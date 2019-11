Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Viszkis rablóként ismert Ambrus a még börtönben lévő barátján próbált segíteni.","shortLead":"A Viszkis rablóként ismert Ambrus a még börtönben lévő barátján próbált segíteni.","id":"20191105_Ambrus_Attila_visszajart_a_bortonbe_most_kitiltottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482b9904-afa1-4804-9657-fbceceef9a03","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Ambrus_Attila_visszajart_a_bortonbe_most_kitiltottak","timestamp":"2019. november. 05. 10:28","title":"Ambrus Attila visszajárt a börtönbe, most kitiltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c9aaaa-5f49-44dd-ab12-61fc320c06d7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Éppen a túl enyhe telektől pusztulhatnak el a kis bundás cukiságok.","shortLead":"Éppen a túl enyhe telektől pusztulhatnak el a kis bundás cukiságok.","id":"20191105_erszenyes_pele_kihalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9c9aaaa-5f49-44dd-ab12-61fc320c06d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26afb6a-a641-41fe-bd91-f3025c138a19","keywords":null,"link":"/elet/20191105_erszenyes_pele_kihalas","timestamp":"2019. november. 05. 13:12","title":"Költözniük kell az erszényes peléknek, vagy kihalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc62f87-f281-42fa-a816-c6a32fef2409","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy duzzogva feltöltik a centrifugákat, ami újabb lépés az atomtöltet felé.","shortLead":"Nagy duzzogva feltöltik a centrifugákat, ami újabb lépés az atomtöltet felé.","id":"20191105_Iran_folytatja_az_atomfegyvergyartast_de_hajlando_leallni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fc62f87-f281-42fa-a816-c6a32fef2409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0140ec-159a-45cd-9cd9-0aa158f247c7","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_Iran_folytatja_az_atomfegyvergyartast_de_hajlando_leallni","timestamp":"2019. november. 05. 09:30","title":"Irán folytatja az atomfegyvergyártást, de hajlandó leállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5dfc57-3ebb-4168-be99-51dbf0e33fbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külföldi vendégmunkás esete előtt értetlenül állnak a mentők. ","shortLead":"A külföldi vendégmunkás esete előtt értetlenül állnak a mentők. ","id":"20191105_Fejjel_lefele_szorult_be_egy_munkas_egy_hat_meter_mely_aknaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f5dfc57-3ebb-4168-be99-51dbf0e33fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f2f380-7014-4b78-b090-13d2d667f011","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Fejjel_lefele_szorult_be_egy_munkas_egy_hat_meter_mely_aknaba","timestamp":"2019. november. 05. 19:28","title":"Eltűnt egy külföldi munkás a gödi Samsung-gyárban, de fejjel lefelé találták meg egy aknában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50425e48-f20a-48f4-939b-da1bdee844dd","c_author":"","category":"nagyitas","description":"A repülés már nem nagy szám, de a tehetség a levegőben is megmutatkozik.","shortLead":"A repülés már nem nagy szám, de a tehetség a levegőben is megmutatkozik.","id":"20191105_II_dronfoto_palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50425e48-f20a-48f4-939b-da1bdee844dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22676154-82f7-4d71-81ec-921c2a2429cc","keywords":null,"link":"/nagyitas/20191105_II_dronfoto_palyazat","timestamp":"2019. november. 05. 13:57","title":"Művészetté érett a drónfotózás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c636d93-f5f9-466f-81eb-936b729a64eb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Farkas Gyöngyi Megszállás vagy segítségnyújtás című könyvében Csehszlovákia 1968-as megszállásának magyarországi utóéletét dolgozta fel.","shortLead":"Farkas Gyöngyi Megszállás vagy segítségnyújtás című könyvében Csehszlovákia 1968-as megszállásának magyarországi...","id":"20191105_Farkas_Gyongyi_Megszallas_vagy_segitsegnyujtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c636d93-f5f9-466f-81eb-936b729a64eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20e940a-c79f-4241-8e6f-3d33e076cd80","keywords":null,"link":"/360/20191105_Farkas_Gyongyi_Megszallas_vagy_segitsegnyujtas","timestamp":"2019. november. 05. 12:30","title":"Amikor játék guminyomdával készült röplapokért börtön járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0fbba2-5374-4701-b04d-98c86a47d444","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csütörtökre és péntekre jelentett be sztrájkot a német légiutas-kísérők független szakszervezete.","shortLead":"Csütörtökre és péntekre jelentett be sztrájkot a német légiutas-kísérők független szakszervezete.","id":"20191106_lufthansa_legiutas_kisero_sztrajk_jarattorles_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f0fbba2-5374-4701-b04d-98c86a47d444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f055d150-8b75-4d27-9c2e-4e650f6f1725","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_lufthansa_legiutas_kisero_sztrajk_jarattorles_budapest","timestamp":"2019. november. 06. 16:35","title":"1300 járatot törölt a Lufthansa, budapestieket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db152b3e-4988-4f0c-85f5-beace99dcfa9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A komoly anyagi kárt okozó sofőrt a térfigyelő kamerák felvételei alapján próbálják beazonosítani.","shortLead":"A komoly anyagi kárt okozó sofőrt a térfigyelő kamerák felvételei alapján próbálják beazonosítani.","id":"20191106_a_nap_fotoi_par_napos_korforgalmat_tett_tonkre_egy_teherauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db152b3e-4988-4f0c-85f5-beace99dcfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba08b4c-9234-4786-a529-a92122a9d5aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_a_nap_fotoi_par_napos_korforgalmat_tett_tonkre_egy_teherauto","timestamp":"2019. november. 06. 06:41","title":"A nap fotói: pár napos körforgalmat tett tönkre egy teherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]