését kérő személyre hivatkozva, aki találkozott Budapesten a Magyarországon menedéket kapott exkormányfővel. A közvetítőn keresztül Gruevszki sorosozott is egy jót.","shortLead":"Nikola Gruevszki volt macedón kormányfőt – akit egy korrupciós ügyben két év börtönre ítéltek hazájában – megpróbálták...","id":"20190108_Gruevszkit_megkornyekeztek_am_Orban_baratja_nem_hagyta_magat__allitja_egy_rejtelyes_kozvetito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fff3567-03e5-44f7-a45c-9550f9528365","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Gruevszkit_megkornyekeztek_am_Orban_baratja_nem_hagyta_magat__allitja_egy_rejtelyes_kozvetito","timestamp":"2019. január. 08. 14:32","title":"Gruevszkit megkörnyékezték, ám Orbán barátja nem hagyta magát – állítja egy rejtélyes közvetítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c7af63-ad64-4939-ada1-5a8e25d8146c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Debrecenben ma már kétszer volt, ideje a budapesti Időkép-kamerát is kihasználni.","shortLead":"Debrecenben ma már kétszer volt, ideje a budapesti Időkép-kamerát is kihasználni.","id":"20190108_A_Florian_teri_idokepkamera_elott_is_aktivizalta_magat_egy_O1Gtaposo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2c7af63-ad64-4939-ada1-5a8e25d8146c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990d0288-9cee-4b32-a545-dae267ea8d8e","keywords":null,"link":"/elet/20190108_A_Florian_teri_idokepkamera_elott_is_aktivizalta_magat_egy_O1Gtaposo","timestamp":"2019. január. 08. 20:16","title":"A Flórián téri Időkép-kamera előtt is aktivizálta magát egy O1G-taposó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]