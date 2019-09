Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e92c9cd2-7327-4622-be33-6efb89c43135","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre még Stadler József is csettintett volna, aki egyszer az áfabevallásában szerepeltette Leonardo da Vinci festményét, amit persze előtte papíron megvett.","shortLead":"Erre még Stadler József is csettintett volna, aki egyszer az áfabevallásában szerepeltette Leonardo da Vinci...","id":"20190912_Koszos_hatso_ablakon_tunt_fel_az_Utolso_vacsora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e92c9cd2-7327-4622-be33-6efb89c43135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499729ca-e147-43c9-8885-d42781f5a8b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Koszos_hatso_ablakon_tunt_fel_az_Utolso_vacsora","timestamp":"2019. szeptember. 12. 12:21","title":"Van, aki csak szmájlit rajzol a koszos autójára, ő az Utolsó vacsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f74944b-a57a-4399-b276-cc07c980610c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az énekes-dalszerző 58 éves volt.","shortLead":"Az énekes-dalszerző 58 éves volt.","id":"20190912_Elhunyt_Daniel_Johnston","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f74944b-a57a-4399-b276-cc07c980610c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827fdc34-0a2f-4bcb-a7d9-fe19ef89d18b","keywords":null,"link":"/kultura/20190912_Elhunyt_Daniel_Johnston","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:50","title":"Elhunyt Daniel Johnston, a kívülálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4607ca0-ecd0-4fc2-be94-a610934060f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság pénzbüntetést szabott ki a brit turistákra.","shortLead":"A bíróság pénzbüntetést szabott ki a brit turistákra.","id":"20190912_mentok_parkolo_auto_rongalas_marko_utca_brit_egyetemistak_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4607ca0-ecd0-4fc2-be94-a610934060f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16b69b7-6cfc-4c11-98db-0b8700a0aeea","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_mentok_parkolo_auto_rongalas_marko_utca_brit_egyetemistak_itelet","timestamp":"2019. szeptember. 12. 18:42","title":"Már el is ítélték a mentők autóit megrongáló külföldieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f11078-227b-454b-838f-8d8c58bb91f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"168 rendőr vett részt az akcióban, és bankjegykereső kutya szagolta ki a milliókat a pénztárcában. ","shortLead":"168 rendőr vett részt az akcióban, és bankjegykereső kutya szagolta ki a milliókat a pénztárcában. ","id":"20190913_Harom_megyeben_egyszerre_csaptak_le_a_rendorok_a_drogkereskedokre__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f11078-227b-454b-838f-8d8c58bb91f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0838f019-62a5-49f8-aeb9-ccd8b6e78fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Harom_megyeben_egyszerre_csaptak_le_a_rendorok_a_drogkereskedokre__video","timestamp":"2019. szeptember. 13. 05:39","title":"Három megyében egyszerre csaptak le a rendőrök a drogkereskedőkre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499bd58f-977a-4177-ba8e-40a0e1a01c8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"220 kilométeres hatótáv, futurisztikus műszerfal és hátsókerék-hajtás jellemzi a vadonatúj Honda e-t. ","shortLead":"220 kilométeres hatótáv, futurisztikus műszerfal és hátsókerék-hajtás jellemzi a vadonatúj Honda e-t. ","id":"20190913_a_honda_cuki_uj_villanyautoja_96_millio_forinttol_indul_itthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=499bd58f-977a-4177-ba8e-40a0e1a01c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1064be4f-983c-4a81-9580-cea5feae6918","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_a_honda_cuki_uj_villanyautoja_96_millio_forinttol_indul_itthon","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:55","title":"A Honda cuki új villanyautója 9,6 millió forinttól indul itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab678af-882d-44b1-a632-8a2595bf4d07","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190914_Marabu_FekNyuz_Kis_magyar_kozgazdasagtan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ab678af-882d-44b1-a632-8a2595bf4d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e785db37-294f-4670-afc0-a5fa2a4b2442","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190914_Marabu_FekNyuz_Kis_magyar_kozgazdasagtan","timestamp":"2019. szeptember. 14. 09:00","title":"Marabu FékNyúz: Kis magyar közgazdaságtan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az építőipari termelés közel harmadával nagyobb, mint egy éve, viszont 25 százalékkal esett az új szerződések száma.","shortLead":"Az építőipari termelés közel harmadával nagyobb, mint egy éve, viszont 25 százalékkal esett az új szerződések száma.","id":"20190913_epitoipar_epitkezes_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea0c734-70d1-48c8-9cf7-791071419559","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190913_epitoipar_epitkezes_ksh","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:08","title":"Pörög a magyar építőipar, de közelíthet az aranykor vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2104cd3c-e62c-416f-914c-4599f18e3f66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt brit kormányfő most szólalt meg először a népszavazás körüli időkről. ","shortLead":"A volt brit kormányfő most szólalt meg először a népszavazás körüli időkről. ","id":"20190913_David_Cameronnak_nyomorusagos_erzes_volt_lemondani_a_Brexitnepszavazas_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2104cd3c-e62c-416f-914c-4599f18e3f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2715b7-5b25-4a04-8433-f47f23187364","keywords":null,"link":"/vilag/20190913_David_Cameronnak_nyomorusagos_erzes_volt_lemondani_a_Brexitnepszavazas_utan","timestamp":"2019. szeptember. 13. 21:49","title":"David Cameronnak nyomorúságos érzés volt lemondani a Brexit-népszavazás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]