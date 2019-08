Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39e6caad-4cec-4c63-a41c-05de8d5eba54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lényegében a Go Pro akciókamerát változtatta okostelefonná a Motorola. Itt a Motorola One Action.","shortLead":"Lényegében a Go Pro akciókamerát változtatta okostelefonná a Motorola. Itt a Motorola One Action.","id":"20190822_motorola_one_action_okostelefon_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39e6caad-4cec-4c63-a41c-05de8d5eba54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8abb93a-17b0-4bb6-b538-159934e8eca0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_motorola_one_action_okostelefon_kamera","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:03","title":"Androidos telefonnal helyettesítené a Motorola a Go Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte olasz kormányfő kedd délután bejelentette, hogy este benyújtja lemondását az olasz államfőnek.","shortLead":"Giuseppe Conte olasz kormányfő kedd délután bejelentette, hogy este benyújtja lemondását az olasz államfőnek.","id":"20190820_Lemondott_az_olasz_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce50ba9b-5a10-446e-a37a-37a2869cf7c8","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Lemondott_az_olasz_miniszterelnok","timestamp":"2019. augusztus. 20. 16:27","title":"Lemondott az olasz miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom megyében van életben figyelmeztetés az időjárás miatt.","shortLead":"Tizenhárom megyében van életben figyelmeztetés az időjárás miatt.","id":"20190821_Marad_a_hoseg_jon_a_vihar_masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92de3896-c2f3-4bee-aae5-1531f47cf02c","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Marad_a_hoseg_jon_a_vihar_masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. augusztus. 21. 05:35","title":"Marad a hőség, jön a vihar, másodfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a520ca0-31b3-41dd-a8e9-252d9d342b4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha úgy érzi minden tizedik autó az utcán Astra vagy Swift, akkor tökéletesen látja. ","shortLead":"Ha úgy érzi minden tizedik autó az utcán Astra vagy Swift, akkor tökéletesen látja. ","id":"20190821_A_felmillio_Swift_es_Astra_orszaga_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a520ca0-31b3-41dd-a8e9-252d9d342b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d94bc5-ce13-44a7-b5cf-0a25aeb17d82","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_A_felmillio_Swift_es_Astra_orszaga_vagyunk","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:22","title":"A félmillió Swift és Astra országa vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b6756a-6704-4e7b-9f5b-e317650e16b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, végtelen módon lehet variálni ezeket a szabálytalan járműszállítmányokat. ","shortLead":"Úgy tűnik, végtelen módon lehet variálni ezeket a szabálytalan járműszállítmányokat. ","id":"20190821_Ujabb_kulonleges_trelerkombinaciot_kaptak_el_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54b6756a-6704-4e7b-9f5b-e317650e16b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12812e3-1f81-48e2-b1e3-cb57203916ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Ujabb_kulonleges_trelerkombinaciot_kaptak_el_a_rendorok","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:28","title":"Újabb különleges trélerkombinációt kaptak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7092608-dbf3-432a-9bf6-15315a6f3385","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évről évre egyre többen érkeznek repülővel Budapestre, vagy utaznak innen indulva.","shortLead":"Évről évre egyre többen érkeznek repülővel Budapestre, vagy utaznak innen indulva.","id":"20190821_Annyian_repultek_Ferihegyen_iden_juliusig_mint_a_Malev_utolso_eveben_12_honap_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7092608-dbf3-432a-9bf6-15315a6f3385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec15a8e-f775-4862-9e26-a16b9be6147b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Annyian_repultek_Ferihegyen_iden_juliusig_mint_a_Malev_utolso_eveben_12_honap_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:05","title":"Annyian repültek Ferihegyen idén júliusig, mint a Malév utolsó évében 12 hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egy éve Franciaországban élő rendező továbbra sem bírja megtenni, hogy ne foglalkozzon azzal, ami Magyarországon történik.","shortLead":"Az egy éve Franciaországban élő rendező továbbra sem bírja megtenni, hogy ne foglalkozzon azzal, ami Magyarországon...","id":"20190822_Schilling_Arpad_Annyit_mondasz_magyar_vagy_es_lemondoan_bolintanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21b8745-70f3-4011-ac76-48db7525c3c6","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Schilling_Arpad_Annyit_mondasz_magyar_vagy_es_lemondoan_bolintanak","timestamp":"2019. augusztus. 22. 08:25","title":"Schilling Árpád: Annyit mondasz, magyar vagy, és lemondóan bólintanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7233a7-fc6b-47de-b4ad-b1a683d78e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semmi nem robbant, egy időjárási jelenség az oka.","shortLead":"Semmi nem robbant, egy időjárási jelenség az oka.","id":"20190821_microburst_balaton_legzuhatag_gombafelho","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f7233a7-fc6b-47de-b4ad-b1a683d78e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b3e169-d12d-41eb-9fab-261b32352773","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_microburst_balaton_legzuhatag_gombafelho","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:31","title":"Furcsa, gombaszerű felhő jelent meg a Balaton fölött, de nyugalom, nem attól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]