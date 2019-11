Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc évre visszamenőleg. Az elnök korábban nem volt hajlandó erre, most már az ügyészség kötelezi rá.","shortLead":"Nyolc évre visszamenőleg. Az elnök korábban nem volt hajlandó erre, most már az ügyészség kötelezi rá.","id":"20191104_donald_trump_adobevallas_new_york_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15049d5b-c804-47b3-a0c7-b474dd2f24da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_donald_trump_adobevallas_new_york_ugyeszseg","timestamp":"2019. november. 04. 18:06","title":"Szorul a hurok Trump nyaka körül, át kell adnia az adóbevallásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c48c9e-7394-4b77-a3ef-6c8fbd883ac0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy nagy, egyszeri tétel nélkül a harmadik negyedéves Ferrari-adat nem néz ki annyira jól, mint a tavalyi, de az év egészében még így is kétszámjegyű a növekedés.","shortLead":"Egy nagy, egyszeri tétel nélkül a harmadik negyedéves Ferrari-adat nem néz ki annyira jól, mint a tavalyi, de az év...","id":"20191106_Oriasit_esett_a_Ferrari_nyeresege_de_igy_is_van_okuk_az_optimizmusra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c48c9e-7394-4b77-a3ef-6c8fbd883ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89248be2-ca7e-456d-b474-99cb25f3d374","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Oriasit_esett_a_Ferrari_nyeresege_de_igy_is_van_okuk_az_optimizmusra","timestamp":"2019. november. 06. 07:48","title":"Óriásit esett a Ferrari nyeresége, de így is van okuk az optimizmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea76ec5-cfe5-498c-8cc1-b7cc565daaaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hivatalos bejelentés előtt már valós fotó szivárgott ki a modern köntösbe öltöztetett Motorola Razr telefonról. Izgalmas és kecses lesz az újdonság, legfeljebb az ára lesz kicsit lelombozó.","shortLead":"A hivatalos bejelentés előtt már valós fotó szivárgott ki a modern köntösbe öltöztetett Motorola Razr telefonról...","id":"20191104_kiszivargott_kep_osszehajthato_motorola_razr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea76ec5-cfe5-498c-8cc1-b7cc565daaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fb643f-89cf-4176-8b31-25a6ca2094ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_kiszivargott_kep_osszehajthato_motorola_razr","timestamp":"2019. november. 04. 11:03","title":"Kiszivárgott fotó: ilyen a Motorola nagy klasszikus telefonjának most érkező, összehajtható kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d6a946-8d01-4da1-bf16-5baceed7cfb2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Van az a pénz, aminek pusztán már az ígérete is képes válságba jutott házasságokat megmenteni – még ha esetleg csak átmenetileg is. Ezt látszik bizonyítani a nemrég nyilvánosságra hozott friss statisztika, amely a válások számának tavalyi jelentős visszaeséséről árulkodik.","shortLead":"Van az a pénz, aminek pusztán már az ígérete is képes válságba jutott házasságokat megmenteni – még ha esetleg csak...","id":"201944_kevesebb_bontoper_azegykek_konnyebben_valnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82d6a946-8d01-4da1-bf16-5baceed7cfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36dcacc5-f495-4979-b088-25bea8ea7d0f","keywords":null,"link":"/360/201944_kevesebb_bontoper_azegykek_konnyebben_valnak","timestamp":"2019. november. 05. 09:30","title":"Pénzt kaptak a családok, kevesebb lett a válás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548f43f9-b8a5-4649-a9b4-38ad2e39559a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Éppen száznegyven éve, 1879. november 5-én halt meg James Clerk Maxwell skót fizikus, az elektromágneses térelmélet megalkotója, aki egy sor más felfedezésével hozzájárult mai világunkhoz.","shortLead":"Éppen száznegyven éve, 1879. november 5-én halt meg James Clerk Maxwell skót fizikus, az elektromágneses térelmélet...","id":"20191105_james_clerk_maxwell_fizikus_elete_halala_felfedezesei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548f43f9-b8a5-4649-a9b4-38ad2e39559a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a601267-c018-4a3b-b94e-3727118402a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_james_clerk_maxwell_fizikus_elete_halala_felfedezesei","timestamp":"2019. november. 05. 07:03","title":"25 évesen lett professzor, borzasztó előadó volt, de rengeteg mindent köszönhetünk neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6a9e98-8a4e-469f-8fd1-a22b5ba7dbe7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyargyűlölettel vádolták meg a Wass Albertet lenácizó Karácsony Gergelyt.","shortLead":"Magyargyűlölettel vádolták meg a Wass Albertet lenácizó Karácsony Gergelyt.","id":"20191105_wass_albert_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d6a9e98-8a4e-469f-8fd1-a22b5ba7dbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9c6bba-72d6-465c-bde6-4bf3a068e77b","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_wass_albert_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_","timestamp":"2019. november. 05. 11:56","title":"Wass Albert-es molinóval állták útját Karácsony Gergelynek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab428d98-eabf-4aac-89aa-3753259b3e1a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozóknak nem meglepő módon tetszett a szabadpéntek, és még a termelékenységük is kilőtt.","shortLead":"A dolgozóknak nem meglepő módon tetszett a szabadpéntek, és még a termelékenységük is kilőtt.","id":"20191104_Nagyon_bejott_a_negynapos_munkahet_a_Microsoftnal_Japanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab428d98-eabf-4aac-89aa-3753259b3e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3e8cd8-0b4b-49b6-ac17-ac8703767e48","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_Nagyon_bejott_a_negynapos_munkahet_a_Microsoftnal_Japanban","timestamp":"2019. november. 04. 09:36","title":"Nagyon bejött a négynapos munkahét a Microsoftnak Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerős az NVI döntése. A megismételt szavazásokon ugyanazok a jelöltek indulhatnak.","shortLead":"Jogerős az NVI döntése. A megismételt szavazásokon ugyanazok a jelöltek indulhatnak.","id":"20191104_onkormanyzati_valasztas_megismetlese_10_telepules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7ef428-81da-49d6-9804-99ec06e36494","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_onkormanyzati_valasztas_megismetlese_10_telepules","timestamp":"2019. november. 04. 13:40","title":"10 településen is megismétlik a választást most vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]